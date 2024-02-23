Alexis Tsipras chiede nuove elezioni per evitare il collasso della sinistra in Grecia

Dopo mesi di silenzio dalle sue dimissioni dalla guida del partito greco di opposizione di sinistra Syriza, il suo ex leader e primo ministro Alexis Tsipras ha chiesto nuove elezioni per la leadership del partito a causa dell’acuirsi delle divisioni.

In una lunga dichiarazione, Tsipras ha criticato aspramente i politici di sinistra per i continui battibecchi su diverse questioni, che distraggono loro e la società dall’obiettivo primario di affrontare il partito conservatore Nuova Democrazia (PPE), che ha prevalso nella politica greca.

“Il nostro partito ha attraversato una crisi profonda e prolungata. In meno di quattro mesi, tuttavia, il Paese sarà chiamato a votare per le elezioni europee […] in un contesto di regime autoritario e di fronte all’indebolimento dello Stato di diritto”, ha osservato Tsipras.

Alla fine di giugno del 2023, Tsipras si è dimesso dalla guida di Syriza (Sinistra Europea) in seguito alla pesante sconfitta elettorale inflitta dal partito Nuova Democrazia del premier greco Kyriakos Mitsotakis.

Sono seguite elezioni interne al partito ed è stato sostituito da quello che molti hanno descritto come un “estraneo” alla politica greca, Stefanos Kasselakis.

Kasselakis è nato in Grecia ma è emigrato negli Stati Uniti a 14 anni. Ha avuto una carriera di successo nel settore navale e ha lavorato per Goldman Sachs.

Nel frattempo, ha fatto anche il volontario nello staff dell’allora senatore Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2008.

Dopo che Kasselakis ha assunto la guida del partito, diversi membri chiave si sono staccati, dando vita al partito della Nuova Sinistra.

Ma da allora, nonostante la rabbia dell’opinione pubblica sia aumentata a causa dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, i partiti di sinistra non sono riusciti a raccogliere consensi elettorali.

Secondo gli ultimi sondaggi sulle elezioni europee, Nuova Democrazia ottiene il 28,5%, il socialista Pasok l’11,7% e Syriza il 10,4%. La Nuova Sinistra ottiene solo l’1,9%.

“Per guidare il partito nella prossima battaglia elettorale, deve essere chiaro che lui [Kasselakis] ha, in questo momento critico, la fiducia della maggioranza”, ha detto Tsipras, aggiungendo che sono necessarie nuove elezioni direttamente dai membri del partito.

Critiche verso tutti

Nella sua dichiarazione, Tsipras si è scagliato contro l’attuale leadership e contro coloro che se ne sono andati perché hanno perso la guida del partito.

“Hanno lasciato il partito perché hanno perso la battaglia per la sua leadership. Indipendentemente dal fatto che dalla frammentazione a vincere è solo il nostro avversario politico”, ha osservato Tsipras.

L’ex primo ministro ha criticato Kasselakis per una recente dichiarazione in cui suggeriva che sarebbe rimasto alla guida del partito a prescindere dall’esito delle elezioni europee.

“Secondo quanto riferito, egli [Kasselakis] chiede un assegno in bianco di tre anni, indipendentemente dall’esito delle elezioni europee. In questo modo, non tiene conto del fallimento elettorale e ne ignora le conseguenze”, ha detto Tsipras.

Inoltre, Tsipras ha attaccato coloro che all’interno del partito “non sono d’accordo sullo sfondo”, ma che “aspettano in silenzio il fallimento delle elezioni per poter dare la colpa a lui [Kasselakis] che non si preoccupa di ciò che questo significherà per il partito e per il Paese”.

Il ritorno di Tsipras?

Kasselakis, che è stato accusato da molti di essere politicamente inesperto e lontano dai valori della sinistra, sembra però aperto a nuove elezioni.

“Trovatemi un avversario e andiamo”, ha detto giovedì sera (22 febbraio).

Documento Journal ha riferito che le nuove elezioni sono previste per la prima metà di marzo.

Non è ancora certo chi si candiderà contro Kasselakis.

Molti hanno interpretato l’improvviso intervento di Tsipras come un ovvio ritorno nella politica greca, mentre le voci suggeriscono che potrebbe avere piani più ampi.

Tsipras ha sempre sostenuto l’idea che sinistra e socialisti si uniscano in un fronte progressista per fronteggiare il centro-destra, secondo un modello simile a quello spagnolo.

Tuttavia, in passato, la sua idea ha incontrato una feroce opposizione da parte della sinistra “tradizionale” che, in secondo piano, ha addirittura minato questa spinta.

(Sarantis Michalopoulos | Euractiv.com)

