“Un fronte comune per un’Europa delle persone e non delle Nazioni” afferma Benedetta Scuderi, candidata dei Verdi

Venerdì 1 marzo a Roma si è tenuto il Green Rave organizzato dagli Young European Greens (FYEG), al quale hanno partecipato giovani provenienti da tutta Europa. Durante l’evento sono stati presentati i sei candidati giovani alle elezioni europee di giugno, tra i quali Benedetta Scuderi.

Benedetta Scuderi, 32 anni, è co-portavoce di FYEG e co-fondatrice dei Giovani Europeisti Verdi in Italia.

Come è nata l’idea del Green Rave e perché proprio a Roma?

È nato quando ci siamo chiesti da dove iniziare la nostra campagna, e la prima tappa che ci è venuta in mente era proprio l’Italia, perché è stato il primo Stato dove si è insediato un governo di estrema destra. E la prima norma che ha fatto il governo è stata quella del divieto dei rave.

Il segnale che volevamo lanciare è quello di un movimento che guarda alle politiche giovanili e che quindi vuole questa libertà per i giovani, una libertà di aggregazione, la libertà di manifestazione e che vuole delle politiche giovanili che invece per questo governo non sono una sua priorità.

Nel Manifesto degli European Greens votato a Lione lo scorso febbraio, si parla di un piano di investimenti europeo da 200 miliardi l’anno per promuovere la transizione energetica. Come prevedete di finanziarlo?

Una delle cose che vorremmo è una unione fiscale che darebbe la possibilità all’Unione europea di investire direttamente nella transizione energetica ed ecologica e in generale sulle politiche sociali, prevedendo anche una tassazione in modo progressivo per le fasce di popolazione più ricche.

Il gruppo dei Verdi al Parlamento europeo ha lanciato una campagna “Tax the rich” ed è stato realizzato un report in cui, prevedendo una tassazione che vada dal 1.7% al 3.5% sui grandissimi patrimoni dello 0.5% dei cittadini europei più ricchi, si riescono a recuperare 272 miliardi di euro.

In Italia arriviamo a 27.2 miliardi di euro che corrisponde all’incirca al 1,42% del PIL nazionale, per capirci, potremmo pagare le bollette di tre quarti della popolazione italiana.

Quindi prevedete anche la creazione di un debito pubblico europeo per finanziare gli investimenti sulla transizione…

Noi ci auspichiamo che si vada verso la direzione di una stabilizzazione e istituzionalizzazione della modalità del Recovery Fund (Next Generation EU) e quindi, non soltanto in in una modalità di prestito ma anche, appunto, in una modalità di debito parziale.

Per realizzare molte delle politiche che proponete è necessaria una modifica strutturale dell’Unione che passa necessariamente alla riforma dei Trattati. Quale è la vostra posizione a riguardo?

Allora parto dicendo che lo European Green Party, così come FYEG, sono federalisti.

Quindi il nostro fine ultimo è passare da un’unione degli Stati a un’unione delle persone, dei cittadini e delle cittadine. Ovviamente non ci si arriva domani, non ci si arriva probabilmente neanche dopodomani. Ma per noi la riforma dei Trattati è alla base di questo fine ultimo che deve iniziare dalle piccole cose.

La prima cosa che per noi è fondamentale è l’eliminazione del potere di veto, ad esempio nel Consiglio, dove c’è un potere di veto che non ha permesso tanti passi in avanti e noi vorremmo superare questa modalità di voto. Nel nostro manifesto abbiamo parlato di maggioranza qualificata.

Quello che potremmo fare nei prossimi 5 anni è aumentare la democrazia, ridurre il potere dei capi di Stato, quindi del Consiglio, eliminare il potere di veto, per poi passare appunto a un’Unione più democratica.

Qualche giorno fa sono uscite su Euractiv le dichiarazioni di un parlamentare europeo di Identità e Democrazia (gruppo di estrema destra) che affermava, riferendosi all’allargamento dell’Unione, “quando una struttura non funziona con 27, perché volerne a 36?”. Come risponderesti a questa domanda?

La struttura non è che non funziona, perché siamo in 27 [Stati membri], la struttura non funziona perché ci siamo fermati.

L’errore, secondo me, è stato andare verso Unione di mercato perché avremmo dovuto pensare prima all’Unione politica e poi a quella di mercato e monetaria. Anche perché una volta fatta l’unione di mercato e monetaria, noi ci siamo fermati.

Quindi, adesso, abbiamo una Banca centrale decide le sorti del nostro mercato, della nostra moneta e della nostra economia, ma non c’è un’unione politica, un’unione di diritti, e quindi chiaramente si creano delle diseguaglianze e si creano delle inopportunità.

Per cui, determinati diritti, che dovrebbero essere valori fondanti dell’Unione europea e uguali per tutti, invece non sono così. Ma questo non succede perché siamo 27, e dovremmo essere 20 o dovremmo essere 15.

Ad esempio anche le modalità di voto dei singoli Paesi, per le elezioni europee, sono diverse…

Questa è una delle cose più eclatanti, che ci fa capire che siamo mille anni luce indietro nei confronti della cittadinanza europea, è che per essere eletti alla stessa Istituzione [Parlamento europeo] si devono avere età diverse e per eleggere si devono avere età diverse. E che quindi un giovane italiano, vale di meno di un giovane tedesco, perché io posso posso essere eletta al Parlamento europeo a 25 anni, il giovane tedesco a 18.

Questo proprio ci fa capire che la nostra idea di cittadinanza non è l’idea di cittadinanza [comune europea].

In Italia, in questi giorni, si parla tanto di campo largo campo o giusto, e di liste per gli Stati Uniti d’Europa. Qual è la posizione, diciamo dei Verdi italiani e Verdi europei in merito a possibili alleanze per fronteggiare le forze sovraniste alle elezioni europee?

Allora a livello italiano per com’è la nostra legge elettorale (italiana per le elezioni al Parlamento europeo) ovviamente non si fanno dei campi larghi e dei campi stretti.

Noi andremo in un’alleanza di partiti e movimenti ecologisti, progressisti e di sinistra, e l’Alleanza verdi-sinistra. Questa coalizione non è stata costituita per contrastare le destre, ma, anzi, è un progetto che stiamo cercando di mettere insieme e che stiamo appunto portando avanti anche sui territori nazionali.

Per quanto riguarda quello che poi accadrà una volta eletto il Parlamento, contiamo di poter continuare a lavorare all’interno di un polo di valori europeista, che si rifà a tutto quello che ho detto prima: riforma dei Trattati, federalismo, democrazia, partecipazione. Sono valori comuni a diverse forze in Italia e in Europa.

Ci vuole un fronte comune per riuscire ad avere un’Europa delle persone e non delle Nazioni.

In Italia vi presenterete insieme a Sinistra Italiana, partito che però all’interno del Parlamento europeo di colloca nel gruppo di estrema sinistra GUE/NGL mentre voi con il gruppo dei Verdi/ALE. Come conciliate questo aspetto? Di candidarsi insieme per poi dividersi nel Parlamento europeo in due gruppi politici diversi?

Noi avremo un nostro manifesto unico come programma elettorale. Ci rifacciamo ovviamente al manifesto dei Verdi europei e manterremo il più possibile il nostro programma all’interno di una cornice che è quella di Verdi, così come Sinistra Italiana.

Diciamo che su tante cose ci sono dei valori molto simili. Quindi noi manterremo questa linea che è la stessa cosa che fanno in Spagna con Sumar, in cui c’era una piazza verdi-sinistra e si è andati a cercare similitudini piuttosto che differenze.

Quindi, manteniamo un programma elettorale italiano che ovviamente sarà calato sull’Italia e avrà [al centro] le nostre priorità, cercando di rimanere nella cornice dei nostri corrispettivi europei.