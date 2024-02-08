Roberta Metsola: serve un approccio centrista per combattere le crisi e l’estremismo politico alle elezioni europee

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato, in un’intervista esclusiva a Euractiv, di sostenere un approccio centrista per combattere le crisi e l’estremismo politico in vista delle elezioni europee, invitando i cittadini a non votare per le forze estremiste per frustrazione.

La politica maltese, divenuta presidente nel gennaio 2022, si presenterà alle elezioni in patria sotto la bandiera del Partito Nazionalista di centro-destra, sperando di essere rieletta come europarlamentare. Finora, però, Metsola ha mantenuto il riserbo sulla sua eventuale ricandidatura alla presidenza del Parlamento europeo.

Interpellata da Euractiv, ha detto che prima si concentrerà sulla campagna elettorale a Malta. “Mi presenterò ai miei cittadini e chiederò loro se vorranno riporre ancora una volta la loro fiducia in me”.

Il mandato di un presidente del Parlamento europeo dura due anni e mezzo. Tuttavia, ci sono stati casi precedenti in cui un presidente è stato rieletto per un secondo mandato, rimanendo in carica per cinque anni, come è successo con il socialista tedesco Martin Schulz e il politico italiano di centrodestra Antonio Tajani.

Ma al di là delle sue ambizioni politiche e delle sue radici nel partito conservatore di centro-destra, Metsola ha sostenuto chiaramente un approccio centrista e ha invitato gli elettori a non cadere preda degli estremisti.

“Abbiamo avuto una pandemia, una crisi energetica e una crisi del costo della vita. Sono cose che dobbiamo affrontare. E quindi le affronto dal centro dello spettro politico, da cui provengo”, ha detto Metsola, sottolineando che questo approccio può aiutare “a contrastare la narrazione dei cittadini che potrebbero pensare di non avere altra scelta se non quella di andare ai margini degli estremi politici”.

“Forse non ci siamo fatti capire abbastanza. La nostra responsabilità significa anche ammortizzare l’impatto sociale ed economico delle nostre proposte legislative. Con un approccio molto pragmatico, guardando a ciò che funzionerà quando le maggioranze si muoveranno in questa casa”, ha detto Metsola a Euractiv durante la videointervista.

Dopo le elezioni, i gruppi politici ricostituiranno la loro forma e i loro rapporti reciproci per iniziare il nuovo mandato legislativo.

Sulla possibilità di avere un nuovo Parlamento con una maggiore presenza dell’estrema destra, Metsola ha detto che, al momento, non vuole “speculare” ma ritiene di dover convincere i cittadini a non scegliere i partiti estremisti.

Temi elettorali

Questa sarà la quinta elezione europea per Metsola, ha dichiarato a Euractiv, aggiungendo che, in base alla sua esperienza, le elezioni sono sempre state dominate da “clima, migrazione, occupazione e crescita”.

“E anche ora, mentre vado da un Paese all’altro, vedrete che questi sono i temi su cui i cittadini vogliono che l’Europa offra soluzioni”, ha detto Metsola.

La presidente ha anche valutato alcune delle proposte legislative discusse e votate dal Parlamento europeo durante il suo mandato.

“Abbiamo presentato una legislazione sul clima estremamente ambiziosa. Ora stiamo assistendo, ovviamente, a una reazione negativa da parte di alcuni settori. Capisco le preoccupazioni. Come reagiremo a questo? Se reagiremo in tempo, potremo dimostrare agli elettori frustrati che possono continuare a fidarsi del centro nell’arco politico”, ha spiegato Metsola.

In queste settimane, la campagna elettorale dell’UE ha iniziato a scaldarsi con le proteste degli agricoltori in tutta Europa, che hanno messo al centro delle loro rimostranze la legislazione UE che riguarda il settore.

Tra le altre ragioni per cui gli agricoltori scendono in piazza c’è l’applicazione di alcuni dossier legislativi dell’UE, attuali e futuri. I punti più delicati riguardano, ad esempio, la gestione della transizione verde e gli investimenti nella politica agricola.

Per quanto riguarda il patto sull’immigrazione, Metsola ha affermato che non è perfetto, ma l’UE ha fornito una soluzione legislativa, come richiesto dai suoi cittadini.

“Realizzeremo il più grande patto sulla migrazione di sempre. Poco prima delle elezioni europee del 2019, ogni singolo cittadino ci ha detto che l’UE deve fornire una soluzione sulla migrazione. È perfetta? Certo che no. Ma c’è una soluzione legislativa e noi l’abbiamo trovata”.

Il sistema elettorale

Per quanto riguarda le elezioni europee, ci sono solo alcune disposizioni minime a livello di UE, mentre le regole specifiche sono stabilite a livello nazionale.

“Abbiamo sistemi elettorali diversi in ogni Paese. In alcuni Paesi, come il mio, c’è un open vote (possono esprimere preferenze). I cittadini votano personalmente per i loro membri del Parlamento europeo, e quindi c’è un legame molto forte tra l’elettore e i membri”, ha spiegato Metsola.

“In altri Paesi, il voto è tradizionalmente basato sul cosiddetto candidato di punta, in tedesco ‘spitzenkandidat’… Io ci credo molto”, ha detto il presidente.

Lo spitzenkandidat viene utilizzato per identificare il candidato principale a livello europeo. Secondo gli attuali trattati, il candidato leader della famiglia politica europea che ha ottenuto la maggioranza dei voti può essere preso in considerazione per l’elezione a Presidente della Commissione europea.

Metsola ha affermato che l’elezione del candidato principale del partito come presidente della Commissione europea conferisce “legittimità democratica a livello europeo”.

“Ha funzionato molto bene nel 2014. Ha funzionato meno bene nel 2019. Per il 2024, ci sarà da chiedersi se funzionerà”.

La presidente ha fatto riferimento all’elezione di Jean-Claude Juncker a presidente della Commissione europea nel 2014, che era il candidato di punta del Partito Popolare Europeo, che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Nel 2019, il candidato del PPE Manfred Weber non è entrato in carica; al suo posto è subentrata la Presidente Ursula von der Leyen.

Dopo questo evento, alcuni Stati membri e partiti hanno indebolito la legittimità di tale processo.

Nel processo di selezione del Presidente della Commissione europea non è legalmente vincolante eleggere lo spitzenkandidat del partito vincitore. Nei negoziati, i capi di Stato decidono all’unanimità, mentre in un secondo momento, il voto di fiducia avviene nel Parlamento europeo. Nel 2019, Von der Leyen è stata eletta con una maggioranza risicata.

“I diversi partiti politici stanno al momento nominando diverse figure… Non ci sono dubbi che i candidati siano pro-europei, e che mostrino davvero dove vogliono che l’Europa vada per i prossimi cinque anni”, ha detto Metsola a Euractiv.

