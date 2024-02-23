Jaume Duch: la candidatura di Von der Leyen “europeizza” le elezioni europee

Bruxelles (EuroEFE) – La comparsa sulla scena, a quasi 100 giorni dalle elezioni europee, della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come candidata per un secondo mandato, “europeizza” e “politicizza” la campagna elettorale, il che è “positivo” perché l’Unione europea “si gioca tanto” in queste elezioni.

È questa l’interpretazione data dal direttore della comunicazione e portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, in un’intervista a EFE, a quindici settimane dalle elezioni – dal 6 al 9 giugno – quando restano “molte cose” da fare, dal completare l’approvazione di leggi, regolamenti e direttive – che alla fine di questa legislatura saranno “quasi” mille – allo spiegare perché queste elezioni “sono più importanti di qualsiasi altra”.

Un modo per avvicinare alla campagna elettorale è l’elezione dei candidati alla presidenza della Commissione, perché la “europeizza”, afferma Duch, che plaude al fatto che i principali partiti europei stiano tornando al sistema dello “spitzenkandidat” (candidato principale) perché è “più trasparente” e “democratico”.

Il fatto che “una di queste candidature, praticamente ufficiale”, sia quella della Von der Leyen, che è “molto conosciuta”, è un fattore che “le dà più visibilità” e “politicizza il processo elettorale stesso e le elezioni europee” e “questo è buono, è positivo”, dice Duch.

Perché, riconosce, la cosa “più complicata” ossia che “il dibattito è anche europeo”.

“Questo non significa che non possa essere anche un dibattito nazionale, ma che entrambi i dibattiti dovrebbero andare di pari passo” perché “non c’è praticamente nessuna politica” che non abbia entrambe le parti, ha sottolineato.

“Abbiamo molto in gioco in queste elezioni europee”

Se negli ultimi cinque anni l’UE è stata “essenziale” e “davvero efficace” nel superare la crisi pandemica, con la vaccinazione e con il fondo di 750.000 milioni di euro; nell’aiutare l’Ucraina e nel contenere i prezzi dell’energia, Duch avverte che “non è detto che i prossimi cinque anni siano più facili”.

Nei prossimi cinque anni si dovrà discutere “seriamente” dell’allargamento e della riforma dell’UE, di come dotarla di sufficiente autonomia in un mondo che sta diventando “sempre più complicato”, con Paesi che “oggi sono nostri alleati e forse domani non lo saranno più, o non tanto”.

L’autonomia europea in materia di sicurezza e difesa è uno dei temi chiave della campagna elettorale europea, così come l’autonomia energetica per non dipendere “da Paesi inaffidabili”.

Un altro dibattito, aggiunge, sarà “la velocità con cui l’Unione Europea deve combattere il cambiamento climatico” e la necessità di accompagnare le misure con aiuti economici e sociali.

Il terzo sarà come proteggere il settore agricolo, nel contesto dell’ondata di proteste che continua in diversi Paesi.

Interferenze russe e movimenti euro-xenofobi

“Praticamente ogni giorno vediamo campagne, più o meno organizzate, più o meno su larga scala, di disinformazione in relazione alle elezioni europee (…). Questo è già presente”, osserva Duch.

E aggiunge: “Da molti anni la Russia incoraggia e in alcuni casi addirittura finanzia movimenti antieuropei, movimenti che sono chiaramente non solo euroscettici, ma direi addirittura euro-xenofobi”.

Questo fenomeno “è molto dannoso. E combatterlo è un’impresa molto complicata”, che richiede “un grande coordinamento” e “uno sforzo di mobilitazione” delle forze politiche e della società nel suo complesso.

Nelle elezioni di giugno, i giovani hanno “una grande responsabilità” e “sono quelli che dovrebbero avere il maggiore interesse” per il risultato, perché “ciò che accadrà nei prossimi cinque o dieci anni li riguarderà molto più di chiunque altro”.

“Si sentono europei, sono europei, vivono in un ambiente europeo, ma questo non significa che lo abbiano per sempre e che non possa retrocedere se non ci si prende cura di loro”, afferma Duch, che spera di poterli mobilitare poche settimane prima delle elezioni con l’aiuto di celebrità che “ammirano” del mondo dello spettacolo o dello sport.

In attesa del verdetto delle urne, le proiezioni mostrano un Parlamento europeo più diversificato di quello attuale. E questo, dice, è uno sviluppo storico, poiché ad ogni elezione il numero di partiti presenti è maggiore.

In ogni caso, Von der Leyen ha istituito un “cordone sanitario” rifiutando le alleanze post-elettorali con gli “amici di Putin” o con chi non sostiene lo Stato di diritto. Secondo Duch, “c’è un limite che non può essere scavalcato”.

