Il leader del partito agrario francese vuole un “gruppo rurale” nel prossimo Parlamento europeo

Il leader del partito francese “Alleanza Rurale”, recentemente fondato in Francia, Willy Schraen, ha dichiarato in un’intervista a Euractiv che, se verrà eletto deputato europeo, punterà a creare un gruppo per gli “affari rurali” alla Camera dell’UE con eurodeputati che la pensano allo stesso modo.

Schraen ha affermato di essere attualmente in contatto con tutti i partiti che condividono “gli stessi valori della tradizione e della cultura rurale contro la deriva ambientalista e animalesca”, compreso il Partito Agrario Olandese (BBB), che ha vinto le elezioni locali nei Paesi Bassi a marzo 2023.

Se eletto, Schraen intende creare un “gruppo non ideologico per gli affari rurali” per difendere questi valori all’interno del Parlamento europeo, per il quale, come ammette lo stesso Schraen, avrà bisogno di eurodeputati dalla sua parte.

Schraen, ex leader della federazione francese dei cacciatori FNC, ha lanciato a dicembre il nuovo partito politico in Francia. L’ultimo movimento rurale in Francia è stato il “Chasse pêche nature et tradizione”, che si è presentato alle elezioni europee del 1999 ottenendo il 6,67% dei voti e sei seggi al Parlamento europeo.

Mentre la campagna del suo predecessore si concentrava sulla difesa dei cacciatori, Schraen intende aprire il suo movimento a “tutto il mondo rurale”, sottolineando che “il senso di frustrazione e rabbia che esisteva nel mondo della caccia 25 anni fa, ora si estende a tutto il mondo rurale”.

“Le zone rurali lanciano un messaggio chiaro: l’Europa deve lasciarci vivere in pace. C’è una crisi economica, geopolitica e sociale senza precedenti e abbiamo solo bisogno di respirare. Altrimenti la pentola a pressione esploderà”, ha detto Schraen.

Il movimento Alliance Rurale ha espresso il suo sostegno agli agricoltori tedeschi, che nelle ultime due settimane hanno protestato contro la riduzione delle agevolazioni fiscali sul diesel agricolo.

Ha inoltre prestato il suo sostegno agli agricoltori francesi che martedì (16 gennaio) hanno protestato a Tolosa, dove quasi 1.000 manifestanti e più di 400 trattori si sono riuniti per protestare contro i bassi redditi, gli ostacoli alla creazione di aziende agricole e le norme dell’UE.

“Dobbiamo smettere di dare filo da torcere agli agricoltori. Questa spirale di standard, divieti e vincoli porterà a un calo del 15% della produzione agricola. Continueremo a produrre, ma meno e in modo più costoso”, ha sostenuto Schraen, che, come il presidente francese Emmanuel Macron e diversi Paesi dell’UE, vuole rallentare il processo legislativo per stare al passo con gli obiettivi del Green Deal.

Importazioni ucraine, benessere degli animali e il lupo

Per quanto riguarda la liberalizzazione delle importazioni agricole ucraine da parte dell’UE, che stanno esercitando pressione sulle retribuzioni degli agricoltori nei Paesi in prima linea nell’UE, Schraen ha criticato l’UE per la sua risposta lassista su tali questioni.

“Non è perché l’Ucraina sta attraversando tempi difficili che abbiamo il diritto di distruggere la nostra produzione agricola”, ha detto.

A suo avviso, l’UE deve imporre standard sanitari e ambientali più elevati sui prodotti alimentari che entrano nel mercato unico, sotto forma di cosiddette “clausole specchio”, e allo stesso tempo “allentare la morsa” degli standard sui prodotti intraeuropei. produzione.

“Non possiamo chiedere al resto del mondo di fare cose così complesse come stiamo facendo in Europa”, ha aggiunto.

Parlando del benessere degli animali, che è una questione chiave per la Lista rurale, Schraen ha avvertito che i piani dell’UE in materia, anche se meno ambiziosi del previsto, “segneranno la fine del rapporto tra animali e esseri umani in Europa, sia bestiame che animali domestici”.

“Non possiamo più andare a caccia, pescare, allevare animali, assistere alle corride, mangiare carne… Metteremo fine a questa deriva tecnocratica. I nostri stili di vita saranno ancora possibili tra 10 anni? Non ne sono sicuro”, ha continuato.

Un’altra questione importante per la candidatura di Schraen alle elezioni europee sono i lupi.

Alla fine di dicembre, la Commissione europea ha proposto di modificare lo status di protezione del grande predatore, sancito dalla Direttiva Habitat, da “rigorosamente protetto” a “protetto”, una misura che faciliterebbe la caccia.

Per Schraen, che “aspetta questo da 10 anni”, “la popolazione in Francia deve essere ridotta”.

Secondo lui gli incidenti causati dai lupi e dagli orsi, soprattutto in Romania e Ungheria, un giorno potrebbero verificarsi anche in Francia. “Stiamo andando verso il disastro”, ha detto mentre chiedeva un’urgente regolamentazione della popolazione.

“Ci viene detto che ci sono tra i 550 e i 700 lupi in Francia [secondo l’Ufficio francese per la biodiversità], che è la più grande menzogna ambientalista degli ultimi 50 anni”, ha detto, aggiungendo che crede che il numero sia compreso tra 2.500 e 2.500. 3.000.

Schraen ha anche ammesso che il lupo minaccia i pascoli nelle zone montane aperte all’allevamento, dotate di “flora e fauna eccezionali”.

Una risposta al Rassemblement National di Marine Le Pen

Da quando ha annunciato la sua candidatura all’UE, Schraens è finito nel mirino di altri gruppi politici, in particolare del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen.

RN sospetta un accordo non ufficiale tra Schraens e la maggioranza presidenziale di Macron nell’Assemblea nazionale per indebolire il partito di estrema destra, che ha forti radici nelle aree rurali – un attacco basato in particolare sul sostegno pubblico di Schraen a Macron nel secondo turno delle elezioni presidenziali del 2022.

Ma chi vuole inserire le questioni rurali all’ordine del giorno respinge tali accuse.

“All’epoca parlavo in qualità di presidente della Federazione Nazionale dei Cacciatori, e tra coloro che potevano vincere, Emmanuel Macron era quello che poteva portare di più al mondo della caccia”, ha detto nel 2022.

