“Dialoghi sull’Unione europea” alla Link Campus University in occasione della Giornata dell’Europa

In occasione della Giornata dell’Europa, martedì 9 Maggio alle ore 9:00 presso l’Università Link Campus di Roma studiosi di fama nazionale e internazionale si confronteranno in una serie di dibattiti incentrati sull’analisi dell’Unione europea dal punto di vista ambientale, religioso, politico, storico e sociale all’interno dell’evento “Dialoghi sull’Unione europea”.
Verranno inizialmente presentati i quattro progetti europei che vedono impegnata in prima linea l’università ospitante:
- EUlink, progetto coordinato dal Prof. Giorgio Grimaldi e volto all’inserimento strutturale dell’educazione alla cittadinanza attiva multilivello europea nel sistema scolastico italiano;
- Ciak-EU! coordinato dal Prof. Filippo M. Giordano e incentrato a trasmettere la storia del processo di integrazione europea e le politiche dell’UE attraverso il cinema e l’audiovisivo, grazie all’istituzione di un nuovo corso di insegnamento universitario obbligatorio sull’UE (storia e politica) nell’ambito del corso di laurea triennale DAMS in Cinema e Teatro della Link Campus University;
- FreeBeri, progetto europeo, coordinato dalla Prof.ssa Silvia Cristofori, sulle connessioni fra diritto all’informazione e libertà di religione con riferimento alle politiche europee di contrasto alla disinformazione e di promozione delle libertà di fede in ambito internazionale;
- EDCSEU, coordinato dal Prof. Giorgio Grimaldi e incentrato sullo studio degli europartiti e del loro impatto sulle istituzioni europeee sulla società europea.
Qui di seguito la locandina dell’evento con gli interventi previsti per ciascuna tematica:EU DIALOGUES Locandina