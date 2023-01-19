Un piano industriale comune per tutelare il sistema produttivo europeo e superare le idiosincrasie nazionali

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo intervento al World Economic Forum di Davos, ha lanciato l’idea di un grande Piano industriale europeo da affiancare al Green Deal.

L’ambizioso scopo è orientare la ripresa industriale europea nella direzione di un maggior rispetto degli impegni presi a tutela dell’ambiente, proteggere le industrie europee dal dumping messo in atto dai paesi che fanno grande ricorso ai sussidi nazionali per incrementare la competitività sul piano internazionale e, infine, armonizzare gli interventi dei governi nazionali europei e contenere le disparità esistenti tra i sistemi-paese più ricchi e quelli più poveri dell’Unione.

Ma tutto questo richiede una capacità progettuale e di intervento che superi il livello nazionale ovvero una politica industriale una politica economica e una politica fiscale condivisa e coordinata a livello europeo.