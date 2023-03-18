Troppo facile criticare l’operato della BCE ignorando i fatti

L’ultimo intervento sui tassi di interesse deciso dalla Presidente della BCE, Christine Lagarde, è stato oggetto di pesanti critiche soprattutto da parte italiana. Pochi però hanno osservato gli stretti vincoli entro cui la BCE è costretta ad operare così come il fatto che nell’Eurozona il costo del denaro continui ad essere tra i più bassi al mondo mentre l’inflazione continui ad essere tra le più alte. Allo stesso modo nessuno si è premurato di ricordare quali fossero, in Italia, i tassi interesse prima della nascita dell’Euro. Si preferisce attaccare, spesso a sproposito, la BCE così come le altre Istituzioni europee per mero tornaconto elettorale o peggio per puro populismo dimenticandosi i valori che rappresentano ed i benefici che hanno assicurato al nostro paese e soprattutto dimenticandosi che l’Europa siamo anche noi.