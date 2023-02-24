Le politiche europee a sostegno delle realtà locali. Un esempio: il turismo ecosostenibile in Toscana

Una delegazione della Maremma Nord, formata da Sindaci e amministratori in rappresentanza di 8 Comuni toscani è giunti a Bruxelles per incontrare i funzionari di Regione Toscana nel settore del Turismo e dell’Agroalimentare-Enogastronomia e confrontarsi sulle principali opportunità che le politiche europee del settore possono offrire alle realtà locali, comuni, provincie, comunità territoriali, etc.

La delegazione era composta dai sindaci di Massa Marittima, Roccastrada, Follonica, Monterotondo Marittimo e Scarlino, dal vice sindaco di Gavorrano, dagli assessori al turismo di Scarlino, Follonica e Castiglione della Pescaia e dal Consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Castiglione della Pescaia.

In questo video il servizio completo con le interviste rilasciate da alcuni membri della delegazione.

Realizzato da: