L’agenda europea deve tornare al centro dell’attenzione del governo e dell’opinione pubblica

In Italia ci si perde in polemiche inutili e spesso marginali quando sarebbe molto più utile e funzionale concentrare l’attenzione su pochi ma fondamentali temi per il futuro del nostro paese: la riforma dei Trattati, su cui sta lavorando il Parlamento europeo, la riforma del Patto di Stabilità e Crescita, sulla base delle proposte avanzata dalla Commissione e l’implementazione del nostro PNRR, sul quale il governo Meloni è in forte ritardo e rischia di perdere definitivamente parte dei fondi concessi. Senza voler entrare nel merito di certe scelte non si può ignorare il fatto che l’opinione pubblica italiana sembra preferire andare avanti a testa bassa facendo finta che tutto si decida in Italia e non in Europa piuttosto che affrontare fino in fondo la complessità tipica di un sistema di governo multilivello come l’Unione Europea.