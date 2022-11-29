EURACTIV logo

La Politica agricola e la sovranità alimentare

29 Novembre 2022|11:40 (aggiornato: 17 Luglio 2023|13:26 )

Webinar organizzato da EURACTIV Italia e dal CesUE.

Intervengono:

  • Salvatore DE MEO: MEP, Presidente della Commissione Affari Costituzionali e membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo;
  • Antonio MANZONI: Ricercatore presso l’Istituto DIRPOLIS della Scuola Sant’Anna di Pisa, esperto di etica dello sviluppo sostenibile;
  • Cristina TINELLI: Responsabile dell’ufficio Confagricoltura di Bruxelles e vicepresidente del Gruppo di Dialogo Civile per lo sviluppo rurale della Commissione europea;

modera Roberto CASTALDI: Direttore di EURACTIV Italia e del CesUE e presidente del MFE Centro Regionale Toscana.

 

 

I relatori vedranno in tempo reale le domande e i commenti postati sulle pagine Facebook e YouTube di EURACTIV Italia e del CesUE durante la diretta.

Argomenti  