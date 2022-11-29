La Politica agricola e la sovranità alimentare

Webinar organizzato da EURACTIV Italia e dal CesUE.

Intervengono:

Salvatore DE MEO: MEP, Presidente della Commissione Affari Costituzionali e membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo;

Antonio MANZONI: Ricercatore presso l’Istituto DIRPOLIS della Scuola Sant’Anna di Pisa, esperto di etica dello sviluppo sostenibile;

Cristina TINELLI: Responsabile dell’ufficio Confagricoltura di Bruxelles e vicepresidente del Gruppo di Dialogo Civile per lo sviluppo rurale della Commissione europea;

modera Roberto CASTALDI: Direttore di EURACTIV Italia e del CesUE e presidente del MFE Centro Regionale Toscana.

I relatori vedranno in tempo reale le domande e i commenti postati sulle pagine Facebook e YouTube di EURACTIV Italia e del CesUE durante la diretta.