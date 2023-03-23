Come la crisi climatica sta modificando la distribuzione delle precipitazioni, intervista con il prof. G. Vacchiano

Questo articolo fa parte dello Special Report Come la siccità sta mettendo in difficoltà l’agricoltura italiana.

In che modo la crisi climatica sta influenzando la distribuzione delle piogge, la siccità e la desertificazione del territorio in Europa e quali effetti sta provocando sulla nostra agricoltura. Ne parliamo con Giorgio Vacchiano, professore associato in gestione e pianificazione forestale all’università Statale di Milano, esperto dei cambiamenti climatici e di comunicazione scientifica, nominato dalla rivista scientifica Nature tra gli 11 migliori scienziati emergenti nel mondo.

La siccità in Europa è legata ai cambiamenti climatici e in che modo?

Ci sono diversi meccanismi attraverso i quali la crisi climatica sta aumentando la durata, la frequenza e l’intensità delle siccità in Europa, compresa l’ondata in cui l’Italia, in particolare al nord, è immersa ormai da oltre un anno.

Il primo naturalmente l’aumento della temperatura media. Sappiamo che, nel bacino del Mediterraneo, è anche più intenso rispetto alla media globale. Il riscaldamento si amplifica e naturalmente una temperatura più alta risucchia umidità dal suolo tende a causare una maggiore evaporazione quindi una perdita d’acqua sia dal terreno sia dai corpi idrici. Lo vediamo ormai nella riduzione delle portate dei nostri fiumi principali e nella ricarica d’acqua delle nostre falde acquifere. Quindi anche per l’acqua disponibile per l’agricoltura, per gli usi industriali o per le persone.

Ci sono poi anche altri meccanismi che hanno a che fare con le modifiche alla circolazione atmosferica. Sappiamo che il Mediterraneo è investito da un’espansione verso nord della Cella di Harley, la zona di aria calda che tende a risalire i Tropici, e che anche qui perdura. Fa prolungare gli episodi di alte temperature e di alta pressione e quindi di assenza di pioggia.

Infine c’è il rallentamento della corrente a getto, quella corrente d’aria ad alta velocità che scorre tra le zone artiche e le zone temperate. Con il riscaldamento dell’Artico tende a uniformarsi dal punto di vista termico. Allora rallenta, si spancia, fa delle anse molto pronunciate verso Sud e tiene molto più rallentati tutti i sistemi meteorologici, per i quali di solito funziona da grande nastro trasportatore. Sia per quelli di bassa pressione, quindi per le piogge più prolungate, sia per quelli di alta pressione, quindi per siccità più lunghe ed estreme.

La crisi climatica agisce anche sulla distribuzione delle piogge in Europa?

In Italia già abbiamo osservato una variazione di come le piogge avvengono, durante l’anno. Magari la loro media complessiva ancora non è cambiata, ma abbiamo già meno pioggia in estate e più piogge in autunno.

Con il proseguire della crisi climatica, specialmente se non riusciremo a mitigarla in modo veloce come ci consiglia di fare l’IPCC (Intergovernamental panel on climate change), queste differenze aumenteranno quindi a fronte di una media relativamente invariata.

Avremo estati molto più secche e autunni e inverni con piogge più intense e concentrate. Quindi, da una parte, danni da siccità, dall’altra, danni magari da alluvione o da eccesso di pioggia.

Quali effetti ha la crisi climatica sulle Correnti del Golfo e, di conseguenza, sul clima europeo?

Naturalmente a riscaldarsi non è solo l’atmosfera sono anche gli oceani. Lo sappiamo. Sono anche le calotte polari, le calotte di ghiaccio, in questo caso quella groenlandese. L’interazione tra il riscaldamento di queste tre componenti sta, ad esempio determinando, un rallentamento della corrente del Golfo. Anzi diciamo della circolazione oceanica medio Atlantica, un grande nastro trasportatore di acque marine e di calore, che si muove dal sud Atlantico al Nord Atlantico.

Grazie a questa circolazione ad esempio che l’Europa gode di un clima relativamente mite. Il rallentamento che già stiamo osservando, che è in aumento, è interessante perché in realtà potrebbe avere un effetto che contrasta in parte il riscaldamento, almeno sul nord Europa o sull’emisfero settentrionale. Può portare così a un rinfrescamento delle temperature e a un aumento delle piogge estive nell’Europa meridionale.

Non è ancora chiaro nei nostri modelli climatici però quanto questo effetto potrà contrastare invece le altre tendenze di cui abbiamo parlato fino adesso. È uno degli aspetti più difficili da prevedere nel clima dei prossimi decenni. Stiamo a vedere sicuramente qui parliamo però di un effetto locale, cioè a livello globale la tendenza al riscaldamento è chiara e purtroppo irreversibile almeno entro certe soglie. A livello dell’Europa, vediamo cosa succederà con questo fenomeno.

Quali sono le strategie di adattamento e mitigazione che possiamo mettere in campo per affrontare questa situazione e per salvare anche il settore agricolo in Europa?

Certamente un riscaldamento, ormai lo sappiamo, ce lo dobbiamo aspettare. Sta a noi decidere, come politica, se riuscire a contenere il riscaldamento sotto i 2°C. È ancora possibile. Oppure non riuscire a mitigare l’aumento delle temperature e quindi andare verso il riscaldamento di 2,5°C, quasi 3°C, come quelli previsti con le politiche previste fino ad oggi.

Attualmente il settore agricolo, ma anche la disponibilità d’acqua potabile sono sicuramente due aspetti molto critici per l’Europa meridionale e per l’Italia. In particolare dobbiamo cercare di adattarci, da una parte, facendolo anche per alcune colture. Si usa per esempio seminare una varietà di mais più precoce. Il mais è una cultura che richiede moltissima acqua, quindi cosìsi arriva a maturazione prima del picco dell’estate. Questo potrebbe ridurre le sue richieste idriche nel periodo più critico.

Possiamo anche cambiare colture. Stiamo registrando perdite di produzione del mais, del riso e del grano dal 15 al 20%, anche il 25%. Potremmo quindi passare a colture più tolleranti nei confronti dello stesso idrico, come il sorgo, il girasole, la soia.

Oppure cercare di conservare quell’acqua che cade e, quando cade con la pioggia, come prevede il piano invasi, che consiste nel costruire piccoli laghetti. Si tratta di invasi di piccole dimensioni, poco impattanti dal punto di vista ambientale, da distribuire in maniera diffusa nelle aree agricole in modo da conservare il più possibile l’acqua piovana. Poi naturalmente bisogna limitare le perdite e cercare di lavorare in un’ottica di economia circolare, quindi recuperare, lavorare al riuso delle acque reflue nell’Agricoltura o attraverso una loro successiva depurazione. Questo vale anche per quelle degli scarichi urbani o industriali che, per certi impieghi, possono essere utilizzati. Serve naturalmente anche il risparmio idrico o il miglioramento degli impianti di distribuzione per evitare le perdite.