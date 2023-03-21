Come la siccità sta mettendo in difficoltà l’agricoltura italiana

La siccità, soprattutto nel Nord Italia, rischia di mettere a rischio “l’autosufficienza alimentare del Paese”. A dirlo è Francesco Vincenzi, presidente dell’Osservatorio Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue), nella presentazione del report settimanale del gruppo.

La parte settentrionale del territorio infatti sta sperimentando una crisi idrica endemica, che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Particolarmente critica è la situazione della Pianura Padana, “la principale food valley italiana”. I bassi livelli d’acqua condizionano un “economia agricola e agroalimentare, riconosciuta come eccellenza mondiale”.

Dai pomodori per la salsa, al grano per la pasta, fino ai mangimi per i bovini che producono il latte da cui nascono due prodotti dell’eccellenza agroalimentare italiana come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. A essere a rischio è gran parte del cibo made in Italy.

In questo Special Report EURACTIV illustrerà quali sono gli effetti della siccità sull’agricoltura italiana, come questa si leghi alla crisi climatica e alle condizioni che sta sperimentando l’Europa e quali strategie stiano mettendo in campo i privati e il governo per arginare l’emergenza.