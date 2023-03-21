Come la siccità sta mettendo in difficoltà l’agricoltura italiana

La siccità, soprattutto nel Nord Italia, rischia di mettere a rischio “l’autosufficienza alimentare del Paese”. A dirlo è Francesco Vincenzi, presidente dell’Osservatorio Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue), nella presentazione del report settimanale del gruppo.
La parte settentrionale del territorio infatti sta sperimentando una crisi idrica endemica, che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Particolarmente critica è la situazione della Pianura Padana, “la principale food valley italiana”. I bassi livelli d’acqua condizionano un “economia agricola e agroalimentare, riconosciuta come eccellenza mondiale”.
Dai pomodori per la salsa, al grano per la pasta, fino ai mangimi per i bovini che producono il latte da cui nascono due prodotti dell’eccellenza agroalimentare italiana come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. A essere a rischio è gran parte del cibo made in Italy.
In questo Special Report EURACTIV illustrerà quali sono gli effetti della siccità sull’agricoltura italiana, come questa si leghi alla crisi climatica e alle condizioni che sta sperimentando l’Europa e quali strategie stiano mettendo in campo i privati e il governo per arginare l’emergenza.
-
Notizie | Economia e sociale 21 Marzo 2023|15:51
“Non c’è agricoltura se non c’è acqua. O meglio, se non c’è nel modo giusto e nel momento giusto". Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha lanciato l'allarme sull'emergenza siccità in un articolo sulla rivista online Rienergia Staffettaonline. …
-
Video | Economia e sociale 23 Marzo 2023|16:43
In che modo la crisi climatica sta influenzando la distribuzione delle piogge, la siccità e la desertificazione del territorio in Europa e quali effetti sta provocando sulla nostra agricoltura. Ne parliamo con Giorgio Vacchiano, professore associato in gestione e pianificazione …
-
Notizie | Economia e sociale 24 Marzo 2023|11:45
Per contrastare la siccità il governo intende stanziare 7,8 miliardi di euro per arginare l'emergenza. Lo hanno riferito sia il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La gestione del Piano Idrico …
-
Notizie | Economia e sociale 27 Marzo 2023|16:48
"Ad oggi raccogliamo solo il 10-11% dell'acqua piovana, quando dovremmo raggiungere circa il 50%. Più cade poca pioggia, più la dobbiamo riutilizzare". Con una sensibile diminuzione delle precipitazioni (-40% rispetto alla media stagionale) e l'abbassamento dei livelli di fiumi e …
-