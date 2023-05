Uno spettro si aggira per l’Europa: l’austerità in Germania

Adesso è certificato: la Germania è entrata in recessione. Era difficile che potesse andare altrimenti, vista l’esposizione massiccia della sua economia alla dipendenza dall’energia russa. Ma c’è un rischio ancora peggiore che si affaccia nel domani della Germania, e purtroppo dell’intera Europa, viste le interdipendenze ed interconnessioni fra i vari sistemi nazionali: una risposta di austerità.

È esattamente quello che ha annunciato ieri il Vicecancelliere e Ministro dell’Economia e della Protezione Climatica Robert Habeck (Verdi): “si attendono tagli al bilancio per 22 miliardi nel prossimo anno”. Non, quindi, il falco dell’austerità, il liberale Christian Lindner, ma il verde Habeck, che dovrebbe accompagnare la Germania verso la transizione green.

Una mossa che risulterebbe non solo politicamente, ma economicamente suicida. Questo è il momento di investire massicciamente per agevolare la transizione, con investimenti che raccolgano impegni pubblici e privati per preparare l’economia del domani, che inevitabilmente si giocherà sulla competitività nei mercati delle rinnovabili, dell’infrastrutturazione verde, di un nuovo modello di sviluppo meno basato sul fossile.

Quale sarebbe la necessità immediata di mettere un freno al bilancio? Il dato consolidato del debito tedesco (per il 2022) è al 66,3% del Pil, dato in rialzo di due punti per il 2023. Quindi si: sopra la soglia psicologica di quel famoso 60% sul quale la Germania ha sempre cercato, e sta ancora cercando, di impiccare le regole di bilancio Ue. Ma ad un passo dal rientrarvi. Come e quando vuole.

Perché dunque spingere per una deflazione fiscale mentre impazza l’inflazione monetaria, mentre le catene del valore sono tutte da ridefinire ed i mercati di sbocco si riducono a causa della crisi del multilateralismo globale? Rischiando di trascinare, con la diminuzione della domanda domestica, l’intera Europa in una depressione finora solo sfiorata da altri paesi.

Si dirà che in questo modo in darwinismo sociale ed economico dell’Ordoliberalismo tedesco, accompagnato dall’etica protestante, farà meglio e più rapidamente il suo lavoro di scrematura e selezione naturale. Ma a quale costo economico, sociale e politico? Ma poi in nome di quale golem?

Farebbe meglio, la Germania, ad accettare i suoi errori passati, come quello di un modello di sviluppo unicamente trainato dalle esportazioni grazie ad una dipendenza esagerata dall’energia a basso costo dalla Russia. Ed investire, magari in un’ottica europea, per una strategia di investimenti massicci per preparare l’economia del domani.

Come le scelte (talvolta storicamente scellerate) di bilancio dell’Italia non investono solo i cittadini italiani ed è giusto che siano concordate a livello europeo o quantomeno di eurozona, così le scelte di consolidamento fiscale della Germania non investono solo i cittadini tedeschi, che comunque non ne saranno affatto contenti, ma l’intero continente e non possono essere lasciate alle decisioni unicamente tedesche.

Il popolo è sovrano, si. Ma quale popolo? Quello tedesco o quello europeo, che rischia di vedere esportare in tutto il continente il rigore finanziario tedesco?