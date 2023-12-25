L’illusione nazionalista di governare contro l’Europa

La scorsa legislatura sembrava aver fatto capire a tutti che non si può governare l’Italia contro l’Europa. La scelta della maggioranza di bocciare la ratifica della riforma del MES riporta in auge tale illusione nazionalista.

Ci ha provato il Governo Conte 1, provocando una massiccia fuga di capitali, un aumento degli interessi sul debito pubblico, e infine crollando dopo le elezioni europee, e portando a una svolta europeista con il Conte 2. La pandemia ha mostrato quanto siamo dipendenti dall’UE. Senza gli acquisti della BCE del nostro debito pubblico non avremmo potuto far fronte alle spese per la pandemia. La campagna vaccinale è stata resa possibile dagli acquisti in comune dei vaccini a livello UE. I costi dei sussidi di disoccupazione sono stati in parte coperti dal programma SURE. Il rilancio dell’economia dipende dai fondi del Next Generation EU, di cui l’Italia è il maggior beneficiario. Così nella stessa legislatura si è passati dal governo più anti-europeo della storia della Repubblica al Governo Draghi, che ha fatto di europeismo e atlantismo le condizioni di partecipazione alla maggioranza, obbligando la Lega a metter la sordina ai suoi ultimi responsabili economici, Borghi e Bagnai, fautori dell’uscita dell’Italia dall’Euro. Che ora tornano a gioire per la bocciatura del MES, per aver rotto il principio Pacta sunt servanda (i Patti si rispettano), per aver messo le dita negli occhi delle istituzioni e dei partner europei. Ma quella nazionalista è solo un’illusione, e la realtà busserà presto alla porta.

Dopo il 1945 gli Stati europei non sono mai stati sovrani. Il loro regime politico e sistema economico è stato determinato dal fatto che i carri armati americani o sovietici fossero arrivati per primi sul loro territorio. Ci siamo inventati il termine “super-potenze” per fingere di essere ancora delle “grandi potenze”, invece di riconoscere che USA e URSS erano le grandi potenze rimaste e noi i loro satelliti. L’Italia non ha scelto un regime democratico a economia di mercato più di quanto la Polonia abbia scelto un regime comunista a economia pianificata. Siamo stati solo più fortunati, perché l’egemonia americana garantiva margini di manovra, o di libertà, più ampi, ma sempre ristretti. E sia le basi militari americane – la gamba dimenticata del Piano Marshall, e condizione per accedere ai suoi fondi – che Gladio, ci ricordano che se anche lo avessero voluto e lo avessero votato gli italiani non avrebbero potuto portare il PCI al governo.

Già il primo Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, dal Quirinale scriveva che “gli Stati nazionali sono ormai polvere senza sostanza”. Erano infatti incapaci di garantire la sicurezza e il benessere dei propri cittadini. Alla sicurezza ci pensavano gli USA attraverso la NATO; al benessere l’integrazione europea con il mercato comune, il mercato unico e la moneta unica e il loro progressivo allargamento. È ancora così.

Oggi la situazione mondiale è molto più grave. L’invasione russa dell’Ucraina e i conflitti in Medio Oriente e Africa continuano, come la penetrazione cinese. L’ordine mondiale si sgretola: nel 1945 il PIL USA era il 50% di quello mondiale, quello dell’URSS il 10%; nel 1973 il PIL del G7 era il 50% di quello del mondo; nel 2022 USA e UE hanno circa il 15% del PIL mondiale ciascuno, il G7 il 30%, ma la Cina il 18,5% (a parità di potere d’acquisto) e i BRICS il 31%. Il G7 ha mantenuto i membri originari del 1973, che però ora non sono più le 7 maggiori economie del mondo! Presto non ci sarà nessun Paese membro dell’UE preso singolarmente nemmeno nelle 20 maggiori economie. Gli USA non sono più in grado di garantire la nostra sicurezza – e non ne hanno più interesse né voglia, perché la sfida egemonica è con la Cina e il loro focus strategico si è spostato strutturalmente sul Pacifico – e l’integrazione europea realizzata finora non è più sufficiente a garantirci il benessere.

L’Italia è storicamente fragile sul piano politico, economico e sociale, come hanno mostrato il terrorismo, l’alta inflazione cronica – fino all’ingresso nella moneta unica – l’alto debito pubblico, la bassa produttività e crescita negli ultimi decenni. L’UE è lo scudo che protegge l’Italia. Il rating del nostro debito pubblico è al livello minimo per essere considerato “investimento” – cioè per poter essere acquistato dai grandi fondi di investimento e fondi pensione del mondo – e non “spazzatura”. Senza la BCE e l’euro, senza il mercato unico, senza il Next Generation EU, saremmo un Paese in balia della speculazione, sull’orlo della bancarotta.

Le banche italiane hanno in pancia un enorme quantità di debito pubblico italiano e infatti il loro rating è strettamente legato a quello dello Stato italiano. Nel 2024 l’Italia dovrà emettere 415 miliardi di debito tra rinnovo di vecchi titoli e nuove emissioni, con tassi più alti che in passato. Avrà bisogno di qualche forma di sostegno della BCE, così come della collaborazione della Commissione per le prossime rate del PNRR e la valutazione della sostenibilità del suo debito e del piano di rientro che dovrà presentare alla luce del nuovo Patto di stabilità e crescita. E magari della solidarietà degli altri Paesi UE per approvare la rimodulazione del bilancio UE con gli stanziamenti per l’Ucraina e per la gestione dei flussi migratori. Metter loro due dita negli occhi potrebbe non essere il modo migliore per ottenerla.