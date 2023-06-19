Europa: la corsa agli aiuti di Stato

“C’era una volta…” no, non un re. C’era una volta un’ideologia di mercato che, nelle sue forme estreme, affermava la necessità di tenere le autorità pubbliche fuori dalle dinamiche economiche.

Non è che quella ideologia sia sparita. Anzi, è ancora oggi ben viva nei dibattiti accademici. Ma il pragmatismo politico e la cruda realtà degli interessi si sono appropriati dello spazio dell’azione. Per cui oggi, indipendentemente dal dibattito pubblico, gli aiuti di Stato si moltiplicano a dismisura. Ultimo esempio in ordine di tempo sono i 10 miliardi di euro messi sul piatto dalla Germania per creare dal nulla una fabbrica di microchip nel Magdeburgo.

Dopo che per decenni in Europa abbiamo perseguito un modello di sviluppo fondato sulla delega della nostra difesa agli Usa, dell’energia a basso costo alla Russia e dei beni di consumo quotidiano alla Cina, oggi sembriamo esserci improvvisamente risvegliati, un po’ come nella favola di Biancaneve e il bacio del principe. Ed allora facciamo a gara a buttare soldi di Stato, ossia dei cittadini (cioè noi e/o le future generazioni) per accelerare un percorso che improvvisamente ci pare inevitabile. Volto a mettere al sicuro comparti strategici per la nostra sopravvivenza. Bene, anche se un tantino tardiva, come scelta strategica.

Significa che abbiamo deciso di cambiare modello di sviluppo? Che da oggi in poi considereremo anche la sicurezza delle nostre catene del valore, oltre alla loro convenienza? Benissimo, ma siamo consapevoli che il costo sarà un’inflazione strutturale che ricadrà sui cittadini-consumatori? Comprendo e simpatizzo con la necessità del friendshoring e del nearshoring (riportare le produzioni più vicino a noi, anche in termini di paesi alleati) ma siamo sicuri che sia un modello sostenibile nel tempo? Non sarebbe meglio, per noi europei, con una economia di trasformazione che deve fare affidamento su risorse energetiche e materie prime importate, puntare sul rilancio del multilateralismo?

E poi, siamo sicuri che scelte decentrate a livello nazionale, con margini di manovra per investimenti pubblici inevitabilmente diversi fra i vari paesi, non acuiscano i divari di crescita già esistenti? Non sarebbe molto meglio che queste scelte, se sono davvero strategiche, fossero realizzate a livello di Europea nel suo complesso? Dove sono oggi i paladini del mercato? Soprattutto in settori nei quali, teoricamente, non dovrebbe mandcare l’interesse privato ad investire.

La verità è che, nelle sue scelte, l’Europa intergovernativa e legata all’unanimità nelle decisioni collettive arriva sempre in ritardo. Rincorrendo piuttosto che anticipando e governando le inevitabili interdipendenze che caratterizzano il suo modello di sviluppo. Ed a pagare il prezzo di questi ritardi sono sempre i suoi cittadini.