È ora che il Consiglio faccia un po’ di giustizia e combatta l’evasione fiscale

I governi degli Stati membri dell’UE dovrebbero finalmente fare dei progressi sulla direttiva Unshell, che mira a reprimere le tattiche di elusione fiscale, sostengono Paul Tang, Gilles Boyer ed Ernest Urtasun.

Paul Tang (S&D), Gilles Boyer (Renew) ed Ernest Urtasun (Verdi) sono membri del Parlamento europeo.

La riunione dei ministri delle Finanze dell’UE di questo mese avrebbe dovuto rappresentare un momento di svolta nella lotta all’evasione fiscale.

Tuttavia, invece di cavalcare l’onda del sostegno schiacciante del Parlamento a favore di una legge contro le società di comodo, gli Stati membri non hanno discusso la Direttiva Unshell durante la riunione dei ministri delle Finanze.

In questo modo hanno corso il rischio di lasciare il dossier in un limbo. In qualità di gruppo negoziale del Parlamento europeo per questa direttiva, chiediamo agli Stati membri dell’UE di discutere la legge a livello politico e di adottarla per garantire che tutti paghino la loro giusta quota di tasse.

In Europa, l’indignazione sembra spesso essere la forza trainante della politica fiscale. Rivelazioni come LuxLeaks, Panama Papers, Pandora Papers, OpenLux e innumerevoli altre hanno lasciato i cittadini scioccati, in quanto rivelano come i ricchi globali e le grandi aziende eludano il loro dovere più elementare: contribuire con la loro giusta quota alla società.

La Commissione europea e il Parlamento hanno ascoltato le richieste dei cittadini di porre fine a questa pratica. Purtroppo, sembra che la loro voce non riesca a penetrare le spesse mura del Palazzo del Consiglio.

Il voto di gennaio è stato memorabile. Con una maggioranza del 99,7%, il Parlamento europeo ha adottato la Direttiva Unshell, una legge per reprimere il gioco delle società di comodo praticato dai ricchi globali e dalle grandi aziende per eludere le tasse attraverso le società di comodo.

La legge è stata introdotta dopo OpenLux, che ha rivelato come personaggi del calibro di Ronaldo, Shakira e Amazon utilizzino società di comodo per evitare di pagare la loro giusta quota di tasse, lasciando che siano i contribuenti onesti a pagare il conto.

In effetti, molte società di comodo esistono solo per sfruttare le scappatoie delle leggi fiscali, che costano ai contribuenti dell’UE l’incredibile cifra di 60 miliardi di euro ogni anno.

Dopo approfondite discussioni e dopo aver percepito la crescente impazienza dei cittadini, il Parlamento ha adottato questa legge, che renderebbe praticamente impossibile l’elusione fiscale attraverso le società di comodo, con 637 voti a favore e solo due contrari – una maggioranza mai raggiunta prima in un settore spesso così delicato come quello del diritto tributario.

Siamo quindi delusi che gli Stati membri dell’UE abbiano deciso di nascondere la testa sotto la sabbia, ignorando palesemente la volontà dei cittadini europei e dei loro rappresentanti.

Dopo aver diluito la proposta in modo irriconoscibile, la presidenza svedese del Consiglio non ha presentato nemmeno questa versione annacquata ai ministri delle Finanze dell’UE durante la riunione dell’ECOFIN di maggio.

Con l’assenza del punto all’ordine del giorno, l’opposizione nazionale è stata nascosta all’opinione pubblica. Ciò non lascia né i parlamenti nazionali né il Parlamento europeo in una posizione forte per controllare il processo decisionale del Consiglio.

In qualità di team negoziale, esortiamo la presidenza svedese e la prossima presidenza spagnola del Consiglio dell’UE a mettere la direttiva Unshell all’ordine del giorno delle prossime riunioni dei ministri delle Finanze e a far trasmettere la riunione del Consiglio in diretta streaming.

I cittadini europei hanno almeno il diritto di ascoltare le spiegazioni dei loro governi – uno per uno – sul perché bloccano questa direttiva e non fanno passi avanti nella lotta all’evasione fiscale. Naturalmente, faremo tutto il possibile per rendere questa riunione del Consiglio la più seguita di sempre.

Quando è troppo è troppo. L’elusione fiscale persiste da troppo tempo. Il Parlamento europeo vuole porvi fine. I cittadini vogliono porvi fine.

Adottando la Direttiva Unshell, il Consiglio europeo ha il potere di fare un grande passo nella giusta direzione. È giunto il momento che gli Stati membri si liberino dal loro guscio e abbraccino la legge. Assicuriamoci che tutti contribuiscano in modo equo.

Leggi l’articolo originale qui.