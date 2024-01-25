Von der Leyen invita gli agricoltori al dialogo e a superare la “polarizzazione”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato un appello al dialogo con i rappresentanti del settore agricolo, mentre proseguono le proteste Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Romania contro l’aumento dei costi per raggiungere gli obiettivi climatici, i prezzi del carburante, l’inflazione e le importazioni di grano ucraino dirottate verso l’UE a causa della guerra con la Russia.

Aprendo giovedì (25 gennaio) il dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura, von der Leyen ha affermato che l’UE deve superare la “polarizzazione” nel settore agroalimentare attraverso il dialogo.

“Abbiamo tutti lo stesso senso di urgenza che le cose debbano migliorare”, ha dichiarato von der Leyen, in un discorso che ha certato di tendere la mano al mondo agricolo in protesta contro le richieste e i costi della transizione verde dell’Europa. “C’è una crescente divisione e polarizzazione” nel settore, ha riconosciuto. “Sono profondamente convinta che possiamo superare questa polarizzazione che tutti avvertiamo solo attraverso il dialogo”.

L’importanza “cruciale” del compito degli agricoltori

Nel suo discorso, von der Leyen, ha ribadito che il compito degli agricoltori è di “importanza cruciale”, osservando che è proprio grazie “all’agricoltura europea che l’Europa ha il cibo più sano e di qualità del mondo, i nostri agricoltori operano quotidianamente in un mercato globale molto competitivo e voi siete spesso la parte più vulnerabile della catena del valore”.

Von der Leyen ha citato la situazione di alta inflazione vissuta dall’UE in questi ultimi anni a causa della guerra in Ucraina, facendo notare che “il settore agroalimentare europeo ha dimostrato una notevole capacità di recupero”.

La presidente della Commissione UE ha citato “l’enorme sforzo” da parte di tutti i settori per contribuire agli obiettivi collettivi del Green Deal europeo, perché, ha aggiunto, “tutti noi viviamo con la natura e dalla natura e anche se non siamo sempre d’accordo su tutte le questioni, siamo tutti d’accordo sul fatto che le sfide sono sempre più grandi, che si tratti della concorrenza estera o dell’eccessiva regolamentazione interna, del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità o del declino demografico”.

Per von der Leyen il dialogo che ha preso il via giovedì “mira a trovare un nuovo consenso su questioni con cui tutti lottiamo: ad esempio, come migliorare il tenore di vita degli agricoltori e l’attrattiva delle comunità rurali? Come può l’agricoltura essere sostenibile entro i confini del pianeta? Come sfruttare meglio la conoscenza e la tecnologia? Come migliorare il sistema alimentare europeo per un futuro competitivo e prospero?

“Queste sono solo alcune delle domande che ci troviamo ad affrontare. Trovare un consenso e una visione comune sulla via da seguire non è certamente un compito facile. Ne sono pienamente consapevole. Ma penso anche che quella che abbiamo qui sia un’immensa opportunità. Un’opportunità per dare forma al futuro e una parte essenziale dell’economia di domani. È un’opportunità per preservare una parte essenziale della nostra anima europea, il nostro modo di vivere. Perché dipendiamo tutti dalla nostra campagna. Viviamo tutti con la natura e nella natura”, ha affermato la presidente della Commissione UE.

Infine, von der Leyen ha voluto assicurare agli agricoltori che le loro raccomandazioni e consigli che verranno concordati durante i dialoghi, “avranno un impatto sul lavoro dei prossimi anni”.

In cosa consiste il dialogo

Annunciato dalla Presidente nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2023, il dialogo strategico affronterà le sfide e le opportunità sollevate dai partecipanti al dialogo, come un tenore di vita equo per gli agricoltori e le comunità rurali, il sostegno all’agricoltura entro i confini del nostro pianeta e i suoi ecosistemi, sfruttando le enormi opportunità offerte dalla conoscenza e dall’innovazione tecnologica e promuovendo un futuro prospero per il sistema alimentare dell’UE in un mondo competitivo.

Il professor Peter Strohschneider è stato nominato presidente, sulla base della sua lunga esperienza, in particolare come presidente della “Commissione per il futuro dell’agricoltura” del governo federale tedesco.

Il dialogo strategico riunisce le principali parti interessate dell’intera catena agroalimentare, compresi agricoltori, cooperative, imprese agroalimentari e comunità rurali; nonché organizzazioni non governative e rappresentanti della società civile, istituzioni finanziarie e mondo accademico. Il Consiglio e il Parlamento europeo saranno coinvolti nel processo e il presidente, il professor Strohschneider, informerà e scambierà regolarmente opinioni con entrambe le istituzioni sul dialogo.

Combinando diverse prospettive, il dialogo mira a favorire la creazione di nuove soluzioni e a realizzare una visione comune per il futuro del settore agricolo e alimentare dell’UE entro l’estate 2024. Il presidente, lavorando in collaborazione con i partecipanti al Dialogo, definirà le prospettive formato preciso delle conclusioni.