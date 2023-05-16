Von der Leyen: “Il modello di crescita basato sui combustibili fossili è obsoleto”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha criticato l’attuale modello economico incentrato sulla crescita economica lunedì (15 maggio), lo stesso giorno in cui la Commissione ha annunciato un PIL superiore alle aspettative in tutto il blocco.

Parlando alla conferenza “Beyond Growth” (Oltre la crescita) presso il Parlamento europeo, von der Leyen ha invocato il rapporto “Limits to Growth” (Limiti alla crescita) pubblicato dal Club di Roma nel 1972, avvertendo che una crescita economica eterna non sarebbe possibile su un pianeta finito.

“Oggi voglio concentrarmi su un punto che il rapporto ha centrato in pieno: Il chiaro messaggio che un modello di crescita incentrato sui combustibili fossili è semplicemente obsoleto”, ha affermato la presidente della Commissione UE.

La conferenza Beyond Growth, che si tiene dal 15 al 17 maggio, è organizzata al Parlamento europeo sotto la guida di Philippe Lamberts, co-presidente del gruppo dei Verdi del Parlamento europeo. Riunisce ONG, accademici e gruppi politici prevalentemente progressisti.

Il PIL dovrebbe essere sostituito?

La presidente della Commissione, di centro-destra, ha mitigato le sue critiche all’attuale modello economico, elogiando l'”economia sociale di mercato” dell’UE e il Green New Deal.

Tuttavia, von der Leyen ha criticato l’attuale attenzione alla crescita economica e il modo in cui viene comunemente misurata.

“Sappiamo che il futuro dei nostri figli non dipende solo dagli indicatori del PIL, ma dalle fondamenta del mondo che costruiamo per loro”, ha dichiarato la presidente della Commissione. Citando le critiche mosse da Robert Kennedy al PIL negli anni ’60, ha affermato che “oggi, a un livello molto fondamentale, comprendiamo la saggezza di Kennedy”.

Pur evitando accuratamente di rifiutare del tutto il PIL come misura del progresso sociale, la presidente della Commissione UE ha affermato che “la crescita economica non è un fine in sé”.

Jakob Hafele, direttore esecutivo del think tank di politica economica ZOE Institute e partecipante alla conferenza Beyond Growth, ha contestato la riluttanza della presidente della Commissione a portare avanti le sue critiche.

“La Presidente von der Leyen ha riconosciuto i limiti della crescita, ma solo fino a un certo punto. Il suo sostegno alla crescita “oltre i combustibili fossili” è troppo limitato, non è la visione economica veramente trasformativa di cui l’Europa ha bisogno”, ha affermato.

Inoltre, ha sostenuto che abbandonare la crescita del PIL come motore dominante della politica economica è “l’unica strada da percorrere per un futuro sostenibile e prospero”.

I sostenitori dell’uso del PIL come misura adeguata del benessere economico sottolineano il fatto che il PIL pro capite spesso è ampiamente correlato con altre misure del progresso umano, come la salute e l’aspettativa di vita.

Più crescita per il 2023 e il 2024

Per il momento, l’UE non intende abbandonare il PIL come numero guida. Ciò è stato reso evidente dalle previsioni economiche di primavera della Commissione che, per una coincidenza temporale, sono state presentate solo un’ora dopo il discorso della von der Leyen.

In una dichiarazione, la Commissione si è rallegrata di un “inizio d’anno migliore del previsto”, poiché le previsioni di crescita economica per l’UE sono aumentate dallo 0,8% all’1,0% del PIL per quest’anno e dall’1,6% all’1,7% per il 2024.

Durante la presentazione, il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni non ha presentato alcun indicatore ambientale, concentrandosi invece sui dati del PIL e dell’inflazione.

Alla domanda di EURACTIV se la Commissione avesse intenzione di cambiare il suo approccio alla rendicontazione economica sulla base delle critiche della von der Leyen, Gentiloni ha risposto con cautela, affermando che la Commissione sta considerando un ruolo più forte “non solo [per] la dimensione ambientale, ma anche per quella sociale” nelle sue raccomandazioni e politiche.

Ha sostenuto la necessità di un’inclusione “gradualmente” più forte degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle raccomandazioni specifiche per Paese e nei pacchetti del semestre europeo, come viene chiamato il processo di supervisione della politica economica dell’UE.

“Incoraggiamo il bilancio verde”, ha detto Gentiloni.

Il potere degli indicatori riconosciuti a livello internazionale

“È un lavoro in corso, penso che dobbiamo migliorarlo”, ha detto Gentiloni, sostenendo che le diverse dimensioni del benessere economico devono essere incluse nelle misurazioni.

“Ma alla fine, quando guardiamo alle previsioni e alle prospettive del FMI [Fondo Monetario Internazionale], dell’OCSE [Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico], dell’Unione europea, la maggior parte dell’attenzione è rivolta agli indicatori riconosciuti a livello internazionale che abbiamo presentato questa mattina”, ha detto.

Non sarà facile mettere in discussione la predominanza del PIL, che viene utilizzato come riferimento non solo nei libri di testo economici e nelle analisi finanziarie, ma anche nella legislazione dell’UE, ad esempio nelle norme sul debito e sul deficit dell’Unione.

“Ora si tratta di capire nel dettaglio cosa succederà”, ha dichiarato Jakob Hafele dello ZOE Institute.

