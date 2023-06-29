Ungheria, Romania e Bulgaria stanno diventando più appetibili per i fondi di venture capital

A causa delle economie più piccole rispetto agli Stati Uniti o all’Eurozona, i mercati dei capitali di rischio o “venture capital” in Bulgaria, Romania e Ungheria sono spesso trascurati dagli investitori al di fuori della regione, ma alcuni “angel investor” li considerano un terreno fertile per i cosiddetti investimenti di avviamento.

Pierre-Antoine Dusoulier, CEO di IBanFirst, un fornitore di servizi finanziari regionali, ha dichiarato a EURACTIV che ciò che li differenzia dalle regioni occidentali è “l’immaturità”.

Ha aggiunto che le fasi dell’investimento in capitale di rischio, a partire dal capitale di avviamento fino alla Serie A, B e C, sono formulate e solitamente molto standardizzate nei mercati occidentali.

Tuttavia, nell’Europa dell’Est è diverso, ha detto Dusoulier, aggiungendo che solitamente chi detiene fondi è meno istruito in merito. “Inoltre, in termini di fondi investiti, sono in genere meno sofisticati di quelli che si trovano in Europa”, ha dichiarato.

Oltre a essere piccole, queste economie sono frammentate. Bulgaria, Romania e Ungheria hanno una valuta, una lingua, uno status all’interno di Schengen e un rapporto con l’euro diversi.

“Quindi, il mercato a cui ci si può rivolgere è più piccolo”, ha detto Dusoulier. E ha aggiunto: “Per questo motivo le aziende qui hanno più difficoltà a diventare più grandi se non escono molto rapidamente dal proprio mercato”.

Secondo alcuni investitori, questa natura frammentata offre anche opportunità uniche a chi opera nella regione.

La “spina dorsale” di queste economie è costituita da piccole aziende, molte delle quali hanno bisogno di capitali. A loro volta, sono pochi gli angel investor che operano nella regione, quindi quelli specializzati nell’Europa sudorientale hanno poca concorrenza.

Uno di questi è Ivailo Gospodinov, managing partner di BlackPeak Capital. Pur concordando sul fatto che operare nella regione comporta delle difficoltà, ha dichiarato a EURACTIV che “costruire un portafoglio non dovrebbe essere la sfida più grande”.

“In tutti questi Paesi ci sono aziende che stanno portando avanti i loro modelli di business”.

I dati sul private equity nell’Europa centrale e orientale pubblicati la scorsa settimana dall’associazione di investitori InvestEurope mostrano che gli investimenti in capitale di rischio nella regione hanno raggiunto il massimo storico nel 2022, con una quota del 79% per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In occasione di un recente evento a Bucarest, gli investitori hanno sottolineato che le TIC, in particolare la cibersicurezza, sono un settore in cui le aziende regionali possono competere con quelle del mercato internazionale.

Julia Sohajda, socio fondatore di Vespucci Partners, investe proprio con questa strategia, trasformando gli “unicorni” regionali in attori globali.

“Investiamo in start-up tecnologiche della regione che hanno effettivamente un vantaggio competitivo con la tecnologia nei grandi mercati internazionali”, ha detto Sohajda.

“Perché un punto di forza di questa regione è la presenza di mercati molto frammentati in Paesi molto piccoli. Quindi, quando si porta la tecnologia in un mercato diverso, si può effettivamente saltare ai grandi mercati internazionali, ed è su questo che puntiamo”.

Come molte altre in tutto il mondo, le economie di Bulgaria, Romania e Ungheria stanno cercando di riprendersi dalle scosse della pandemia e dall’impatto della guerra in Ucraina.

Nel complesso, tuttavia, sembra che i venture capitalist della regione siano resistenti e abbiano imparato a continuare a investire quando i mercati diventano più freddi.

“Il mondo di oggi è definito dalla volatilità”, ha dichiarato Elvin Guri, CEO di Invenio Partners. “In questi tempi, l’unica cosa che si può fare è essere molto disciplinati nel proprio approccio”.

Guri ha sottolineato l’incapacità delle banche e degli altri stakeholder di giudicare con precisione quali crisi influiranno negativamente su un mercato, affermando che a volte “sono ottimisti e pessimisti, quasi allo stesso tempo”.

Questa parte dell’Europa centrale e orientale porta talvolta con sé lo stigma della corruzione e della debolezza dei sistemi normativi e giudiziari, che possono scoraggiare gli investimenti esterni.

Le brutte classifiche dell’Indice di percezione della corruzione di Transparency International mostrano ancora un quadro piuttosto desolante. La Romania è al 63° posto, mentre la Bulgaria e l’Ungheria sono rispettivamente al 72° e al 77° posto.

Tuttavia, gli investimenti in capitale di rischio continuano a crescere ogni anno nell’Europa centrale e orientale. Secondo i dati di InvestEurope, nel 2022 la sola Ungheria ha attratto investimenti di venture capital per 89 milioni di euro.

Sebbene queste cifre sembrino minuscole dal punto di vista degli Stati Uniti o dell’Europa occidentale, dove tali somme possono passare di mano in un round di investimento di una singola startup promettente, si tratta comunque di un miglioramento che dimostra che questi mercati “immaturi” stanno diventando più simili a Paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca.

Per favorire questa trasformazione, gli investitori richiedono una maggiore regolamentazione, una politica commerciale più moderna e una maggiore direzione da parte dei governi nazionali.

“Probabilmente nei prossimi tre o quattro anni si verificherà un cambiamento radicale nella regione”, ha dichiarato Gospodinov di BlackPeak. A quel punto, secondo lui, gli investitori esterni cambieranno il loro modo di confrontare la regione con l’Europa occidentale.

[A cura di János Allenbach-Ammann/Alice Taylor]

Leggi l’articolo originale qui.