UE vuole estendere gli aiuti a tutti gli agricoltori. Rimangono le misure speciali per i “Paesi in prima linea”

La Commissione UE intende presentare entro giugno un nuovo pacchetto di sostegno per gli agricoltori “colpiti da diversi tipi di crisi”, in risposta alle critiche ricevute per la precedente assegnazione di fondi agricoli dell’UE ai Paesi dell’Europa orientale.

Il commissario europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha anche dichiarato che le restrizioni commerciali temporanee su quattro prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina e destinati a cinque Paesi europei “in prima linea” devono essere prorogate almeno fino a ottobre.

I fondi per tutti gli Stati membri

Il commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha annunciato martedì (30 maggio) che i fondi rimanenti della riserva agricola saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri.

La riserva agricola – precedentemente nota come “riserva di crisi” – è un fondo incluso nel regime della Politica Agricola Comune (PAC) che può essere utilizzato per finanziare misure eccezionali per contrastare le perturbazioni del mercato che colpiscono la produzione o la distribuzione.

Quest’anno, l’UE ha già utilizzato 200 milioni di euro dei 450 milioni disponibili, lasciandone 250 in banca fino alla fine dell’anno.

Siamo pronti a distribuire questo importo a tutti gli Stati membri colpiti da diversi tipi di crisi”, ha dichiarato il Commissario in una conferenza stampa dopo l’incontro mensile con i ministri dell’Agricoltura dell’UE-27. Il Commissario ha tuttavia aggiunto che “il metodo di finanziamento è stato definito in base a una serie di criteri”.

Tuttavia, ha aggiunto che “la metodologia non è ancora definita” e che la Commissione sta preparando una proposta “tenendo conto del fatto che alcuni Paesi hanno crisi più profonde di altri”.

Secondo Wojciechowski, questo terzo pacchetto di aiuti dovrebbe essere deciso e assegnato “con urgenza” entro giugno.

Finora, la riserva di crisi è stata attivata in tre occasioni per il 2023: 44 milioni di euro sono andati agli agricoltori colpiti da un’epidemia di influenza aviaria in Italia e Polonia; 56 milioni di euro sono andati a Polonia, Romania e Bulgaria a causa delle interruzioni del mercato dovute alle importazioni dall’Ucraina.

Infine, 100 milioni di euro dovrebbero essere distribuiti ai cinque Paesi “in prima linea” confinanti con l’Ucraina.

Questi ultimi due esborsi sono stati presentati dalla Commissione sotto forma di “pacchetti” per sostenere gli agricoltori dell’UE dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Mancanza di trasparenza

Questo nuovo terzo pacchetto arriva in risposta alle crescenti critiche sulla decisione dell’esecutivo di fornire un sostegno finanziario del valore di 100 milioni di euro ai Paesi dell’UE confinanti con l’Ucraina – tra cui la Polonia, Paese d’origine del Commissario – a condizione che ritirino la loro decisione unilaterale di bloccare le importazioni di prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina.

In una lettera inviata alla Commissione europea il 12 maggio, i ministri dell’Agricoltura di 13 Stati membri hanno rimproverato all’esecutivo dell’UE di aver adottato tali misure “senza consultare gli Stati membri”, sollevando “serie preoccupazioni perché portano a un trattamento differenziato nel mercato interno stesso”.

Secondo fonti interne alla riunione preparatoria in vista del Consiglio AGRIFISH del 22 maggio, i ministri dell’Agricoltura hanno sottolineato la necessità che le decisioni della Commissione sull’attivazione della riserva siano trasparenti e “basate su dati chiari”. Hanno inoltre chiesto un approccio “flessibile e su misura” per l’assegnazione del sostegno nell’ambito di un terzo pacchetto di aiuti.

Parlando alla conferenza stampa dopo l’incontro con i ministri dell’Agricoltura di martedì (30 maggio), il Commissario all’Agricoltura è apparso ottimista, sottolineando che “la discussione di oggi ci ha portato un po’ più vicini alla certezza che i 100 milioni di euro non saranno messi in discussione”.

“Spero di essere riuscito a convincere gli altri Stati membri che il criterio che abbiamo scelto è giusto”, ha aggiunto.

Le altre misure in favore dei “Paesi in prima linea”

Le restrizioni al commercio eccezionali e temporanee per i “Paesi in prima linea”, cioè vicini all’Ucraina, che scadranno il 5 giugno, riguardano grano, mais, colza e semi di girasole originari dell’Ucraina.

Questi prodotti agricoli non possono attualmente circolare in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia se non per il transito verso altri Paesi dell’UE o extra-UE, come parte di un accordo politico concordato dall’esecutivo dell’UE e dai cinque Paesi “in prima linea” confinanti con l’Ucraina all’inizio di maggio.

L’accordo si è reso necessario dopo che la temporanea liberalizzazione degli scambi commerciali, volta ad aiutare l’Ucraina a esportare prodotti agricoli, ha provocato un afflusso di merci nell’Europa orientale, spingendo i prezzi al ribasso e gli agricoltori locali al limite, e portando alcuni di questi Paesi a imporre divieti unilaterali su tutte le importazioni agricole ucraine.

Poiché il divieto regionale dell’UE scade lunedì prossimo (5 giugno), Wojciechowski ha espresso il parere che dovrebbe essere prorogato, “meglio fino alla fine dell’anno, ma almeno fino alla fine di ottobre di quest’anno”.

Secondo il commissario, la mancata proroga delle misure di salvaguardia potrebbe creare problemi durante il raccolto per i cinque Stati membri già colpiti dall’afflusso di merci ucraine, poiché gli agricoltori non svuoteranno i loro magazzini prima del raccolto.

“[Se non manteniamo le restrizioni] non ci sarà alcun effetto sugli agricoltori e il problema sarà lo stesso, forse più alto che in passato”, ha detto il commissario, aggiungendo che nel 2024 la pressione sulle esportazioni verso i Paesi “in prima linea” dovrebbe diminuire, dato che il raccolto dell’Ucraina per il 2023 dovrebbe essere inferiore del 40% rispetto all’anno precedente.

“La liberalizzazione del commercio è stato il sostegno dell’Unione Europea all’Ucraina, ma il costo del sostegno è stato pagato principalmente dagli agricoltori di questi cinque Stati membri”, ha detto Wojciechowski martedì (30 maggio) dopo la riunione mensile dei ministri dell’Agricoltura dell’UE-27.

Secondo i dati della Commissione, il valore delle importazioni agroalimentari dall’Ucraina ai cinque Paesi confinanti è aumentato di oltre 5 miliardi di euro dopo l’introduzione del regime di liberalizzazione degli scambi con l’Ucraina.

Tuttavia, il Ministro dell’Agricoltura ucraino Mykola Solskiy, invitato all’incontro con le sue controparti europee, ha invitato i Paesi dell’UE a eliminare le restrizioni commerciali regionali.

“Dobbiamo prendere molto sul serio le preoccupazioni espresse dalla parte ucraina”, ha commentato Wojciechowski.

Allo stesso tempo, ha presentato una situazione in cui i Paesi UE “in prima linea” potrebbero nuovamente adottare divieti unilaterali in futuro, il che non sarebbe “vantaggioso né per gli agricoltori ucraini né per l’Unione Europea”.

Wojciechowski ha anche sottolineato che stava presentando la sua posizione personale e che non può fare “alcuna dichiarazione vincolante sull’estensione del divieto” poiché “non c’è ancora nulla di deciso dalla Commissione”.

L’abolizione dei divieti unilaterali è anche un prerequisito perché questi Paesi ricevano un pacchetto di sostegno dell’UE di 100 milioni di euro destinato ad alleviare la pressione sui loro agricoltori.

Mentre la Romania aveva solo minacciato di adottare un divieto nazionale senza metterlo effettivamente in atto, Polonia, Slovacchia e Bulgaria hanno rimosso le loro misure unilaterali dopo l’accordo politico con la Commissione.

Solo l’Ungheria le ha ancora in vigore e questo sta ritardando non solo l’erogazione del pacchetto di aiuti ma anche una decisione sulla proroga delle restrizioni commerciali, ha dichiarato una fonte dell’UE a EURACTIV.

Coalizione meridionale per la compensazione climatica

Anche i Paesi dell’Europa meridionale hanno rivendicato la loro parte di bilancio di riserva per l’agricoltura, alla luce della grave siccità e delle inondazioni che hanno colpito le loro regioni.

In un punto sollevato dalla delegazione portoghese, con il sostegno di quella spagnola, italiana e francese, hanno portato all’attenzione della Commissione l’impatto delle “condizioni climatiche avverse” soprattutto sull’allevamento – a causa dell’assenza di pascoli – e sulla produzione ortofrutticola.

Per questo motivo, le delegazioni hanno proposto di utilizzare la riserva agricola “da prendere in considerazione”.

Inoltre, hanno sollecitato la Commissione ad aumentare il livello dei tassi di pagamento anticipato nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) al 70% per i pagamenti diretti e all’85% per gli aiuti allo sviluppo rurale.

Mercoledì, il ministro dell’Agricoltura spagnolo e prossimo presidente del Consiglio agricolo, Luis Planas, ha dichiarato ai media di considerare positivi i risultati dell’incontro di martedì, in quanto “un importante passo avanti nell’attivazione dei fondi della riserva agricola”.

Ha inoltre affermato che le richieste avanzate dalle delegazioni spagnola e portoghese hanno il sostegno della “maggioranza assoluta” dei ministri.

Ma nonostante abbia accolto con favore l’impegno della Commissione, Planas ha anche denunciato la mancanza di un meccanismo di sostegno più forte a livello europeo per far fronte alla “concomitanza di situazioni diverse”.

“Abbiamo chiesto alla Commissione di guardare oltre la riserva agricola e di valutare se sia necessario riformarla, sia nella sua dotazione che nei meccanismi per attivarla”, ha dichiarato.

Leggi l’articolo originale qui e qui.