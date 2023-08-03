Tesla viene accolta in India, mentre la cinese BYD viene bloccata

Tesla ha ricevuto un’accoglienza da tappeto rosso dall’India per la sua proposta di investire nel Paese, mentre il suo principale rivale nel settore dei veicoli elettrici, la cinese BYD, è stato bloccato da un maggiore controllo da parte di Nuova Delhi.

Il risultato potrebbe essere un’apertura per Tesla a negoziare le condizioni per l’ingresso nel terzo mercato automobilistico mondiale senza la minaccia competitiva di BYD che deve affrontare in altri mercati emergenti, come la Tailandia.

“Il futuro di chi vincerà in India avrà una certa influenza su chi vincerà a livello globale nella corsa agli EV (Electric vehicle)”, ha dichiarato Jasmeet Khurana del World Economic Forum.

EV a basso costo

Dopo l’incontro di giugno a New York tra Musk e il primo ministro indiano Narendra Modi, Tesla ha accelerato i colloqui a porte chiuse con i funzionari indiani su un potenziale investimento in un impianto e sui piani per la costruzione di un nuovo EV a basso costo da 24.000 dollari.

I colloqui sono proseguiti nell’ultima settimana, con Tesla che ha discusso i minimi dettagli dei suoi piani per accedere al mercato indiano dei veicoli elettrici, in rapida crescita, e Modi che ha seguito personalmente gli sviluppi, secondo le fonti.

Questi incontri, tuttavia, sono stati tenuti rigorosamente segreti, con i funzionari che non hanno diffuso sui social media foto di strette di mano con i dirigenti, che altrimenti sono una consuetudine dopo incontri di alto profilo.

BYD, nel frattempo, sembra essere in secondo piano. Mesi dopo aver chiesto l’autorizzazione per il proprio investimento da 1 miliardo di dollari in India, BYD non è più intenzionata a perseguire l’approvazione. In un’ulteriore battuta d’arresto, BYD sta affrontando un’indagine per le accuse di non aver pagato le tasse di importazione in India.

Tra le altre preoccupazioni, i funzionari indiani temono le implicazioni per la sicurezza nazionale dei veicoli di produzione cinese e dei dati che potrebbero raccogliere. L’India è “a disagio con le case automobilistiche cinesi”, ha dichiarato un funzionario.

Sebbene tutti gli investimenti provenienti dalla Cina abbiano dovuto affrontare requisiti di approvazione più severi in India dopo uno scontro al confine tra le due nazioni nel 2020, potrebbe esserci un effetto maggiore sul mercato in via di sviluppo dei veicoli elettrici in India a causa del dominio della Cina nei materiali delle batterie, nella produzione di batterie e in altre tecnologie.

Anche Tesla ha fornitori cinesi che l’hanno aiutata a ridurre i costi di produzione nella sua fabbrica di Shanghai e ora vuole portarli in India, dove sembra avere un vantaggio nelle trattative con Nuova Delhi.

L’India ha detto a Tesla che permetterà ai suoi fornitori cinesi di entrare nel Paese se stringeranno partnership con aziende locali, proprio come ha fatto Apple. Allo stesso tempo, però, l’India è titubante sul piano da 1 miliardo di dollari di BYD, sebbene anch’esso sia stato proposto come partnership con un’azienda ingegneristica nazionale.

Il Global Times, un giornale cinese a conduzione statale, ha dichiarato che le resistenze segnalate sul piano di investimento di BYD “porteranno a una reazione a catena e daranno un colpo alla fiducia generale delle aziende cinesi negli investimenti in India”.

BYD non ha risposto alle richieste di commento sullo stato del suo piano di investimento in India o sulla richiesta di imposta sulle importazioni. In una dichiarazione rilasciata a Reuters, l’azienda ha sottolineato di essere attiva sul mercato indiano da 16 anni e di vendere veicoli commerciali e autovetture.

Tesla non ha risposto a una richiesta di commento sui colloqui con i funzionari indiani. A giugno Musk aveva detto che Modi ci stava “spingendo a fare investimenti significativi in India, cosa che intendiamo fare”.

Mercato EV in crescita

Tesla vuole vendere 20 milioni di auto a livello globale entro il 2030, rispetto agli 1,31 milioni del 2022, ma deve affrontare ostacoli per espandere la sua fabbrica di Shanghai.

BYD è stato il più grande venditore al mondo di veicoli elettrici e ibridi plug-in nel 2022, con un totale di 1,86 milioni di unità – la maggior parte in Cina. È in ritardo rispetto a Tesla in termini di vendite di auto completamente elettriche.

“Tesla vede la concorrenza soprattutto di BYD, ed entrambe si stanno espandendo a livello globale a grande velocità”, ha dichiarato Gaurav Vangaal di S&P Global Mobility.

“Se vogliono volumi, devono venire in India”, ha detto, aggiungendo che con il governo che incentiva le aziende a costruire EV in loco, l’India può anche servire come base per le esportazioni.

Secondo le stime di S&P Global Mobility, la produzione annuale di veicoli elettrici leggeri in India dovrebbe salire a 1,4 milioni entro il 2030, quasi il 19% della produzione totale prevista di 7,25 milioni. Nel 2022 erano meno di 50.000.

Il nascente mercato indiano degli EV è dominato dall’operatore locale Tata Motors, il cui Nexon EV, il più venduto, viene venduto a 19.000 dollari, mentre lo ZS EV della casa automobilistica cinese MG Motor parte da 28.000 dollari e l’Atto 3 di BYD viene venduto a circa 41.000 dollari in India.

Toyota Motor, Hyundai Motor e Kia vendono tutti SUV a benzina di medie dimensioni con un prezzo di circa 24.000 dollari, il punto di ingresso identificato da Tesla.

Attualmente Tesla non vende veicoli in India.

“Tesla è diventata un prodotto desiderabile già solo per il nome”, ha dichiarato Sam Fiorani di AutoForecast Solutions. “Se a questo si aggiunge un prodotto conveniente e adatto al mercato indiano, il prodotto ha le carte in regola per diventare un’auto di lusso”, ha aggiunto Sam Fiorani di AutoForecast Solutions. “Se a questo si aggiunge un prodotto conveniente e adatto al mercato indiano, il prodotto ha il potenziale per essere un successo a livello locale”.

