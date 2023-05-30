Tenuta Cesano, quando la tradizione pugliese dell’olio diventa circolare

Dal gusto avvolgente e denso dell’olio, all’inizio di un esperimento di successo per estrarlo in maniera circolare e sostenibile. È il viaggio di Adriana Angarano, 33enne originaria di Bari, in Puglia, nel sud dell’Italia. Dal 2017 gestisce un’azienda agricola di venti ettari, chiamata Tenuta Cesano, e produce olio e cosmetici naturali, utilizzando anche gli scarti di lavorazione.

Nonostante il suo approccio innovativo, deve però scontrarsi con diverse difficoltà: “Nonostante ci siano, nella mia Regione spesso i fondi per l’agricoltura sono bloccati, le amministrazioni fanno fatica a spendere anche quelli europei”. Pur avendo avuto accesso ai finanziamenti stanziati nell’ambito della Pac (Politica agricola Comune) per il periodo 2013-2017, non è ancora riuscita a usufruirne, a causa delle lungaggini della burocrazia. “Quando li riceverò sia io che la mia azienda saremo completamente diverse rispetto a quando abbiamo compilato la domanda”.

Sei anni fa Angarano era ancora agli inizi della sua attività imprenditoriale. “Ho fatto il percorso inverso, rispetto a quello tradizionale”. Il suo interesse per l’agricoltura è nato infatti dal prodotto finale, da “diversi corsi come assaggiatrice”. Chiacchierando con gli agricoltori agli eventi, si è convinta a trasformare alcune delle proprietà che la sua famiglia aveva dagli Anni Novanta nel punto di partenza per Tenuta Cesano.

“In Puglia abbiamo tutti dei terreni. Però i nostri erano in disuso, ci andavamo a giocare con i cani la domenica”. La giovane, a un certo punto, ha però deciso di dedicarcisi quasi a tempo pieno, in parallelo al lavoro di imprenditrice digitale. “Ho deciso di iscrivermi alla facoltà di Agraria”, lasciando quella di biologia, “e ho aumentato il numero di ettari, partecipando a diverse aste”. Al momento, l’azienda della 33enne conta 20 ettari coltivati, in maniera biologica, a olivi, “con alcune colture inferiori, come mandorle e ciliegie”.

Per il primo anno, l’azienda è entrata nel mercato “molto bene, grazie a un packaging innovativo e a una buona operazione di marketing. A quel punto – afferma Angarano – ho iniziato a pensare a quali altri prodotti potessi ricavare dall’olio”. Gli studi biologici e la passione per la botanica le sono stati molto utili. Da un progetto di ricerca con l’università di Bari sullo studio dei polifenoli, delle molecole contenute anche nelle olive, e dei loro effetti parafarmaceutici, è nata la sua linea di cosmetici.

“Ho attivato un processo di economia circolare: con i residui di lavorazione dell’olio, e gli avanzi dell’anno precedente, quando ci sono, realizzo dei prodotti per il benessere della pelle”, racconta Angarano. Non è però il solo modo con il quale utilizza gli scarti. “Tratto e utilizzo le acque di vegetazione, che vengono fuori dal processo di molitura, per irrigare i campi. Invece la tanca, una pasta solida, trattata e disoleata può essere usata per la pacciamatura del terreno, che impedisce di crescere alle erbacce”.

Ora l’obiettivo di Angarano è diffondere il suo approccio sostenibile anche nella sua comunità. Per questo partecipa a diversi incontri, anche con gli studenti nelle scuole pugliesi. Confrontarsi con gli agricoltori della zona però non è sempre facile “La difficoltà più grande sono i suoi costi e il fatto che la strumentazione non è facilmente reperibile – spiega – Se le aziende e le comunità si mettessero insieme le spese si potrebbero ammortizzare”, e si riuscirebbe a ridurre notevolmente l’impatto ambientale delle attività di coltivazione.

Incentivando la collaborazione tra le diverse aziende, che già c’è in alcune regioni del Nord Italia, si potrebbe per esempio accedere a tecnologie per ridurre gli sprechi idrici, “come sensori che indichino quanta acqua serve in un determinato punto” o mettere in campo corsi di formazione sulle pratiche più innovative.

“Io ho avuto la possibilità di viaggiare in Europa e ho studiato i metodi di un’azienda floricola, per esempio, che utilizzava l’acqua in maniera sostenibile per un bene che è ormai di lusso, come i fiori”, o altre tenute, in una regione paludosa della Florida, negli Stati Uniti, che sfruttano gli uragani per la pesca e l’agricoltura. “Non tutti hanno la possibilità di farlo”.

Il ruolo dell’Unione Europea, secondo Angarano, in questo scenario dovrebbe essere quello di “ponte”, non solo mero finanziatore lontano dai territori, che avvicini le diverse realtà agricole, a livello locale e internazionale, e consenta loro di immaginare un futuro ecosostenibile insieme.