Sondaggio BEI sulle amministrazioni locali: la carenza di competenze sta ritardando la transizione verde

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha pubblicato i risultati del sondaggio sulle amministrazioni locali del 2022 da cui emerge che la carenza di competenze sta ritardando la transizione verde

Il sondaggio ha coinvolto un totale di 744 comuni in tutta l’Unione europea. Come sottolinea la BEI in una nota, l’analisi fornisce approfondimenti unici sugli investimenti passati e pianificati, nonché sulle sfide che le amministrazioni locali devono affrontare nel percorso verso la transizione digitale e verde.

Il sondaggio risulta di particolare importanza, perché i comuni rappresentano quasi la metà degli investimenti pubblici nell’Unione europea.

Investimenti insufficienti nella mitigazione e nell’adattamento climatico

Secondo il sondaggio, il 60% dei comuni considera insufficienti i propri investimenti in infrastrutture di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici negli ultimi tre anni. Inoltre, il 69% dei comuni non dispone di esperti con competenze di valutazione ambientale e climatica, ponendo un serio problema per l’attuazione dei programmi di investimento locali. Secondo il sondaggio, circa l’80% dei comuni afferma che la mancanza di fondi, la lunghezza dei processi normativi e l’incertezza sui regolamenti sono ostacoli agli investimenti.

Dai risultati del sondaggio emerge la mancanza di finanziamenti e processi normativi incerti e lunghi che continuano a dissuadere i comuni dal pianificare investimenti cruciali. Inoltre, quando si tratta di attuazione dei progetti, la carenza di manodopera qualificata e le strozzature della catena di approvvigionamento sono vincoli significativi.

La carenza di competenze frena l’attuazione dei progetti

Altro punto, riguarda la carenza di competenze. L’indagine evidenzia, infatti, l’importanza fondamentale di fornire la formazione necessaria alla forza lavoro attuale e futura. I comuni segnalano difficoltà nel reperire esperti con competenze ambientali e climatiche, nonché competenze tecniche e ingegneristiche. Affrontare queste sfide è essenziale per la corretta esecuzione dei piani di investimento.

L’indagine ha inoltre fatto emergere come in tema di transizione verde e digitale, che rappresentano un ruolo centrale nei piani di investimento dei comuni per i prossimi tre anni, una insoddisfazione diffusa sul risultato dell’allocazione degli investimenti.

Il sondaggio ha rivelato anche una certa disparità regionale. Infatti, mentre le regioni a reddito più elevato mostrano una percentuale maggiore di comuni che investono attivamente in entrambe le transizioni, le regioni meno sviluppate affrontano difficoltà nel compiere progressi simili.

Le carenze devono essere affrontate a livello europeo

“I comuni di tutta Europa devono far fronte a notevoli carenze di investimenti, in particolare nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nelle infrastrutture di adattamento. È fondamentale che i responsabili politici e le parti interessate colmino queste lacune e diano priorità agli investimenti sostenibili e resilienti per un futuro più verde e più digitale”, ha affermato Debora Revoltella, economista capo della BEI.

“La persistente mancanza di competenze, anche a livello comunale, deve essere affrontata in tutta Europa per consentire un’adeguata attuazione dei programmi di investimento regionali e paneuropei”, ha aggiunto.

Da parte sua, il vicepresidente della BEI, Ricardo Mourinho Felix, ha aggiunto: “Gli investimenti municipali sono fondamentali per fornire un sostegno coerente alle persone e alle imprese. Data la quota significativa di investimenti pubblici effettuati dai comuni, è imperativo che essi siano dotati delle risorse necessarie, delle conoscenze specialistiche e di solide reti di cooperazione per un’attuazione efficace”.

Secondo Felix, “con la rapida evoluzione del mondo, il ruolo dei comuni nelle transizioni verdi e digitali diventa sempre più critico”. In questo contesto, per coltivare pratiche sostenibili in aree come la pianificazione urbana, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e il trasporto, “è necessario un miglioramento delle competenze in tutta Europa”.