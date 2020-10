Social bond: al via le obbligazioni per finanziare la cassa integrazione in Europa

L’Unione europea ha dato mandato a cinque banche per la prima emissione delle obbligazioni comunitarie che finanzieranno il programma Sure (Temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency), ovvero il fondo per finanziare la cassa integrazione. Le prime due emissioni hanno già raccolto una domanda da oltre 150 miliardi.

Il mandato è stato affidato a Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Nomura e Unicredit nel ruolo di joint lead manager. Il rating dell’emittente è AAA da Fitch, Aaa da Moody’s e AA da S&P. La prima emissione con scadenza 10 anni ha già raccolto una domanda per 95 miliardi di euro, mentre per quella a scadenza 20 anni sono arrivate richieste per 55 miliardi: in totale 150 miliardi di domanda. Nelle attese avrebbero dovuto raccogliere intorno ai 15 miliardi.

La Commissione europea aveva annunciato l’emissione delle obbligazioni dopo l’approvazione da parte del Consiglio della concessione del sostegno finanziario richiesto dai 16 Stati membri che hanno scelto di accedere al programma Sure.

Il fondo può raggiungere i 100 miliardi di euro, per ora ne sono stati richiesti 87. L’Italia è il primo beneficiario con 27 miliardi e mezzo, seguita da Spagna con 21,3 miliardi e Polonia con 11,2. La Commissione Ue userà i proventi derivanti dalle emissioni dei social bond per trasferire le risorse agli Stati membri in diverse tranche.

Come funzionano i prestiti

I soldi, che inizieranno ad arrivare già da quest’anno, saranno accreditati su conti speciali presso le banche centrali nazionali, che saranno utilizzati anche per il rimborso. I prestiti avranno una scadenza a 15 anni. L’Unione europea ha una valutazione molto solida sui mercati e questo le consente di raccogliere risorse a tassi di interesse molto bassi. Paesi come l’Italia che hanno tassi di interesse sui titoli di Stato superiori alla media Ue avrebbero quindi un beneficio da questi prestiti. Il ministero dell’Economia calcola che il risparmio per le casse italiane nell’arco dei 15 anni di maturità può essere stimato in oltre 5 miliardi e mezzo di euro.

Per garantire che i fondi siano utilizzati per scopi sociali, il quadro sulle obbligazioni sociali adottato da Bruxelles, richiede agli Stati membri di riferire su come i fondi presi a prestito sono stati spesi e sull’impatto sociale delle obbligazioni. Sulla base delle informazioni contenute in questi rapporti, la Commissione europea potrà dimostrare agli investitori che le obbligazioni Sure sono state utilizzate per finanziare programmi con un impatto sociale positivo.