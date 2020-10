Sassoli: “Il Parlamento Ue non sta bloccando nulla. Se si vuole, sul bilancio si chiude in 5 minuti”

Il presidente del Parlamento Ue ribadisce che accordo in tempi rapidi è possibile, serve la volontà politica: “Non vogliamo che si taglino i finanziamenti a ricerca, Erasmus e altri programmi strategici”.

“Il Parlamento europeo non sta bloccando nulla. Se si vuole, sul bilancio si chiude in 5 minuti. Le richieste che abbiamo avanzato sono nell’interesse dei cittadini europei. Se c’è la volontà si può chiudere rapidamente un accordo politico”, ha dichiarato David Sassoli durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo.

“Stiamo mettendo sul tavolo delle proposte per aiutare i cittadini europei e credo che qualsiasi atteggiamento che voglia interferire sull’autonomia del Parlamento sia sbagliato. C’è la necessità di fare uno scatto in avanti rispetto ad alcune richieste che il Parlamento ha avanzato. Se non piacciono queste proposte se ne presentino altre”, ha continuato Sassoli, sottolineando che l’accordo politico sul Bilancio europeo 2021-2027 e sul fondo di ripresa si può raggiungere rapidamente, sempre che ci sia la volontà politica e che entrambe le parti avanzino delle proposte. Cosa che finora, lamentano gli eurodeputati, non è avvenuta né da parte del Consiglio né della presidenza tedesca. “Il Parlamento ha una posizione chiara e unitaria – ha ribadito il presidente Sassoli- Adesso bisogna essere molto concreti e pragmatici”.

Le richieste degli eurodeputati

Le condizioni degli eurodeputati sono sempre le stesse: un meccanismo rafforzato di tutela dello Stato di diritto, nuove entrate fiscali dell’Unione e ampliamento dei finanziamenti per programmi europei “strategici” come Erasmus, Horizon, InvestEU, Just Transition fund e altri progetti decurtati dal Consiglio europeo di luglio.

Intervenendo di fronte ai leader dei 27 Paesi membri, Sassoli ha evidenziato la necessità di ricostruire l’economia europea in linea con dei principi che siano più equi e sostenibili: “Abbiamo bisogno di una politica economica e sociale dell’Ue forte, basata su una idea di società ecologicamente sostenibile. Affrontare in modo deciso le disuguaglianze sociali ed economiche e rispondere alle esigenze delle persone che sono state maggiormente colpite dalla crisi. La ricostruzione deve rafforzare la coesione delle nostre comunità, una relazione virtuosa tra istituzioni, cittadini e territorio, affinché le persone non siano più considerate soltanto consumatori ma cittadini consapevoli. Questa è una delle condizioni fondamentali per uscire dalla crisi”.

Patto sui migranti

“La recente distruzione del campo di Moria, sull’isola di Lesbo, e più in generale le condizioni di vita di molti migranti e richiedenti asilo sono lo specchio di un ritardo ormai inaccettabile – ha aggiunto Sassoli illustrando la posizione del Parlamento sul Patto sull’immigrazione presentato nei giorni scorsi dalla Commissione – L’Unione europea, il maggiore attore economico globale, deve mostrare il coraggio di una politica di immigrazione e di asilo comune, basata sulla solidarietà e la responsabilità”.

Politica estera

Sulle questioni che coinvolgono i Paesi del vicinato europeo, al centro del vertice straordinario tra i leader Ue, il presidente del Parlamento europeo ha ribadito che è necessario fare tutto il possibile per “sostenere i bielorussi nella loro lotta per la democrazia e dare appoggio a coloro che subiscono repressioni”. Gli eurodeputati chiedono di fare chiarezza anche sul caso Navalny. Per quel che riguarda poi i rapporti con la Turchia Sassoli afferma che una soluzione duratura al conflitto con Cipro può solo risultare da un dialogo fra le due parti. “Se le cose dovessero volgere al peggio – chiarisce – dovremmo essere pronti a servirci dei numerosi strumenti che abbiamo a disposizione, comprese sanzioni mirate e settoriali”.

Conferenza sul futuro dell’Europa

All’inizio di questo mandato ci siamo impegnati in una Conferenza sul futuro dell’Europa – ha ricordato Sassoli ai 27 capi di Stato e di governo – Il Parlamento è pronto per il lancio della Conferenza dallo scorso gennaio. I nostri cittadini meritano un’Ue che sia all’altezza dei suoi obiettivi e nella posizione migliore per affrontare le sfide future, e che non si limiti ad affidarsi ai vecchi metodi. Conto su di voi perché una decisione arrivi con il prossimo Consiglio e ci consenta di iniziare al più presto la Conferenza a Strasburgo”.