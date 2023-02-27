Ritardo sul regolamento pesticidi: la Commissione lancia l’allarme

Aumentano i dubbi sulle tempistiche di approvazione del regolamento pesticidi, dopo che una lettera ha mostrato come gli eurodeputati della commissione agricoltura stiano allungando i tempi su questo dossier cruciale. I funzionari della Commissione li accusano di bloccare deliberatamente ogni progresso sull’iniziativa.

L’ambiziosa e controversa proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi mira a dimezzare l’uso e il rischio dei pesticidi entro il 2030, come fissato nella strategia Farm to Fork, principale iniziativa di politica alimentare dell’UE.

I progressi sulla proposta non sono stati facili da ottenere: i ministri dell’agricoltura dell’UE hanno chiesto maggiori informazioni prima di procedere, bloccando di fatto i negoziati su questo dossier.

In una lettera indirizzata alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente della commissione parlamentare per l’agricoltura (AGRI) Norbert Lins, ha dichiarato che anch’essa è pronta a dare il suo parere sulla proposta, una volta ricevuti i dati supplementari.

Nella lettera, visionata da EURACTIV, Lins sostiene che la sua commissione è “impaziente di procedere con il dossier”, ma sottolinea che “entrambi i legislatori non saranno in grado di votare sul testo prima di aver ricevuto e analizzato i suddetti elementi aggiuntivi”. Poiché il Consiglio “non ha in programma il raggiungimento di approccio comune prima di quel momento”, la commissione AGRI “considera insensato esprimersi sulla proposta in attesa della valutazione d’impatto richiesta”, ha scritto.

La mossa è stata criticata da un funzionario della Commissione, che ha dichiarato a EURACTIV di non essere ottimista sull’avanzamento della proposta di regolamento a causa, in gran parte, del comportamento della commissione AGRI. Il funzionario, che ha parlato con EURACTIV a condizione di anonimato, ha dichiarato che “la commissione agricoltura non sta facendo progressi, sta deliberatamente e consapevolmente usando queste tattiche per ritardare l’approvazione della proposta”, aggiungendo che stanno “creando pressioni affinché la proposta venga annacquata o non adottata nell’ambito di questo mandato, oppure venga trasferita al mandato successivo”.

Sebbene il funzionario non abbia voluto speculare sulle mosse finali della commissione agricoltura, ha affermato che tutte le opzioni puntano verso un “pericoloso ritardo”. Questo perché “la finestra di opportunità di questa legislatura si sta chiudendo molto velocemente”, ha spiegato, sottolineando che “la porta si chiuderà presto” per i procedimenti legislativi.

Anche un altro funzionario della Commissione ha fatto eco a queste preoccupazioni. “La finestra per apportare questi cambiamenti si sta chiudendo, e non è certo che vento soffierà tra due anni”, ha detto il secondo funzionario. “È chiaro che ci sono forze politiche che fanno affidamento su un vento politico diverso”, ha aggiunto.

Nel frattempo, il presidente della commissione per l’ambiente Pascal Canfin, ha criticato la decisione del suo omologo per l’agricoltura in una lettera separata (letta da EURACTIV), anch’essa indirizzata alla presidente Metsola. “L’intenzione della commissione AGRI di sospendere i lavori sulla proposta metterebbe a rischio la conclusione di questa importante procedura legislativa entro il termine dell’attuale legislatura e non rispetta il principio di leale cooperazione tra le commissioni parlamentari”, ha scritto.

Canfin ha inoltre fatto notare che, nonostante la richiesta di ulteriori informazioni, la Presidenza svedese del Consiglio ha confermato il 9 febbraio, in sede di commissione ambiente al Parlamento, che i lavori del Consiglio “continuano sul resto della proposta”.