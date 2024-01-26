Resilienza nelle campagne italiane: sfide e soluzioni per la gestione del rischio climatico

Gli eventi meteorologici estremi sono divenuti ormai sempre più frequenti e devastanti come avvenuto in Emilia-Romagna e in parte delle Marche con le alluvioni del maggio 2023. La frequenza di tali eventi climatici ha portato a una sensibile riduzione del reddito delle aziende che ha avuto una serie di conseguenze, in particolare l’incremento dei valori delle produzioni agricole coperte da assicurazione agevolata e un aumento delle tariffe assicurative, determinando un fabbisogno di risorse via via crescente.

Le politiche comunitarie e nazionali sulla gestione del rischio sono dunque strategiche per la salvaguardia del reddito delle aziende agricole.

Tra gli strumenti strutturali per garantire il sostegno economico alle aziende agricole in caso di calamità figurano le Assicurazioni Agevolate, i Fondi Mutualistici, gli strumenti di stabilizzazione del reddito (IST) e infine il già citato Fondo mutualistico contro le avversità catastrofali AGRICAT.

Nello specifico nella PAC 2023-2027 la gestione del rischio vede un ampliamento delle risorse fino a 3 miliardi di euro con il Fondo mutualistico nazionale catastrofale.

Altre misure specifiche che si attivano in caso di eventi estremi figurano gli interventi ex post del D.Lgs 102/2004 o anche l’attivazione della riserva di crisi della PAC che quest’anno è stata indirizzata alle aziende colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Secondo quanto riferito a Euractiv da CIA-Agricoltori italiani, è anche importante “il supporto economico per sostenere la difesa attiva”.

Per quanto riguarda la cultura della gestione del rischio tra gli agricoltori, la CIA segnala una forte diffusione fra le aziende strutturate del Nord Italia. La diffusione delle coperture agevolate avviene in particolare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, che rappresentano quasi il 90% delle coperture a livello nazionale. Al Centro-Sud, nonostante diverse campagne di informazione, gli strumenti di gestione del rischio non sono ancora riusciti a diffondersi in maniera incisiva e omogenea.

Come sottolineato da Stefano Francia, esponente di CIA-Agricoltori Italiani, “pur destinando fondi per la gestione del rischio, attualmente quanto stanziato dalla PAC non è assolutamente sufficiente a garantire un sostegno adeguato alle aziende agricole che ricorrono agli strumenti messi a disposizione”. Infatti, secondo Francia, tali strumenti “possono essere realmente efficaci solo se supportati da adeguati finanziamenti”.