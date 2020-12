Recovery Plan: il prefinanziamento per l’Italia sale a 20 miliardi

I governi nel 2021 potranno richiedere fino al 13% di anticipo per i loro piani di ripresa. Conte: “L’accordo tra Consiglio e Parlamento è un ottima notizia”.

Il Parlamento Ue e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla governance e il funzionamento della Recovery and Resilience facility, il principale strumento del Next Generation Eu.

Questo strumento ha a disposizione 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni, a partire dal 1 febbraio 2020. I fondi saranno disponibili per tre anni e i governi potranno richiedere fino al 13% di pre-finanziamento per i loro piani di ripresa. Questo significa che l’Italia potrà contare su un anticipo di 20-21 miliardi al posto dei 15 inizialmente previsti, come ha spiegato Irene Tinagli, eurodeputata del Pd e presidente della commissione Affari economici durante il webinar “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione europea e il Corriere della Sera.

L’intesa conferma in larga parte le linee guida già fissate dal Consiglio il mese scorso. I negoziatori hanno ribadito che i piani nazionali di ripresa dovranno uniformarsi alle raccomandazioni della Ue e focalizzarsi su sei aree d’intervento: la transizione verde tra cui biodiversità, trasformazione digitale, coesione economica e competitività, coesione sociale e territoriale, preparazione e reazione istituzionale alle crisi, politiche per bambini e giovani, comprese istruzione e formazione.

Ogni due mesi la Commissione europea, che è responsabile del monitoraggio e dell’attuazione del Recovery, potrà essere invitata dal Parlamento Ue a discutere i dettagli dell’attuazione dei piani nazionali, e dovrà prendere in considerazione il parere degli eurodeputati.

Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’accordo è “un’ottima notizia”. “Su forte impulso di diversi paesi, e con orgoglio metto tra questi l’Italia, l’Europa è stata chiamata ad affrontare questa fase con strumenti completamente diversi. Non si trattava solo di tutelare il sistema del mercato europeo ma intervenire per rendere ancora più resilienti i sistemi economici e sociali che avrebbero potuto pagare in maniera più importante le conseguenze di questa pandemia”, ha dichiarato Conte a conclusione del webinar. “Abbiamo cercato di dare un’anima politica e una visione strategica al sistema di stati Ue con obiettivi comuni precisi e la voglia di riprendere la marcia verso obiettivi condivisi”, ha continuato il premier, sottolineando che anche “sul Mes c’è stato uno sforzo per aprire quella linea di credito pandemica, all’interno di un meccanismo costrittivo”.

“Lo strumento per la ripresa e la resilienza apre la strada all’Europa non solo per ricostruire la propria economia dopo la pandemia, ma anche per trasformarla”, ha dichiarato in una nota, il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. “Ora – ha continuato – abbiamo un’opportunità unica per mantenere i nostri impegni ambientali, accelerare la transizione digitale, aumentare le competenze professionali e affrontare le disuguaglianze”.