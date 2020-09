Recovery Fund: lo scontro sullo Stato di diritto rischia di allungare i tempi

Il gruppo di Visegrad chiede di alleggerire il legame tra il rispetto dei principi democratici e l’accesso alle risorse, mentre i Frugali spingono per rafforzarlo. La presidenza tedesca ha proposto un compromesso che però non convince il Parlamento europeo.

Per sbloccare i negoziati sul Recovery Fund, la presidenza tedesca ha proposto uno schema di condizionalità che lega l’ottenimento dei fondi al rispetto dello Stato di diritto. Si tratta di un compromesso per trovare un’intesa tra i 27 Paesi sul meccanismo che dovrebbe bloccare l’accesso alle risorse a quei Paesi che non rispettano i valori europei.

La proposta tedesca introduce un freno di emergenza che consentirà al Paese accusato di non rispettare lo Stato di diritto di far slittare l’applicazione delle sanzioni che dovrebbero scattare solo per “le violazioni dello stato di diritto” e non per “le carenze generalizzate”, come aveva suggerito la Commissione.

Attraverso questo approccio la presidenza tedesca spera di trovare una mediazione tra il blocco di Visegrad che chiede di alleggerire il legame tra il rispetto dello Stato di diritto e l’accesso ai fondi e i cosiddetti Frugali che spingono perché il rispetto dei principi democratici diventi una condizione irrinunciabile per ottenere le risorse del Recovery Fund.

Il compromesso tedesco però non piace al Parlamento europeo, che ha sottolineato come dal suo punto di vista “nessun progresso” è stato fatto durante il quinto ciclo di colloqui trilaterali. Secondo molti eurodeputati la proposta della presidenza tedesca è troppo debole. L’eurodeputato Moritz Korner, del Partito democratico liberale tedesco ha dichiarato alla Reuters che Berlino “coccola” i governanti euroscettici e nazionalisti di Varsavia e Budapest. “Senza un sistema di sanzioni automatiche, la proposta della Germania non riesce a difendere lo Stato di diritto e la correttezza delle spese di bilancio dell’Ue”, ha sottolineato.

L’Ungheria e la Polonia, dal canto loro, hanno annunciato che lanceranno un istituto congiunto per valutare l’applicazione dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri dell’Ue. Dal loro punto di vista, infatti, nel valutare il rispetto delle regole democratiche Bruxelles utilizzerebbe “due pesi e due misure”. “Lo scopo di questo istituto di diritto comparato è quello di non farci prendere in giro”, ha spiegato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, aggiungendo di averne “abbastanza di alcuni politici dell’Europa occidentale che ci usano come un sacco da box”.

Visto il clima di tensione e le reciproche minacce di veto che si sono susseguite da quando si è iniziato a discutere della possibilità di vincolare i soldi del Recovery Fund al rispetto dello Stato di diritto, il rischio è che si crei una situazione di stallo nei negoziati. A temere questa situazione è soprattutto l’Italia, primo beneficiario del piano di ripresa. “Se la discussione continua si potrebbe bloccare tutto”, ha dichiarato il ministro degli Affari europei Enzo Amendola a Repubblica. Per il governo italiano è indispensabile trovare al più presto una mediazione per evitare ritardi sull’erogazione delle risorse.