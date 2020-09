Recovery Fund: cosa devono fare gli Stati membri per accedere alle risorse

Per ottenere le risorse del Recovery Fund i Paesi europei dovranno fare riforme e investire su sette settori chiave: tecnologie pulite, elettrico, efficientamento energetico, infrastrutture digitali, digitalizzazione della pubblica amministrazione, capacità di cloud e competenze digitali. I piani nazionali dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2021. A dirlo è la Commissione europea nelle linee guida per il Recovery and Resilence facility, il fondo per la ripresa da 672,5 miliardi che costituisce la colonna portante del Next Generation Eu, il piano per la ripresa da 750 miliardi.

epa08495058 A new giant placard highlighting the European Union's (EU) recovery plan is draped over the facade of the European Commission (EC) headquarters. EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies