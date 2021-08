Recovery, dall’Ue 1,4 miliardi in più all’Italia nell’ambito di React-Eu

L’Ue ha dato il via libera alla modifica del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE). Queste modifiche garantiranno all’Italia 1,422 miliardi di euro aggiuntivi, nel quadro del programma React-Eu, a sostegno della ripresa economica del Paese.

Il programma operativo nazionale “Ricerca e Innovazione” riceverà risorse aggiuntive per 1,1 miliardi di euro di finanziamenti dal Fondo sociale europeo, per rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario e migliorare l’accesso all’istruzione universitaria. Il programma operativo nazionale Reti e Infrastrutture, invece, riceverà 322 milioni di euro in più del Fondo di sviluppo regionale, per la sostenibilità ambientale riducendo le perdite nella rete idrica del Mezzogiorno.

La dotazione complessiva di React-Eu, un’iniziativa che fa parte del pacchetto Next Generation Eu, è pari a 47,5 miliardi di euro (oltre 50 miliardi a prezzi correnti). All’Italia spettano circa 13,5 miliardi di euro, di cui 11,3 già nel 2021. Il 64,3% di queste risorse sarà destinato al Mezzogiorno, pari a circa 8,36 miliardi di euro (al netto delle risorse per assistenza tecnica).

Il 10 agosto Bruxelles ha dato il via libera a risorse aggiuntive, pari a 1,1 miliardi di finanziamenti Fse, per il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione. Queste risorse consentiranno di finanziare corsi di formazione specialistica per medici, borse di studio a studenti provenienti da famiglie a basso reddito, riduzione delle tasse universitarie e corsi di formazione nei settori dell’innovazione e della transizione verde e digitale.

Altri 322 milioni di fondi Fers invece andranno al Programma Operativo Nazionale Reti e Infrastrutture per finanziare il piano di recupero delle risorse idriche del Sud attraverso interventi mirati sulle reti.