React Eu e digitalizzazione delle Pmi: chi potrà beneficiare delle risorse

Il piano nazionale di React-Eu, uno dei tasselli del Next Generation Eu, prevede che, degli 1,3 miliardi destinati all’Italia, 300 milioni andranno al bando Digital transformation e voucher Innovation Manager per la digitalizzazione delle Pmi. Dei 300 milioni in questione, 180 saranno destinati alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

Digital Transformation

Il bando Digital Transformation, è stato aperto il 15 dicembre 2021 dal ministero dello Sviluppo economico con un budget di 100 milioni di euro, che ora dovrebbe essere ulteriormente rafforzato dalle risorse di React-Eu consentendo ad altre imprese di beneficiare di questi incentivi.

Il bando è aperto alle Pmi dell’intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda risultino attive nel Registro delle imprese, operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio.

Le Pmi in questione, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, devono aver raggiunto un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro e devono di disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Un’altra condizione è che non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o di concordato preventivo.

I progetti possono essere presentanti anche congiuntamente da più imprese, purché in numero non superiore a 10. Le domande si possono presentare tramite la procedura online sul sito del Mise e di Invitalia. Gli incentivi vengono concessi sotto forma di contributi (10%) e finanziamenti agevolati (40%). I progetti ammissibili devono essere finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, attraverso l’implementazione di una o più tecnologie individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, oppure altre tecnologie relative a soluzioni digitali di filiera.

Innovation Manager

Parte delle risorse di React-Eu saranno destinate al rifinanziamento dei voucher per innovation manager, la figura che dovrebbe favorire i processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale.

l voucher, introdotti con la Manovra 2019, sono rivolti alle Pmi e alle reti di imprese (con almeno tre aziende) che abbiano assunto dei manager per favorire processi di digitalizzazione. Per le micro e piccole imprese il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40mila euro. Per le medie imprese è del 30% fino a un massimo di 25mila euro. Per i contratti di rete il contributo è pari al 50% entro un massimo di 80mila euro.

Le domande devono essere trasmesse tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico.

Le spese ammissibili al contributo devono essere sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi.