Rapporto sul mercato unico dell’UE: Letta vuole imitare i crediti d’imposta statunitensi

L’ex primo ministro italiano Enrico Letta, responsabile del tanto atteso Rapporto sul mercato unico, ha affermato martedì (19 marzo) di voler proporre uno strumento simile ai crediti d’imposta utilizzati dall’Inflation Reduction Act (IRA) negli Stati Uniti.

Letta, incaricato di redigere e presentare ai leader europei un rapporto di alto livello sul futuro del mercato unico il 17 aprile, ha esposto alcune idee su ciò che il documento potrebbe comportare per i leader aziendali in una conferenza tenutasi a Berlino martedì.

Nel suo discorso, Letta ha sottolineato la vacillante competitività del blocco di 27 Paesi dell’UE nei confronti degli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno sovraperformato l’economia europea.

Per recuperare il ritardo, vorrebbe che l’Europa imitasse l’uso dei crediti d’imposta da parte degli Stati Uniti per incentivare gli investimenti nazionali semplificando al tempo stesso le procedure amministrative.

Nell’ambito del suo programma di punta “Inflation Reduction Act” del 2022, il governo federale degli Stati Uniti ha stabilito crediti d’imposta per promuovere, tra gli altri, la diffusione delle energie rinnovabili, della produzione di idrogeno e della cattura e stoccaggio della CO2 (CCS).

“È possibile costruire qualcosa di simile in Europa? Mi sento di proporlo perché credo fortemente che sia un modo per essere automatici, veloci e andare dritti al punto per dare all’imprenditore la responsabilità di scegliere mission, traguardi e obiettivi” ha detto Letta.

Rispetto ai crediti d’imposta statunitensi, i regimi di sostegno europei spesso comportano molte pratiche burocratiche da compilare, ha affermato Letta.

Letta mette in guardia contro un “terremoto sociale” se verranno ignorare le critiche alla transizione green L’ex primo ministro italiano Enrico Letta, al quale i leader europei hanno affidato il compito di ripensare il futuro del mercato unico dell’Unione europea (UE), ha lanciato lo scorso 23 febbraio un allarme contro un “terremoto sociale” nell’anno elettorale. Europeo …

Serve un mercato unico per telecomunicazioni, energia e finanza

Letta ha inoltre sottolineato la necessità di una politica industriale congiunta a livello dell’UE, anziché di 27 politiche individuali, a fronte delle preoccupazioni che l’uso dei sussidi nazionali possa aumentare le divergenze all’interno del mercato unico.

“La politica industriale nazionale non è sufficiente”, ha affermato Letta, sottolineando la necessità di sfruttare la dimensione del mercato unico dell’UE per tenere il passo con gli Stati Uniti, ad esempio nella spesa per ricerca e innovazione.

L’ex premier italiano e attuale presidente dell’Istituto Jacques Delors ha inoltre ribadito le sue richieste all’UE di finalizzare il mercato unico in settori che erano stati intenzionalmente esclusi – per ragioni geopolitiche, ha osservato– quando il mercato unico fu creato nel 1993.

All’epoca – e in parte anche oggi – l’integrazione dei mercati energetico, delle telecomunicazioni e finanziari poneva questioni più complesse che in altri settori.

Ciò è dovuto a molteplici fattori critici ereditati, tra cui, per l’energia e le telecomunicazioni, il fatto che molte aziende nazionali erano in prevalenza di proprietà statale, mentre le reti fisiche, così come gli accordi commerciali settoriali, avrebbero comportato negoziati e processi complessi per essere sostanzialmente modificati.

“Non è un caso che su [quei] tre – telecomunicazioni, energia e finanza – abbiamo un sistema molto frammentato”, ha detto Letta. “Quindi sarò fortemente favorevole al consolidamento di questi mercati. Penso che sia fondamentale”, ha aggiunto.

“Non esiste politica industriale senza energia, […] connettività e […] finanza, queste tre sono le precondizioni per avere una politica industriale europea forte ed efficace”.

I Paesi UE raggiungono un accordo per rilanciare il progetto dell’Unione del mercato dei capitali I Paesi dell’UE hanno raggiunto un accordo su un documento preparatorio per la prossima legislatura del Parlamento Ue (2024-2029) sul futuro dell’Unione dei mercati dei capitali. Il testo è stato approvato durante la riunione dei ministri delle Finanze che ha …

Il termine Unione dei mercati dei capitali non è “attraente”

Per quanto riguarda il settore finanziario, che include l’integrazione dei mercati dei capitali, Letta ha ammesso di non apprezzare il termine Unione dei mercati dei capitali (CMU) e “cercherà di proporne un altro”.

“[Il termine] Unione dei mercati dei capitali non è molto attraente, e penso che abbiamo bisogno di un nuovo marchio su questo”, ha detto, sottolineando che l’obiettivo principale sarebbe quello di raccogliere fondi per idee e innovazioni più rischiose.

Letta ha avvertito che, attualmente, molte aziende innovative lasciano l’Europa per raccogliere capitali altrove.

Ciò è stato evidenziato anche da un nuovo rapporto pubblicato mercoledì (20 marzo) dall’Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME).

Il rapporto si concentra sul contesto tedesco e cita i produttori tedeschi di vaccini Biontech e Curevac come esempi significativi di pesi massimi nazionali che hanno scelto il NASDAQ statunitense per la loro quotazione pubblica invece di una borsa tedesca, indicando un ambiente più favorevole per gli investitori.

Le aziende tedesche quotate all’estero non solo sono cresciute più velocemente di quelle quotate in Germania (con una crescita del fatturato del +159% rispetto al +77% dei primi tre anni dopo la quotazione), mostra il rapporto, ma si sono anche mosse più di conseguenza delle loro attività commerciali al di fuori del paese.

Ciò “porta a effetti negativi per l’economia tedesca” e ostacola il suo potenziale di crescita, ha affermato l’AFME, mettendo in guardia su problemi simili in altri paesi dell’UE.

[A cura di Anna Brunetti/Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.