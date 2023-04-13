Primo via libera del Parlamento europeo a rete trasporti Ue Ten-T 

La commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato oggi con 44 voti a favore, nessuno contrario e un’astensione la sua posizione sulla revisione delle norme sui trasporti transeuropei (Trans-European Transport Network, TEN-T). Gli attuali progetti includono la Galleria di Base del Brennero, che collega Austria e Italia.

In una nota, gli eurodeputati hanno sottolineato che “i principali progetti di infrastrutture di trasporto dell’UE dovrebbero concentrarsi maggiormente sul trasporto sostenibile, evitare ritardi e stabilire collegamenti con l’Ucraina e la Moldavia”. Gli eurodeputati hanno sostenuto la decisione di avviare i colloqui con gli Stati membri sulla forma finale della legislazione, una volta che la plenaria darà il suo via libera la prossima settimana.

Il TEN-T è il piano dell’UE per costruire una rete di ferrovie, strade, vie navigabili interne e rotte marittime a corto raggio collegate attraverso porti e terminali in tutta l’Unione europea. Tra gli attuali progetti TEN-T figurano l’infrastruttura ferroviaria Rail Baltica, che collega Helsinki e Varsavia, la Galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia, e la linea ferroviaria ad alta velocità Lisbona-Madrid.

Sostegno al trasporto sostenibile

Come indicato dagli eurodeputati nella nota, la commissione per i Trasporti e il Turismo sostiene norme tecniche e operative unificate per ciascun vettore di trasporto, ritenendo che il trasporto intermodale dovrebbe essere effettuato principalmente su rotaia, vie navigabili interne o trasporto marittimo a corto raggio, mentre qualsiasi tratto iniziale e/o finale può essere effettuato su strada.

Tale approccio dovrebbe tradursi in ferrovie completamente elettrificate nella rete centrale TEN-T, circolanti con treni passeggeri da almeno 160 km/h di e merci da 100 km/h, che potrebbero attraversare le frontiere interne dell’UE in meno di 15 minuti entro la fine del 2030.

Nella posizione di revisione delle norme dei trasporti transeuropei i deputati hanno chiesto inoltre agli Stati membri di adottare piani di mobilità urbana sostenibile entro la fine del 2025 per integrare diverse modalità di trasporto, tra cui la bicicletta o altre modalità di mobilità attiva, con l’obiettivo di ridurre a congestione e migliorare la sicurezza stradale. “Questo piano dovrebbe diventare una delle condizioni per ottenere finanziamenti UE”, si legge nella nota diramata dalla commissione parlamentare.

Evitare ritardi nel completamento dei progetti

Gli eurodeputati hanno ribadito la necessità di completare i principali progetti di infrastrutture di trasporto entro la fine del 2030 sulla rete centrale TEN-T ed entro la fine del 2050 su una rete globale incentrata in particolare sull’eliminazione dei colli di bottiglia e dei collegamenti mancanti e sul rafforzamento degli 11 coordinatori europei.

Per incentivare un rapido avvio di questi progetti, gli eurodeputati sostengono l’introduzione di una scadenza intermedia del 2040. In caso di ritardo significativo, gli eurodeputati suggeriscono che la Commissione europea dovrebbe avviare immediatamente una procedura di infrazione e ridurre o sospendere i finanziamenti.

Partenariato con Paesi terzi e mobilità militare

Nella posizione adottata oggi, gli eurodeputati sottolineano inoltre che a seguito della guerra della Russia contro l’Ucraina, la commissione per i Trasporti ha sostenuto il taglio dei progetti di infrastrutture di trasporto con Russia e Bielorussia e il rafforzamento del partenariato con Ucraina e Moldavia. I deputati chiedono inoltre che i governi dell’UE escludano le imprese di Paesi terzi dalla partecipazione ai grandi progetti TEN-T, se la Commissione li ritiene un rischio per la sicurezza.

Inoltre, durante la costruzione o l’aggiornamento delle infrastrutture TEN-T, per gli eurodeputati i Paesi dell’UE dovrebbero garantire il trasferimento continuo di truppe e materiale militare all’interno del territorio europeo. Entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione assicura condurrà uno studio sui movimenti su larga scala con breve preavviso per facilitare la pianificazione della mobilità militare.

La correlatrice Barbara Thaler (PPE, AT) ha affermato: “Tutti parlano di spostare il trasporto su rotaia. Tuttavia, mentre automobili, camion o aerei possono attraversare i confini dell’UE senza problemi, i treni, soprattutto quelli merci, sono costretti a fermarsi alle frontiere, a volte per ore, per adattarsi alle esigenze dei diversi Stati membri. Per questo motivo è particolarmente importante garantire che l’attraversamento delle frontiere ferroviarie non duri più di 15 minuti e che vi siano bande orarie per i treni merci assegnate attraverso le frontiere. È ambizioso, ma necessario se vogliamo riuscire a spostare il traffico dalla gomma alla rotaia”.

Secondo l’eurodeputato francese Dominque Riquet (Renew), “le infrastrutture di trasporto sono essenziali, fungono da spina dorsale della nostra economia e prosperità, aumentando la coesione e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione”. Tuttavia, per Riquet “stiamo affrontando troppi ritardi sul campo; L’Europa sta iniziando a rimanere indietro rispetto ai nostri concorrenti internazionali e l’Unione risente degli investimenti troppo scarsi e della mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri”. L’eurodeputato ha sottolineato che “il Parlamento si assicurerà di disporre di un regolamento TEN-T che funzioni e offra risultati per le nostre imprese e i nostri cittadini”.