Primo via libera al nuovo disegno di legge sull’impatto delle imprese su diritti umani e ambiente

Martedì (19 marzo), la commissione Affari Legali del Parlamento europeo ha approvato un disegno di legge, concordato con i governi dell’UE, che richiede alle aziende di mitigare il loro impatto negativo sui diritti umani e sull’ambiente.

I deputati della commissione giuridica hanno adottato con 20 voti favorevoli, 4 contrari e nessuna astensione le nuove regole della cosiddetta “due diligence“, dopo che lo scorso 15 marzo il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha raggiunto raggiunto un accordo sulla direttiva Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), approvando però un testo indebolito da significative manovre dell’ultimo minuto, ma che rappresenta un passo avanti storico per i diritti umani e l’ambiente.

La direttiva obbliga le aziende ad alleviare l’impatto negativo delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente, compresi la schiavitù e il lavoro minorile, sfruttamento del lavoro, perdita di biodiversità, inquinamento e distruzione del patrimonio naturale.

Secondo quanto si legge in una nota del Parlamento europeo, l’obbligo di prevenire, porre fine o mitigare i loro effetti negativi riguarda anche i partner a monte delle aziende che lavorano nella progettazione, produzione, trasporto e fornitura, e i partner a valle, compresi quelli che si occupano di distribuzione, trasporto e stoccaggio.

Ambito e piano di transizione

La normativa si applicherà alle imprese e società madri comunitarie ed extracomunitarie con più di 1.000 dipendenti e con un fatturato superiore a 450 milioni di euro e ai franchising con fatturato superiore a 80 milioni di euro se almeno 22,5 milioni sono stati generati da royalties.

Le aziende dovranno inoltre integrare la due diligence nelle loro politiche e nei sistemi di gestione del rischio, nonché adottare e attuare un piano di transizione che renda il loro modello di business compatibile con il limite di riscaldamento globale di 1,5°C previsto dall’Accordo di Parigi. Il piano di transizione dovrebbe includere gli obiettivi aziendali relativi al cambiamento climatico, le azioni chiave su come raggiungerli e una spiegazione, comprese le cifre, di quali investimenti sono necessari per attuare il piano.

Responsabilità civile e sanzioni

Le imprese saranno responsabili se non rispettano i loro obblighi di dovuta diligenza e dovranno risarcire integralmente le loro vittime. Dovranno inoltre adottare meccanismi di reclamo e impegnarsi con gli individui e le comunità colpiti negativamente dalle loro azioni.

Gli Stati membri designeranno un’autorità di vigilanza incaricata di monitorare, indagare e imporre sanzioni alle aziende che non si conformano.

Queste possono includere sanzioni fino al 5% del fatturato netto mondiale delle aziende. Le società straniere saranno tenute a designare un proprio rappresentante autorizzato con sede nello Stato membro in cui operano, che comunicherà per loro conto alle autorità di vigilanza in merito al rispetto della due diligence.

La Commissione istituirà la Rete europea delle autorità di vigilanza per sostenere la cooperazione tra gli organismi di vigilanza.

“Sono lieta che una netta maggioranza dei membri della commissione Affari giuridici abbia sostenuto oggi la direttiva sulla due diligence”, ha dichiarato dopo il voto in commissione l’eurodepudata Lara Wolters (Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, S&D).

“È giunto il momento – ha aggiunto – che questa legislazione venga adottata, per fermare gli abusi aziendali e per dare alle aziende chiarezza su ciò che ci si aspetta da loro. Attendo con impazienza il voto in plenaria e sono fiducioso che verrà adottato rapidamente”.

Prossimi passi

Una volta approvata formalmente dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, la direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

La proposta della Commissione presentata il 23 febbraio 2022 è coerente con la richiesta del Parlamento europeo del 2021 di una legislazione obbligatoria sulla “due diligence”.

Inoltre, si integra con altri atti legislativi esistenti e futuri nell’area, come il regolamento sulla deforestazione , il regolamento sui minerali di conflitto e il progetto di regolamento che vieta i prodotti realizzati con il lavoro forzato.

[A cura di Simone Cantarini]