Politiche di coesione: l’Italia è molto in ritardo e i fondi UE sono a rischio, l’analisi dell’esperto

Uno dei problemi fondamentali per i fondi di coesione è la mancanza di programmazione secondo Marco Leonardi, professore di economia politica all’Università Statale di Milano e già capo dipartimento alla programmazione economica presso la presidenza del Consiglio dei ministri. In un’intervista con Euractiv Italia spiega che spesso il problema della mancata messa a terra dei progetti sono le amministrazioni stesse, a cui interesserebbe solo promettere le opere e non eseguirle. Ma il tempo per la programmazione 2020-2027 sta scadendo e secondo il professore “siamo molto in ritardo”.

Professore, cosa significano i fondi di coesione per l’Italia?

Sono senz’altro un’occasione. Sono diversi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) perché sono fondi ordinari. C’è una programmazione settennale sia di quelli di coesione nazionale che sono con una riserva 80% per il sud e 20% per il nord – quindi sono fondi su bilancio nazionale sul settennio 21-27 – che di quelli europei. Una delle differenze principali tra i due è che i fondi nazionali finanziano maggiormente il conto capitale, mentre quelli europei sono più versatili anche per quanto riguarda gli impieghi.

Perché se ne parla così poco?

Forse questo è un tema anche più generale. Si sa poco di quello che fa la Commissione e l’Unione europea per noi. Questi fondi di coesione sono visti diversamente in altri Paesi, la Polonia li utilizza rinomatamente in maniera estensiva, lo stesso vale per la Spagna. In Italia si conoscono meno e anche quando sono utilizzati si sa di meno. Ogni tanto c’è scritto che questa è l’iniziativa è stata finanziato con i fondi europei, ma non sempre. In realtà la nuova programmazione sono 70 miliardi in sette anni, quindi non sono pochi.

Perché è rischioso non mettere a terra i progetti?

Tendenzialmente per gli investimenti in conto capitale di sette anni sembrano tanti, ma non lo sono. Se pensiamo che nella nuova programmazione 2021-2027, quella dei fondi di coesione nazionale, per esempio, non è ancora iniziata. Siamo nel 2024 e dovrebbe finire nel 2027. I fondi di coesione nazionale tipicamente non hanno una scadenza. Invece, se non impegni quelli europei entro il 2027 e non li rendiconti entro i tre anni successivi al 2027, li devi restituire.

È un problema di competenza delle amministrazioni secondo lei?

È un problema di programmazione, cioè di mancanza di programmazione. Molte amministrazioni con quei soldi promettono delle opere e quello che interessa loro è la promessa: che le facciano o non le facciano non cambia, va a finire che il tempo passa e non le fanno. È la famosa paura della firma, il famoso cambio delle maggioranze, del sindaco, del presidente della regione, dei dirigenti. Abbiamo anche molte procedure di spesa che sono fin troppo lunghe e complicate, si incagliano nei ricorsi, nelle valutazioni ambientali, nelle autorizzazioni di vario tipo che vanno richieste, che in molti casi sono molto rilevanti e bloccanti.

Ora che il governo Meloni ha accelerato verso la centralizzazione della gestione, potremo vedere risultati migliori per questo ciclo e i futuri?

La centralizzazione della gestione per adesso è stata voluta perché, siccome sono stati tagliati alcuni progetti dal PNRR, bisognava trovare loro dei soldi compensativi e sono stati trovati nei fondi di coesione nazionali. La programmazione doveva essere centralizzata perché questi fondi di coesione toccano in gran parte alle regioni, poi ai ministeri. Se non centralizzi la programmazione non puoi direzionarli dove ti servono per coprire i buchi dei tagli PNRR.

Ora le regioni sono molto più deboli nella programmazione rispetto allo Stato centrale e al ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (guidato da Raffaele Fitto). Mentre prima la programmazione avveniva in una stessa delibera, cioè tutte le regioni si ripartivano in una volta sola i fondi, ora il ministero in maniera bilaterale con ognuna delle regioni concorda gli investimenti. Questo vuol dire indebolire molto la parte progettuale, la parte programmatoria delle regioni, perché è diviso il fronte. Dividere i fondi in una volta sola tra tutte le regioni è diverso da trattare singolarmente con ognuna.

Quindi non pensa che ci sia una grande spinta ora che è tutto sotto il controllo del ministero per gli Affari europei?

Non penso. Per esempio, molte regioni che sono di maggioranza diversa non stanno firmando questi accordi. Siamo già molto in ritardo. La programmazione del fondo di coesione europeo è già avvenuta perché l’operazione viene fatta direttamente con la Commissione, quindi non bisogna aspettare. Invece i fondi di coesione nazionale adesso sono molto in ritardo perché le amministrazioni di alcune regioni di diversa maggioranza non sono contente dell’accordo.