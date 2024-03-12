Politiche di coesione: le priorità e i fondi per l’Italia

In Italia si parla molto del Next Generation EU, il piano straordinario di ripresa dopo la pandemia, di cui l’Italia è il maggior beneficiario, dato che il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) vale 200 miliardi in 5 anni. Ma le politiche di coesione dell’Unione Europea sono altrettanto importanti, perché hanno un carattere strutturale, e offrono all’Italia un’opportunità cruciale per perseguire lo sviluppo delle regioni più in difficoltà.

Le politiche di coesione dell’UE costituiscono un elemento chiave nel percorso verso una crescita equa e bilanciata tra le regioni del continente. Attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei, tali politiche delineano le priorità strategiche dell’UE per mitigare le disparità economiche e sociali, incentrate su una crescita competitiva, resiliente, verde e inclusiva.

L’Accordo di Partenariato tra l’Italia e la Commissione europea per il periodo di programmazione fino al 2027 ha ridefinito gli obiettivi strategici, sostituendo gli 11 del periodo precedente con cinque direttive chiave.

Le priorità sono un’Europa più competitiva e intelligente sostenuta da una trasformazione economica innovativa. Inoltre, si punta a un’Europa più resiliente e verde, promuovendo l’economia circolare e adottando misure per gestire e prevenire i rischi legati ai cambiamenti climatici.

La terza direzione si concentra su un’Europa più connessa, potenziando la mobilità e la connettività regionale. Infine, si mira a un’Europa più inclusiva e un’Europa più vicina ai cittadini. Due obiettivi raggiungibili attuando il Pilastro europeo dei diritti sociali e promuovendo lo sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Le risorse provenienti da Bruxelles ammontano a 43,1 miliardi di euro, includendo le quote destinate al Fondo per la transizione giusta (Just Transition Fund – JTF) e alla Cooperazione territoriale europea (CTE).

In questa nuova fase, si delineano alcune modifiche nella categorizzazione delle diverse regioni italiane. Sorprendentemente, non solo l’Abruzzo, che rimane confermato nella categoria “in transizione”, ma anche l’Umbria e le Marche, precedentemente considerate tra le regioni “più sviluppate”, entrano a far parte di questa fase di transizione.

Le regioni del Mezzogiorno, che comprendono Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, vengono riconosciute come “meno sviluppate”, mentre le regioni del Centro-Nord, escludendo Umbria e Marche, sono classificate come “più sviluppate”.

Escludendo la quota destinata alla Cooperazione territoriale europea (CTE), emerge un interessante scenario nella distribuzione delle risorse europee e nazionali dei Fondi Strutturali tra le tre macroaree.

Le regioni più sviluppate riceveranno un ammontare di 23,882 miliardi di euro, mentre le regioni in transizione saranno destinate a una quota di 3,612 miliardi di euro. D’altra parte, la maggior parte delle risorse, vale a dire 46,575 miliardi di euro, andranno alle regioni meno sviluppate.

Questa riallocazione mira a promuovere un equilibrio territoriale e a sostenere uno sviluppo uniforme delle diverse aree, sottolineando l’impegno concreto dell’Unione europea verso una coesione più robusta e inclusiva.