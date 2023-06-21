Per il ministero delle Finanze la ratifica del MES non pone alcun rischio per l’Italia

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha escluso eventuali rischi per l’economia italiana derivanti dalla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES). E’ quanto si legge in una lettera inviata dal capo di gabinetto del MEF alla Commissione esteri della Camera dei deputati impegnata in nella discussione di una proposta di legge presentata dal Partito democratico (PD) e da Italia viva (IV) sulla ratifica del trattato sul MES.

“Dalla ratifica del suddetto accordo non discendono nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati in occasione della ratifica del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità del 2012”, si legge nel parere secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ANSA.

Inoltre, secondo il testo redatto dal MEF, non è possibile valutare eventuali effetti indiretti. “Essi potrebbero astrattamente presentarsi qualora le modifiche apportate con l’accordo rendessero il MES più rischioso e quindi maggiormente probabile la riduzione del capitale versato o la richiesta di pagamento delle quote non versate nel capitale autorizzato”.

Secondo il parere del MEF, non si rivengono dunque “nell’accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio legato a suddetta istituzione”.

“Rispetto alla prospettiva degli altri Stati membri azionisti del MES, l’attivazione del supporto rappresenterebbe, direttamente, una fonte di remunerazione del capitale versato e, indirettamente, un probabile miglioramento delle condizioni di finanziamento sui mercati”, si legge nel parere.

Il ministero delle Finanze sostiene inoltre che per quanto gli effetti diretti sulle grandezze di finanza pubblica, dalla ratifica del MES non discendono nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati in occasione della ratifica del trattato del 2012.

Il parere ricorda inoltre il giudizio delle agenzie di rating che hanno confermato anche di recente la più alta valutazione del MES anche dopo la firma degli accordi di riforma. “In particolare, l’agenzia Moody’s, nel giugno 2022, ha alzato il proprio rating sul MES, portandolo al massimo (ad Aaa da Aa1), citando la riforma del trattato tra i fattori che hanno determinato il miglioramento del rating”, precisa il parere.

Il contenuto del parere avrebbe fatto emergere le divisioni interne al governo guidato da Giorgia Meloni sul tema.

“Sul MES il re è nudo. Anche [il ministro dell’Economia] Giorgetti esce finalmente allo scoperto e ne promuove la ratifica. Ora basta con l’ideologia e le chiacchiere sovraniste della Meloni e di Salvini, basta con la melina: e’ tempo che il Parlamento ratifichi il trattato di riforma”, ha commentato su Twitter il senatore e responsabile economico del PD.

Sempre Twitter, il deputato del PD e membro della Commissione esteri Enzo Amendola (già ministro degli Affari europei dal 2019 al 2021), ha osservato: “In commissione Esteri nuova giravolta della maggioranza di destra sul MES. Si, no, forse. Intanto oggi il MEF certifica che l’Italia ne trarrebbe solo vantaggi. L’opposto di quanto detto da Chigi. Governare significa decidere, fare delle scelte. Basta rinvii”.

Dello stesso parere l’europarlamentare del PD Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari dell’Europarlamento, secondo cui “è sconcertante che questa maggioranza sia ancora ostaggio di pregiudizi ideologici e propaganda politica, è passato il tempo dell’opposizione sguaiata e della propaganda anti UE, oggi tutti devono assumersi la responsabilità di decisioni importanti per il Paese e l’UE”.

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) fa parte della strategia dell’Unione europea intesa a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro. Fornisce assistenza finanziaria ai paesi della zona euro che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie.

I Paesi della zona euro hanno firmato il trattato intergovernativo che ha istituito il MES il 2 febbraio 2012.

Inaugurato alla fine dello stesso anno, il MES è un’organizzazione intergovernativa regolata dal diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo. I suoi azionisti sono i Paesi della zona euro. Il MES emette strumenti di debito per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi della zona euro.

Il 27 gennaio del 2021, i Paesi della zona euro, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto un’intesa sulla riforma del MES che darebbe al meccanismo la possibilità di fornire una rete di sicurezza finanziaria (nota anche come backstop) al Fondo di risoluzione comune per le banche. Ad oggi, solo l’Italia non ha ratificato il trattato, con Bruxelles che sta da tempo facendo pressioni su Roma ritenendo ingiustificato il ritardo italiano.