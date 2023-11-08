Per Draghi se l’UE vuole sopravvivere deve divenire “un’unione più profonda” sul piano politico

La sopravvivenza a lungo termine del progetto europeo dipende da un’urgente integrazione politica. È quanto sostiene l’ex presidente della Banca centrale europea (BCE) e presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, parlando alla Global Boardroom del Financial Times.

Nell’intervista, Draghi – che è stato incaricato dalla Commissione europea di curare un rapporto sulle prossime sfide competitive dell’Europa – fornisce una visione pessimistica della crescita economica europea. “È quasi sicuro che avremo una recessione entro la fine dell’anno”.

Secondo Draghi “è abbastanza chiaro che i primi due trimestri del prossimo anno lo dimostreranno”. Draghi ha osservato che la recessione non sarà profonda o destabilizzante, ma la sua opinione cozza con le recenti previsioni della BCE e del Fondo monetario internazionale (FMI) che prevedono una ripresa a partire dagli ultimi mesi di quest’anno.

“O l’Europa agisce insieme e diventa un’unione più profonda, un’unione capace di esprimere una politica estera e una politica di difesa, al di là di tutto politiche economiche . . . oppure temo che l’Unione europea non sopravviverà altrimenti se non come mercato unico”, ha affermato l’ex presidente del Consiglio italiano.

Secondo Draghi, il nodo della questione sta proprio in questo approccio dell’UE. “Dovremmo preoccuparci molto di questo”, ha detto Draghi. “L’economia europea ha perso competitività negli ultimi 20 e più anni, rispetto non solo agli Stati Uniti ma anche a Giappone, Corea del Sud e, ovviamente, Cina”, ha affermato.

Draghi ha inoltre ricordato che in molte aree tecnologiche l’Europa non è presente e ha perso la sua impronta.

Questo arretramento è avvenuto, secondo Draghi, a causa di un modello geopolitico ed economico che ha visto l’Europa fare affidamento sugli Stati Uniti per la difesa, sulla Cina per il commercio e sulla Russia per l’energia.

“Il modello geopolitico ed economico su cui poggiava l’Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale è scomparso”, ha affermato Draghi.

Inoltre, l’UE deve fare i conti con la necessità di avere un’economia ad alta produttività per poter sostenere una società che invecchia.

Draghi ha osservato che l’Europa deve anzitutto agire unita sui propri approvvigionamenti energetici: “Non andremo da nessuna parte pagando l’energia due o tre volte quello che costa in altre parti del mondo”.

L’economia UE rallenta

In base alle stime di Eurostat, l’economia dell’eurozona si è contratta dello 0,1% nel terzo trimestre del 2023 rispetto al precedente, con il rischio di una ulteriore contrazione del quarto trimestre. La flessione dell’attività economica nella zona euro si è accelerata il mese scorso a fronte dell’ulteriore indebolimento della domanda nel settore dei servizi,

Inoltre l’indice Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) di ottobre dell’HCOB, compilato da S&P Global e considerato una buona guida della salute economica generale, è sceso a 46,5 in ottobre dai 47,2 di settembre, il valore più basso da novembre 2020, quando le restrizioni COVID-19 furono inasprite in gran parte del continente.

Questo valore è stato inferiore alla soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione per il quinto mese consecutivo e corrisponde ad una stima preliminare.

L’attività dei servizi in Germania, la più grande economia europea, è tornata a contrarsi in ottobre a causa della persistente debolezza della domanda, mentre in Francia si è nuovamente contratta. Lo stesso è avvenuto in Italia, con l’attività del settore dei servizi che si è contratta per il terzo mese consecutivo e al ritmo più veloce dell’anno. La Spagna ha registrato un’inversione di tendenza e il suo settore dei servizi è cresciuto a un ritmo leggermente più rapido lo scorso mese.

Il mese scorso la Banca centrale europea ha lasciato i tassi di interesse invariati ai massimi storici, ponendo fine ad una serie senza precedenti di 10 rialzi consecutivi dei tassi, ma ha definito ancora prematuro una politica di tagli.