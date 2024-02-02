Per aiutare l’Ucraina si rompe nuovamente il tabù del debito europeo

La giornata di ieri ha visto il superamento del veto ungherese alla riforma del bilancio europeo durante il Consiglio europeo straordinario, dopo uno stallo durato diversi mesi. La riforma include anche 50 miliardi di euro a sostegno dell’Ucraina. L’importante novità è che la maggior parte di questi, ben 33 miliardi, saranno ottenuti mediante debito pubblico europeo sulla base di meccanismi analoghi a quelli del Next Generation EU.

Infatti, la provenienza di 33 miliardi di euro su 50 per l’Ucraina previsti al punto numero 2 delle conclusioni del Consiglio europeo del primo febbraio è riconducibile allo stesso meccanismo del Nex Generation EU (l’emissione di debito UE sul mercato). La cifra stanziata non proviene quindi da altre fonti già esistenti.

Al punto 2 (i) si legge: “33 miliardi di euro sotto forma di prestiti garantiti tramite la proroga fino al 2027 dell’attuale garanzia di bilancio dell’Unione, al di sopra dei massimali, per l’assistenza finanziaria a favore dell’Ucraina disponibile fino alla fine del 2027”.

Questo passaggio è un segnale che in Europa si sta rompendo il tabù in base al quale il Next Generation EU avrebbe rappresentato l’eccezione irripetibile di contrarre debito pubblico europeo per finanziare beni pubblici europei.

Il funzionamento di Next Generation EU (strumento temporaneo per la ripresa che consentirà di raccogliere fino a 750 miliardi di euro a prezzi del 2018 o circa 800 miliardi di euro a prezzi correnti attraverso l’emissione di obbligazioni) ha permesso alla Commissione di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell’Unione europea nel periodo che va dalla prima metà del 2021 al 2026, da rimborsare entro il 2058.

I restanti 17 miliardi di euro destinati all’Ucraina saranno invece erogati sotto forma di sostegno non rimborsabile, nell’ambito di un nuovo strumento tematico – la riserva per l’Ucraina – istituito al di sopra dei massimali del QFP 2021-2027.

Inoltre, i Paesi UE non escludono entrate di diversa natura: “Potenziali entrate potrebbero essere generate in virtù dei pertinenti atti giuridici dell’Unione, per quanto riguarda l’uso di entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni bloccati della Banca centrale di Russia”.

Il dibattito sull’unione fiscale, cioè sul debito pubblico europeo e sulla tassazione a livello europeo, è destinato a riprendere quota, dal momento che la necessità di finanziare gli investimenti per la transizione ecologica e digitale e per la difesa non diminuirà presto, e gli Stati membri singolarmente non sono in grado di farvi fronte. O lo sono in misura molto diversa gli uni dagli altri, creando distorsione alla lunga insostenibili nel quadro del mercato unico.