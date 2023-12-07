Patto di stabilità: persistono differenze tra gli Stati, mentre i ministri negoziano a oltranza per trovare un accordo

Persistono le differenze tra gli Stati sulle regole di bilancio con la Germania e altri Paesi “frugali” che chiedono un calo di deficit e debito pubblico e altri come l’Italia che al contrario preme per ottenere regole più flessibili che non ostacolino la crescita.

Mentre si avvicina la scadenza della sospensione delle regole del Patto di stabilità decisa durante la pandemia di Covid-19, i ministri dell’Economia e delle Finanze dell’UE si incontrano per tentare di trovare una quadra sulle nuove regole di governance economica dell’UE.

Il tema è stato al centro dell’Eurogruppo di giovedì (7 ottobre) e proseguirà venerdì alla riunione dell’ECOFIN con i ministri dei 27 Paesi membri dell’UE.

Le discussioni riguarda la richiesta ai Paesi con debito superiore al 90% del PIL di predisporre, dopo il rientro entro il 3% del deficit sul Pil un calo del debito dell’1% annuo (0,5% per chi sta tra 60 e 90% del PIL).

Approccio costruttivo

“Ci sono ancora delle differenze tra gli Stati membri sulle regole fiscali, ma se tutti gli Stati approcciano questo processo in maniera costruttiva penso che queste differenze siano superabili”, ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, al suo arrivo mercoledì alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles, a cui ha fatto seguito una cena di lavoro tra i ministri delle Finanze europee per discutere ad oltranza della revisione della governance economica.

Spiragli di cauto ottimismo sono emersi in questi giorni per un possibile accordo, con il governo tedesco che resta convinto che un accordo si possa trovare. Come sottolineato dal ministro dell’Economia tedesco Christian Lidner Francia e Germania hanno già potuto trovare un accordo “sul 90%”.

Tuttavia, per il ministro del Paese che rappresenta l’Europa ancorata a regole di bilancio più restrittive, vi sarebbero ancora domande senza risposta, in particolare la questione della procedura per i disavanzi. “Originariamente c’era un accordo per non toccarla ed è per questo che dobbiamo vedere insieme come possiamo costruire su questo tema un ponte comune”, ha affermato Lidner.

Nessun bisogno di regole di austerity

Parlando ai giornalisti a margine dell’Eurogruppo, il Commissario all’economia Paolo Gentiloni quella che è la posizione della Commissione UE nella proposta sulle nuove regole fatta ormai lo scorso aprile che tenta di lasciarsi alle spalle “l’austerity” che ha caratterizzato per molti anni l’economia UE.

Nell’UE “non abbiamo bisogno di regole di austerity”, ma “di regole che consentano una graduale riduzione del debito e che lascino contemporaneamente spazio agli investimenti indispensabili per la crescita” economica, ha affermato Gentiloni.

Il commissario europeo ed ex premier italiano ha ribadito che l’esecutivo lavorerà per “avere questa soluzione”, che “è l’equilibrio che era alla base della proposta della Commissione”. Come ribadito più volte in questi mesi, Gentiloni ha sottolineato l’importanza cruciale di raggiungere un accordo sulla riforma del Patto di stabilità, dando un segnale di “responsabilità” non solo ai mercati ma anche all’opinione pubblica.

“Sapete che abbiamo avanzato una proposta come Commissione, questa è una proposta equilibrata e lavoriamo per avere una conclusione bilanciata anche da parte del Consiglio e penso che questa sarà la notizia più importante del giorno o della notte, non lo so, vedremo, o della mattina”, ha affermato Gentiloni, secondo cui la probabilità di un accordo è del “51%”.

