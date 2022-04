Patto di stabilità, Olanda e Spagna chiedono regole flessibili e “su misura” per i singoli Paesi

Olanda e Spagna hanno presentato una proposta congiunta per riformare le regole fiscali dell’Unione europea in senso più “realistico” e con strategie “su misura” per le diverse situazioni nazionali.

La ministra spagnola delle Finanze, Nadia Calviño, e la collega olandese, Sigrid Kaag, hanno concordato, a sorpresa, un “non paper” in cui si riconosce la necessità di cambiare le regole del Patto di stabilità in senso più “realistico” e con strategie “su misura” che tengano conto delle diverse situazioni degli Stati

Il “non paper” è stato presentato ai ministri delle Finanze riuniti in occasione dell’Eurogruppo di lunedì 4 aprile. La sorpresa sta soprattutto nell’adesione del governo olandese, finora considerato il capofila dei Paesi “Frugali”, che hanno sempre difeso il rigore dei conti. “In un contesto di livelli di debito più elevati”, c’è bisogno di strategie di consolidamento “realistiche” e “specifiche per Paese”, si legge nel documento. La proposta è quella di stabilire percorsi individuali di riduzione del debito, piuttosto che seguire una regola unica per tutti.

Il quadro normativo attuale prevede che governi sono obbligati a tagliare il debito pubblico ogni anno di 1/20 per la quota del rapporto debito/Pil in eccesso rispetto al livello del 60%. Un obiettivo che ad oggi risulta insostenibile per Paesi come l’Italia, la Grecia, il Portogallo, la Spagna o la Francia che hanno tutti un debito pubblico che supera il 100% del Pil. La regola, insieme al resto dei vincoli fissati dal Patto di stabilità, è stata sospesa nel 2020, a inizio pandemia, per dare ai governi un maggior margine di manovra finanziaria, ma dovrebbe essere ripristinata nel 2023.

Il documento sostiene la necessità di semplificare le attuali regole, con la “trasformazione degli obiettivi a medio termine in una semplice regola di spesa” più facile da applicare e “più anticiclica”, e richiama d’altra parte l’opportunità di costituire delle riserve di bilancio “per essere pronti per il prossimo shock”. Questo significherebbe consentire ai governi di indebitarsi in tempi di crisi, ma pretendere che il debito venga ridotto in tempi di crescita economica.

La regola di spesa dell’Ue, ora complementare all’obiettivo di equilibrio strutturale di medio termine, prevede che la crescita della spesa pubblica dovrebbe essere uguale al tasso di crescita potenziale del paese, piuttosto che al suo tasso di crescita effettivo. In questo modo, se l’economia cresce più velocemente del potenziale, la spesa pubblica sarebbe più lenta. Se l’economia invece sta crescendo al di sotto del potenziale, la spesa pubblica aumenterebbe più velocemente, contribuendo ad accelerare la crescita.

Il documento spagnolo e olandese precisa che “il nuovo quadro normativo dovrebbe prendere in considerazione il grande sforzo di investimento necessario per le transizioni verdi e digitali”. “È importante riconoscere che un investimento pubblico sostanziale finanziato dall’Ue e a livello nazionale sarà indispensabile per trainare gli investimenti privati”, evidenzia il “non paper”, anche se non arriva ad affermare che gli investimenti pubblici finalizzati alla transizione verde e digitale debbano essere esclusi dalle regole del Patto di Stabilità tramite la cosiddetta “golden rule”.