PAC e protezione ambientale: il fallimento dei fondi agricoli europei

Una maggiore protezione dell’ambiente è stata a lungo l’obiettivo dichiarato dell’UE per l’attuazione dei sussidi agricoli. Tuttavia, secondo due ricercatori, tali ambizioni non hanno prodotto l’impatto ambientale desiderato.

Ogni sette anni i legislatori europei approvano il regime dei fondi agricoli dell’UE, la Politica agricola comune (PAC), dal valore di svariati miliardi di euro. Le ultime due riforme, in particolare quella di quest’anno e quella del 2014, hanno visto un ampliamento delle promesse sul ruolo della PAC nella protezione dell’ambiente e del clima.

Queste misure non hanno sortito l’effetto desiderato, scrivono Pascal Grohmann e Peter Feindt dell’Università Humboldt di Berlino in un articolo pubblicato di recente che analizza la letteratura sull’attuazione della PAC in Germania per il periodo di finanziamento 2014-2022.

“La protezione dell’ambiente era uno dei tre obiettivi principali della PAC 2014-2022, e abbiamo anche un’intera gamma di strumenti che affrontano questo obiettivo ambientale”, ha detto Grohmann in un’intervista con EURACTIV.

“Allo stesso tempo, però, vediamo anche che l’impatto complessivo di questi strumenti rispetto all’obiettivo ambientale è piuttosto basso”, ha aggiunto.

La trappola è nei dettagli

Secondo i due ricercatori, la ragione principale della discrepanza tra gli obiettivi e i risultati è spesso trascurata: Una volta stabilita la rotta politica per un nuovo periodo di finanziamento della PAC, molti dettagli devono ancora essere elaborati dal personale amministrativo dei singoli Stati membri e, nel caso del sistema federale tedesco, dalle regioni.

Lo studio mostra come, in un’area molto tecnica e complessa come quella dei fondi agricoli, l’apparato amministrativo abbia un notevole margine di manovra e spesso finisca per indebolire strumenti originariamente ambiziosi. “In pratica, la trappola è nascosta nei dettagli”, spiega Feindt.

Secondo Grohmann, un esempio è rappresentato dai cosiddetti criteri di greening, legati a una parte dei pagamenti diretti che le aziende agricole hanno ricevuto dopo il 2014.

Sebbene molti osservatori abbiano considerato questo un passo importante, secondo Grohmann le condizioni che le aziende agricole tedesche devono soddisfare per ricevere questi fondi rimangono molto permissive.

Ad esempio, per le cosiddette aree ecologiche prioritarie, come i terreni incolti o i pascoli, in Germania è stata richiesta una quota minima di almeno il 5% del totale dei terreni coltivabili, mentre secondo gli studi sarebbe stato necessario il 10% per raggiungere l’effetto ambientale desiderato.

Avversione al cambiamento

In breve, mentre dal punto di vista politico è stato fissato un alto livello di ambizione, i dettagli elaborati dall’amministrazione hanno annacquato molte delle misure.

Ciò significa che coloro i quali vogliono mantenere lo status quo della PAC “non devono opporsi all’aggiunta di nuovi strumenti, ma occorre solo che mantengano il controllo sul modo in cui questi strumenti vengono attuati alla fine”, ha spiegato Feindt.

Secondo i due ricercatori, il fatto che l’attuazione a livello amministrativo si riveli spesso così conservatrice, finendo per indebolire le misure ambientali, non è responsabilità dei singoli funzionari amministrativi, ma ha ragioni strutturali.

I funzionari amministrativi devono spesso trasformare le decisioni politiche in testi giuridicamente ineccepibili, sotto una forte pressione temporale e vincolati alla fattibilità pratica – condizioni che rendono più conveniente “andare sul sicuro” piuttosto che osare cambiamenti importanti.

A ciò si aggiunge una rete tradizionalmente forte tra l’amministrazione agricola e i rappresentanti degli interessi agricoli classici, spiega Grohmann, con “il classico triangolo di ferro tra politica agricola, amministrazione e associazioni agricole”.

Tecnicismi che impediscono il dibattito politico

Secondo i due ricercatori, dinamiche simili stanno già emergendo nell’attuale periodo di finanziamento della PAC, che ha preso il via all’inizio dell’anno.

Ad esempio, i piani strategici nazionali che definiscono l’attuazione della PAC a livello degli Stati membri lasciano alle amministrazioni nazionali un ampio margine di manovra, anche su questioni che, secondo i ricercatori, sarebbero più politiche che amministrative.

“Il piano strategico è in realtà un documento altamente politico, ma le sue oltre 1.000 pagine lo rendono così tecnico da escludere ogni possibile discussione politica”, ha sottolineato Grohmann.

Soprattutto nei processi amministrativi, i requisiti per la partecipazione pubblica e la trasparenza devono essere rafforzati e deve essere coinvolta una gamma più ampia di associazioni ed esperti, ha aggiunto Feindt.

Finora, tali processi di partecipazione sono stati troppo limitati e di solito hanno portato alla “continuazione di modelli politici radicati”, ha sottolineato il ricercatore. “Nel caso della PAC, si tratta del sostegno al reddito dei produttori agricoli”.

Leggi l’articolo originale in tedesco o la traduzione in inglese.