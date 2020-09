Omologazioni delle auto: le regole Ue in vigore dal 1 settembre

Le norme sono una parte di quelle proposte a seguito dello scandalo Dieselgate. Conferiscono alla Commissione Ue il potere di avviare azioni di richiamo in tutto il blocco e di emettere sanzioni fino a 30.000 euro per auto per i produttori che violano le regole.

Dal 1° settembre in Europa entra in vigore un nuovo regime di controlli per garantire che le automobili rimangano entro i limiti di emissione per tutto il loro ciclo di vita. Adottato nel maggio 2018, il nuovo regolamento riforma il precedente sistema di omologazione e di vigilanza del mercato rendendolo molto più rigoroso.

Il nuovo regolamento fa parte del pacchetto di norme introdotte da Bruxelles, in risposta allo scandalo Dieselgate, scoppiato negli Stati Uniti nel 2015, quando l’Agenzia americana per la protezione ambientale scoprì che alcune case automobilistiche tra cui Volkswagen e Audi utilizzavano software che modificavano i dati sulle emissioni delle auto.

Le nuove regole conferiscono all’Unione europea il potere di controllare le auto per verificarne la conformità, di ordinare il richiamo in tutto il blocco dei 27 Paesi e di emettere multe fino a 30.000 euro per auto per i produttori i cui veicoli violano le leggi europee sulle emissioni o sulla sicurezza.

Finora spettava ai Paesi membri adottare queste misure. Ora invece, se la Commissione ritiene insufficienti le azioni messe in campo dai governi nazionali, può proporre ulteriori misure correttive, tra cui la revoca dell’omologazione del veicolo. Per essere approvate le misure necessitano del sostegno della maggioranza dei paesi dell’Ue, ricorda la Reuters, il che significa che uno Stato membro non può bloccarle.

“Questa riforma integra il nostro lavoro per una mobilità più pulita e più sicura e nel difficile contesto della crisi ciò richiede ancor più investimenti orientati al futuro nei campi delle infrastrutture e dell’innovazione”, ha dichiarato il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton.

D’ora in poi per ottenere e mantenere la designazione concessa dagli Stati membri, i servizi tecnici incaricati di effettuare le prove e le ispezioni dei nuovi modelli di automobili saranno soggetti a audit indipendenti sulla base di criteri rigorosi.

Saranno rafforzati anche i controlli sulle auto già immesse sul mercato. Ogni Paese europeo dovrà effettuare un numero minimo di controlli sulle autovetture ogni anno, ossia almeno uno ogni 40.000 nuovi veicoli immatricolati in uno Stato membro e almeno il 20% dei test dovranno riguardare le emissioni. Per i Paesi con un basso numero di immatricolazioni, dovranno essere effettuati un minimo di cinque controlli l’anno in totale.

Infine proprietari di automobili che dovessero essere costretti a effettuare riparazioni sui propri veicoli, in caso di non rispetto delle norme, saranno rimborsati, a meno che il costruttore non ne decida il ritiro.