Poco credibile la minaccia dell’UE di tagliare i fondi all’Ungheria, in caso di veto sugli aiuti all’Ucraina

È poco probabile che l’UE dia seguito alla minaccia di tagliare i fondi all’Ungheria se il governo presieduto da Viktor Orbán non dovesse approvare il pacchetto di aiuti all’Ucraina da 50 miliardi di euro, hanno dichiarato gli esperti a Euractiv.

La notizia giunge mentre l’UE cerca di prendere le distanze da quanto riportato dal Financial Times, secondo cui Bruxelles si starebbe preparando segretamente a “sabotare” l’economia ungherese se, giovedì primo febbraio al vertice straordinario del Consiglio europeo, Viktor Orbán dovesse bloccare un piano di finanziamento quadriennale per l’Ucraina.

Circa 21 miliardi di euro di fondi UE all’Ungheria sono già stati congelati a causa delle preoccupazioni per gli attacchi interni del governo Orbán allo stato di diritto e per le violazioni dei diritti umani.

Zsuzsanna Vegh, ricercatrice associata presso l’European Council on Foreign Relations (ECFR), ha dichiarato che il rapporto del Financial Times riflette la “crescente frustrazione dell’UE nei confronti dell’Ungheria”, ma ha sottolineato che probabilmente significativi ostacoli legali impediranno a Bruxelles di sospendere definitivamente i fondi a Budapest.

“I finanziamenti dell’UE non possono essere sospesi solo perché lo dice il Consiglio europeo”, ha detto Vegh. “Non è così che funziona. Ci deve essere una base legale… Porre il veto a una posizione dell’UE non è una base legale per sospendere i finanziamenti”.

Ieri (29 gennaio), l’UE ha anche smentito l’ipotesi di tagliare i finanziamenti all’Ungheria, con un alto funzionario che ha descritto il documento a cui si fa riferimento nel rapporto del Financial Times come una “nota di fondo [che] descrive lo stato attuale dell’economia ungherese”.

“Il documento non delinea un piano, ma avanza un suggerimento che non è in linea con il corso dei negoziati”, ha aggiunto il funzionario.

Usare il ricatto come se non ci fosse un domani

Secondo il FT, un documento “prodotto da un funzionario del Consiglio dell’UE” descrive nei dettagli come, “in caso di mancato accordo nel [vertice] del primo febbraio”, i leader dell’UE “dichiareranno pubblicamente” che i fondi dell’UE all’Ungheria saranno sospesi.

Il documento aggiunge che una tale mossa potrebbe comportare che “una perdita di interesse a investire in Ungheria per i mercati finanziari e le imprese europee e internazionali” e “potrebbe rapidamente innescare un ulteriore aumento del costo del finanziamento del deficit pubblico e un calo della valuta”.

Il rapporto ha suscitato una reazione furiosa in Ungheria, la cui economia soffre di un’inflazione cronica elevata e il cui deficit fiscale è tra i maggiori dell’UE.

“Bruxelles sta usando il ricatto contro l’Ungheria come se non ci fosse un domani, nonostante il fatto che abbiamo proposto un compromesso”, ha scritto lunedì su X Balázs Orbán, il direttore politico di Viktor Orbán.

Alle sue parole ha fatto eco il ministro ungherese per gli Affari europei Bóka János. “L’Ungheria non cede al ricatto!”, ha scritto sulla stessa piattaforma.

“Il documento, redatto dai burocrati di Bruxelles, non fa altro che confermare ciò che il governo ungherese afferma da tempo: l’accesso ai fondi dell’UE viene utilizzato per ricatti politici da parte di Bruxelles”.

E ha aggiunto: “L’Ungheria non fa collegamenti tra il sostegno all’Ucraina e l’accesso ai fondi UE e rifiuta che altri attori lo facciano. L’Ungheria ha partecipato e continuerà a partecipare in modo costruttivo ai negoziati, ma non cederà ai ricatti”.

Conseguenze devastanti

Maria Martisiute, analista dell’European Policy Centre (EPC), ha avvertito che la minaccia dell’UE, se portata avanti, avrebbe “conseguenze devastanti” per l’economia ungherese.

“Il taglio dei finanziamenti dell’UE ridurrebbe la fiducia degli investitori nell’Ungheria”, ha dichiarato. “Indebolirebbe ancora di più la sua moneta. Avrebbe un impatto significativo sul prodotto interno lordo”.

Tuttavia, Martisiute ha osservato che la minaccia è probabilmente “una mossa politica” che l’UE stessa “spera di non dover utilizzare”. Ha inoltre sottolineato che l’urgenza di fornire all’Ucraina i fondi necessari per resistere alla Russia giustifica in ultima analisi la decisione dell’UE di “scoprire il bluff dell’Ungheria”.

Anche Vegh dell’ECFR ha sottolineato il “ruolo importante” dei finanziamenti europei nell’economia ungherese, ma ha invitato alla cautela nell’interpretare la strategia negoziale complessiva dell’UE.

“Ovviamente non ho visto questo documento”, ha detto. “Ho letto solo quello che ha pubblicato il Financial Times, ma non mi è chiaro come verrebbe realizzata la strategia che c’è dietro”.

“Il veto a una posizione dell’UE non è un motivo legale per sospendere i finanziamenti. Quindi quale sarebbe esattamente la strategia? Non mi è chiaro. Ed è per questo che non vorrei speculare su questo”.

La smentita dell’UE al rapporto del Financial Times è arrivata lo stesso giorno in cui ha annunciato che non applicherà la cosiddetta “opzione nucleare” di invocare l’articolo 7 del Trattato UE contro l’Ungheria – privandola così di alcuni diritti come Stato membro dell’UE – a meno che non ci sia un “chiaro segnale” da parte del Consiglio UE che la maggioranza dei Paesi dell’UE sostenga tale decisione.

