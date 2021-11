Nell’Eurozona l’inflazione continua a correre: Bce rassicura, ma i “falchi” chiedono di ridurre gli stimoli

“La maggior parte delle previsioni in realtà indica che l’inflazione scenderà al di sotto del 2%, quindi non ci sono segnali di una crescita dei prezzi che stia sfuggendo al controllo”, ha ribadito Schnabel. “Se pensassimo che l’inflazione possa fermarsi stabilmente oltre il 2%, reagiremmo senza ombra di dubbio. Tuttavia al momento non ci sono indicazioni in tal senso”, ha aggiunto Schnabel.

Di tutt’altro avviso il falco Boštjan Vasle, presidente della Banca centrale slovena, secondo il quale a partire da gennaio, la banca centrale dovrebbe ridurre gradualmente gli acquisti di titoli di Stato nell’ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP), senza aumentare gli acquisti di asset nell’ambito degli altri programmi. “La nostra linea di base è che l’inflazione sarà inferiore al 2% alla fine del nostro periodo di previsione”, ha detto a Politico Europe, parlando dell’obiettivo di inflazione a lungo termine della Bce. “Ma la probabilità che rimanga sopra il 2% sta aumentando”.

Vasle concorda con la presidente Lagarde sul fatto che il recente picco dell’inflazione è stato in gran parte guidato da fattori temporanei, ma teme che gli sviluppi futuri che dipendono da una serie di fattori – tra cui l’evoluzione del mercato del lavoro e il modo in cui le aziende fissano i prezzi – possano rendere permanente questo aumento.

Nei giorni scorsi il membro italiano del board Fabio Panetta, durante una conferenza a Parigi, aveva spiegato che non bisogna farsi distrarre “dalla volatilità a breve termine o da fattori transitori legati alla situazione economica atipica che stiamo vedendo”. “Sulla base di prove empiriche, dobbiamo valutare costantemente la forza dell’economia e i rischi bidirezionali creati dagli shock dell’offerta”, aveva detto, aggiungendo che “la forma d’azione più coraggiosa” è la pazienza. Secondo Panetta “una stretta prematura della politica monetaria potrebbe trasformare lo shock dell’offerta in una prolungata recessione, deprimendo quindi la domanda e minando la stabilità dei prezzi nel medio termine”.

I vertici di Francoforte motivano così la volontà di lasciare invariati i tassi di interesse per tutto il 2022, scegliendo una strada opposta a quella intrapresa dalla Fed che ha deciso di dare il via al tapering, ovvero la riduzione del programma di acquisto di bond da 120 miliardi di dollari (circa 106 miliardi di euro). Dai verbali delle ultime riunioni emerge anche che la Fed è pronta ad alzare i tassi d’interesse, se l’inflazione dovesse continuare ad aumentare.

Malgrado la Bce sia fiduciosa che la situazione possa tornare sotto controllo, l’atteggiamento prevalente è la prudenza. “Le prospettive per l’andamento dei prezzi non sono del tutto chiare. Quel che è certo è che i fattori alla base dell’alto tasso di inflazione che stiamo vivendo non dureranno, e dovremmo vederli svanire il prossimo anno”, ha dichiarato il vicepresidente della Luis de Guindos in un’intervista al quotidiano francese Les Echos. “Ciò su cui vorrei innanzitutto attirare l’attenzione – ha aggiunto – è che abbiamo sottovalutato gli sviluppi dell’inflazione nel 2021, perché gli effetti di base legati ai problemi di approvvigionamento e ai costi energetici sono stati più forti di quanto previsto”.

Per questo nel 2022 i colli di bottiglia potrebbero durare più a lungo del previsto. Il rischio che l’inflazione non scenda con la rapidità prevista è reale. Per il numero due di Francoforte nell’attuale incertezza è fondamentale esaminare le aspettative di inflazione, per vedere a quale livello si stabilizzeranno. “Per il momento, sono leggermente al di sotto del nostro obiettivo di inflazione del 2%, il che è ampiamente rassicurante – ha continuato – Ma dobbiamo rimanere vigili per evitare effetti di secondo impatto attraverso i salari. In tal caso, la tendenza al rialzo dell’inflazione potrebbe essere più duratura”.