L’UE rivede al ribasso le stime sulla crescita, per Gentiloni incertezza alta ma restano le condizioni per la ripresa

Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha acceso un campanello d’allarme sulla situazione dell’economia europea osservando che i rischi per le prospettive economiche “pendono verso risultati più avversi” di quelli previsti, il che “non è buono”, ma ha comunque osservato che restano le condizioni per la ripresa. Gentiloni ha parlato nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle Previsioni economiche per l’inverno 2024 della Commissione UE.

Le previsioni intermedie d’inverno della Commissione europea rivedono al ribasso la crescita dell’UE e dell’area euro allo 0,5% nel 2023, dallo 0,6% indicato nelle previsioni d’autunno, e allo 0,9% (dall’1,3%) nell’UE e allo 0,8% (dall’1,2%) nell’area dell’euro nel 2024. Nel 2025, l’attività economica dovrebbe ancora espandersi dell’1,7% nell’UE e dell’1,5% nell’area dell’euro.

Come si evince dal documento diffuso dalla Commissione europea ben 11 Stati membri hanno assistito a una contrazione nel 2023 soprattutto in Europa centrale, Paesi baltici e del Nord Europa.

La maglia nera va all’Estonia, la cui economia ha fatto registrare nel 2023 una contrazione del 3,5%, seguita dall’Irlanda (-1,9%), dall’Ungheria (-0,8%), Lussemburgo (-0,8%), Austria (-0,7%), Lettonia (-0,6%), Repubblica ceca (-0,4%), Finlandia (-0,4%), Lituania (-0,3%), Germania (-0,3%), Svezia (-0,1%).

“L’incertezza resta eccezionalmente elevata, tra protratte tensioni geopolitiche e il rischio di un ulteriore allargamento della crisi in Medio Oriente. Internamente, i rischi sono più equilibrati”, ha affermato Gentiloni, secondo cui l’efficace attuazione dei Piani nazionali per la ripresa (PNRR) è una priorità fondamentale, così come la duplice transizione verso un’economia verde e digitale.

Il Commissario UE ha citato, tra le cause di questa situazione di incertezza economica, anche la deviazione delle spedizioni di merci attraverso il Mar Rosso che ha allungato i tempi di consegna per i passaggi tra l’Asia e la UE di 10-15 giorni, con un aumento dei costi di circa il 400%.

Come osservato da Gentiloni, l’aumento dei costi di spedizione è destinato a esercitare una limitata pressione al rialzo sull’inflazione nella UE, che “è già nella nostra proiezione di base”, però, ha aggiunto il commissario, “è chiaro che `ulteriori interruzioni potrebbero provocare nuovi colli di bottiglia nell’offerta che deprimerebbero la produzione e spingerebbero al rialzo i prezzi”.

Tuttavia, secondo Gentiloni, nell’Ue e nell’area euro “ci sono ancora le condizioni per una ripresa”, considerato anche che le pressioni sui prezzi si sono attenuate più rapidamente di quanto previsto in precedenza. Inoltre, secondo il commissario all’Economia i prezzi dell’energia “sono ora assai più bassi”.

Di conseguenza, “anche se le condizioni del credito sono ancora rigide, i mercati ora si aspettano che il ciclo di allentamento” della politica monetaria “inizi prima”, ha fatto notare Gentiloni, il quale ha fatto notare come, “sorprendentemente”, il mercato del lavoro continui “ad essere forte”.

Trovare strumenti per il post Next Generation EU

Di fronte a questa situazione, Gentiloni, rispondendo a una domanda sugli strumenti che potrebbero essere adottati dalla Commissione per sostenere la crescita dei Paesi UE, ha sottolineato che è molto “importante capire cosa verrà dopo il 2026”, alla scadenza del Next Generation Eu.

“Questi sforzi di finanziamento comune ci sono ora, ma hanno una scadenza”, ha sottolineato Gentiloni, secondo cui la necessità di un sostegno comune a obiettivi e progetti comuni non terminerà alla fine del 2026.

“Non sto proponendo di rendere il Next Generation Eu uno strumento permanente, ma dobbiamo discuterne e probabilmente la prossima Commissione Ue dovrà discutere cos’altro ci sarà dopo”, ha fatto notare Gentiloni.

Crescita più debole del previsto in tutta l’UE

Da quanto si evince dalle stime della Commissione europea dopo la crescita modesta dello scorso anno, l’economia dell’UE è entrata nel 2024 su una base più debole del previsto. L’esecutivo UE ha rivisto al ribasso la crescita sia nell’UE che nell’area euro allo 0,5% nel 2023. dallo 0,6% previsto nelle previsioni d’autunno, e allo 0,9% (dall’1,3%) nell’UE e allo 0,8% dall’1,2 nella zona euro nel 2024. Nel 2025, si prevede che l’attività economica crescerà ancora dell’1,7% nell’UE e dell’1,5% nella zona euro.

In base alle previsioni, l’inflazione dovrebbe rallentare più rapidamente di quanto previsto in autunno. Nell’UE, si prevede che l’inflazione dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) scenderà dal 6,3% nel 2023 al 3,0% nel 2024 e al 2,5% nel 2025. Nella zona euro, dovrebbe decelerare dal 5,4% nel 2023 al 2,7. % nel 2024 e al 2,2% nel 2025.

Secondo quanto emerge dalle stime della Commissione UE nel 2023, la crescita è stata frenata dall’erosione del potere d’acquisto delle famiglie, dalla forte stretta monetaria, dal ritiro parziale del sostegno fiscale e dal calo della domanda esterna.

“Dopo aver evitato per un pelo una recessione tecnica nella seconda metà dello scorso anno, le prospettive per l’economia dell’UE nel primo trimestre del 2024 rimangono deboli”, afferma la Commissione nel suo rapporto.

Tuttavia, si prevede che l’attività economica accelererà gradualmente quest’anno. Poiché l’inflazione continua a diminuire, la crescita dei salari reali e la resilienza del mercato del lavoro dovrebbero sostenere una ripresa dei consumi.

Nonostante il calo dei margini di profitto, gli investimenti dovrebbero beneficiare di un graduale allentamento delle condizioni creditizie e della continua attuazione del Recovery and Resilience Facility. Inoltre, si prevede che il commercio con i partner esteri si normalizzerà, dopo la debole performance dello scorso anno.

Il ritmo di crescita dovrebbe stabilizzarsi a partire dalla seconda metà del 2024 fino alla fine del 2025.

Un calo dell’inflazione più rapido del previsto

Come sottolinea il documento della Commissione UE, il calo dell’inflazione complessiva nel 2023 è stato più rapido del previsto, in gran parte determinato dal calo dei prezzi dell’energia. Con lo stallo dell’attività, l’attenuazione delle pressioni sui prezzi nella seconda metà dello scorso anno si è estesa ad altri beni e servizi.

Negli ultimi mesi i risultati dell’inflazione inferiori alle attese, i prezzi più bassi delle materie prime energetiche e lo slancio economico più debole hanno portato l’inflazione su un percorso discendente più ripido di quanto previsto nelle previsioni autunnali.

Nel breve termine, tuttavia, la scadenza delle misure di sostegno energetico negli Stati membri e l’aumento dei costi di spedizione a seguito delle perturbazioni commerciali nel Mar Rosso sono destinati a esercitare alcune pressioni al rialzo sui prezzi, senza far deragliare il processo di calo dell’inflazione. Entro la fine dell’orizzonte di previsione, si prevede che l’inflazione complessiva dell’area euro si collocherà appena al di sopra del target della BCE, con l’inflazione nell’UE leggermente più alta.

La situazione in Italia

Come osservato da Gentiloni, le previsioni, per quanto riguarda l’Italia, sono “largamente nella media europea”, come del resto succede da dopo la pandemia. “Credo sia una valutazione che può dare fiducia anche all’economia” del nostro Paese, ha fatto notare Gentiloni, rispondendo a una domanda su una manovra correttiva per l’Italia nella prossima primavera, vista la revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL italiano nel 2024.

Nello specifico, la Commissione europea stima che il PIL reale dell’Italia sia cresciuto dello 0,6% nel 2023, leggermente al di sotto delle previsioni dell’autunno 2023, a causa di un calo dei consumi privati ​e di un rallentamento degli investimenti a causa dell’aumento dei costi di finanziamento e della graduale eliminazione dei crediti d’imposta per la ristrutturazione delle abitazioni.

Dopo essere diminuito dello 0,3% nel secondo trimestre, il PIL è aumentato nel terzo e nel quarto trimestre, fornendo un effetto marginale positivo nel 2024.

“Si prevede che la produzione economica continuerà a crescere lentamente nel 2024, con il potere d’acquisto delle famiglie che dovrebbe beneficiare della disinflazione e dell’aumento dei salari, in un contesto di mercato del lavoro resiliente”, si legge nel documento.

“Gli investimenti sono destinati a riprendersi, guidati da progetti infrastrutturali finanziati dal governo e dal PNRR che compensano il freno derivante dalla minore spesa per la costruzione di alloggi. Si prevede che il PIL annuo cresca dello 0,7% in termini reali, leggermente inferiore a quanto previsto in autunno”, sottolinea la Commissione.

Secondo la Commissione europea gli investimenti accelereranno nel 2025, man mano che l’attuazione dei progetti sostenuti dal PNRR verrà accelerata, stimolando sia la spesa per le infrastrutture che l’acquisto di beni materiali e immateriali delle imprese, che si prevede trarranno vantaggio anche dal miglioramento delle condizioni finanziarie.

“Questa impennata della spesa in conto capitale è destinata a tradursi in una crescita più forte delle importazioni, al di sopra delle prospettive leggermente in miglioramento per le esportazioni. Nel complesso, si prevede che il PIL reale aumenterà dell’1,2% nel 2025, invariato rispetto all’autunno”, precisa il documento.

Per quanto riguarda l’inflazione misurata sull’ indici armonizzati dei prezzi al consumo (IAPC) è diminuita costantemente lo scorso anno rispetto al picco del 2022, spinta dal rapido calo dei prezzi dell’energia che si è gradualmente trasferito agli altri beni, ma anche dagli aumenti limitati dell’inflazione dei servizi.

Nel quarto trimestre del 2023 l’inflazione è scesa all’1% su base annua ed è rimasta al di sotto dell’1% a gennaio.

Secondo la Commissione UE, Gli aumenti salariali moderati hanno finora contribuito a tenere sotto controllo l’inflazione. Con il graduale rinnovo dei principali contratti collettivi di lavoro, l’esecutivo UE si aspetta che i lavoratori recuperino le passate perdite di potere d’acquisto. L’inflazione IAPC è prevista al 2,0% nel 2024 e al 2,3% nel 2025, sulla scia di una prevista ripresa dei salari, guidata dal settore pubblico. Rispetto all’autunno, questo dato viene rivisto al ribasso per il 2024 ma rimane invariato per il 2025.

Lagarde chiede un profondo ripensamento dei modelli UE

Poco prima della presentazione delle previsioni invernali della Commissione UE, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha dialogato con gli eurodeputati della commissione ECON del Parlamento europeo e ha fatto alcuni accenni alla difficile situazione economica tedesca.

“È ovvio che il modello di business su cui [la Germania] ha sviluppato la propria economia necessita di essere rinnovato e probabilmente ristrutturato”, ha detto giovedì Lagarde agli eurodeputati della Commissione economica del Parlamento europeo.

“Penso che, soprattutto sulla questione della competitività, tutti i Paesi, compresa la Germania, debbano lavorare sul mix energetico su cui operano e devono aumentare la loro indipendenza energetica”, ha affermato.

I settori ad alta intensità energetica sono infatti tra i più colpiti dalle questioni geopolitiche che colpiscono l’economia del blocco dall’inizio del conflitto ucraino – un fattore a lungo termine particolarmente problematico per l’economia tedesca, ad alta intensità manifatturiera.