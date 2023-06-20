L’UE presenta la strategia di sicurezza economica per limitare i rischi e le ingerenze di Paesi terzi

Garantire che il capitale, le conoscenze, le competenze e la ricerca delle imprese europee “non vengano utilizzate in modo improprio da alcuni Paesi per applicazioni militari”. È questo uno dei principali punti della Comunicazione congiunta sulla Strategia europea di sicurezza economica proposta dalla Commissione europea e dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

La strategia di sicurezza economica sarà discussa al prossimo vertice dei capi di Stato e di governo europei che si terrà dal 29 e 30 giugno a Bruxelles.

Con la nuova Strategia, la Commissione europea cerca di convincere i 27 Stati membri a concordare controlli più forti sulle esportazioni e sui flussi in uscita di tecnologie che potrebbero essere utilizzate a fini militari da Paesi rivali, in particolare Cina e Russia. La Comunicazione è stata presentata lo stesso giorno della visita in Germania del premier cinese Li Qiang, in quello che è stato il primo incontro a livello governativo tra Berlino e Pechino dall’inizio della guerra in Ucraina.

“Stiamo lavorando al modo migliore per costruire tale strumento e proporremo un’iniziativa entro la fine dell’anno”, ha dichiarato la presidente dell’esecutivo europeo parlando al termine della riunione del Collegio dei commissari.

“L’Europa attrae grandi investimenti ed è un forte investitore, e per questo che siamo preoccupati per la sicurezza economica. Individueremo delle aree mirate di rischio facendo attenzione affinché non si riduca la portata degli investimenti proprio quando ne abbiamo più bisogno che mai, soprattutto in tecnologie pulite e digitali”, ha affermato da parte sua la vice presidente della Commissione Ue Margrethe Vestager in conferenza stampa presentando la strategia di sicurezza economica europea insieme al responsabile della diplomazia europea Borrell e al vicepresidente dell’esecutivo UE Valdis Dombrovskis.

“Il concetto tradizionale di sicurezza viene ridefinito. Possiamo dire che oggi la guerra può essere condotta con altri mezzi, oltre che con le armi. E tra i mezzi per condurre la guerra, l’aggressione, c’è l’economia. Ecco perché parliamo di sicurezza economica. Anzi, preferirei dire ‘sicurezza attraverso l’economia’. Di questo si tratta: come metterci in sicurezza attraverso strumenti economici”, ha sottolineato invece l’Alto rappresentante Borrell.

“Uno dei pilastri su cui si basa la strategia sono i partenariati e ci troveremo innanzitutto con i partner di lunga data, come quelli del G7”, ha precisato Dombrovskis.

La Commissione europea considera l’esportazione e la condivisione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico come un potenziale rischio per la sicurezza, in quanto potrebbe consentire ai “Paesi interessati” di utilizzarle per scopi militari.

L’esecutivo europeo intende anche effettuare una valutazione del meccanismo di controllo degli investimenti esteri entrato in vigore a fine 2020, al fine di rafforzarlo. Questo strumento mira a controllare meglio gli investimenti delle imprese straniere in settori strategici in Europa. Tuttavia, ad oggi la sua portata è limitata: la Commissione non ha la possibilità di bloccare un investimento, l’ultima parola spetta comunque agli Stati membri.

La fragilità delle filiere europee

La crisi del Covid nel 2020 ha messo in luce le fragilità delle filiere europee, vittime della chiusura delle frontiere in Cina, mentre la guerra in Ucraina ha mostrato il rischio di dipendenza dalla Russia per le forniture di gas.

Il documento presentato dalla Commissione non fa menzione diretta di alcun Paese, ma vede una serie di impliciti riferimenti alla Cina, Stato che vanta un vero e proprio monopolio su una serie di filiere strategiche, in particolare quella delle materie prime critiche, tra cui le terre rare, fondamentali per la produzione di tecnologie necessarie per la transizione energetica.

Come sottolineato dalla presidente von der Leyen nella conferenza stampa che ha preceduto la presentazione della Strategia: “Ha senso diversificare le nostre catene di approvvigionamento allontanandole dall’unica rotta verso la Cina”.

Cosa propone la nuova Comunicazione sulla Strategia di sicurezza economica

Il piano proposto dalla Commissione propone una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza economica in quattro aree: rischi per la resilienza delle catene di approvvigionamento, compresa la sicurezza energetica; rischi per la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; rischi legati alla sicurezza tecnologica e alla perdita di tecnologia; rischi che i attori concorrenti possano utilizzare a fini geopolitici l’eccesiva dipendenza europea dalle proprie risorse.

La valutazione del rischio, secondo quanto riferisce il documento presentato dall’esecutivo europeo, sarà svolta dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione con l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vedrà anche il contributo del settore privato.

La Strategia stabilisce inoltre come mitigare i rischi individuati attraverso un approccio su tre assi.

Il primo prevede la promozione della competitività dell’UE, rafforzando il mercato unico, sostenendo la resilienza economica, investendo nelle competenze e promuovendo la ricerca e l’ecosistema tecnologico e industriale europeo.

Il secondo mira invece a tutelare la sicurezza economica dell’UE attraverso una serie di politiche e strumenti esistenti e valutarne di nuovi per colmare eventuali lacune.

Infine, il terzo prevede di allargare la collaborazione con altri partner con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza economica, anche tramite accordi commerciali e partenariati, impostati sul rispetto delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La Comunicazione prevede lo sviluppo insieme agli Stati membri di un quadro di riferimento per la valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza economica dell’UE, tra cui la stesura di un elenco di tecnologie critiche e la valutazione dei loro rischi al fine di elaborare adeguate contromisure.

Inoltre, la Comunicazione prevede l’avvio di un dialogo strutturato con il settore privato per sviluppare una comprensione collettiva della sicurezza economica, oltre al sostegno della sovranità tecnologica dell’UE e la resilienza delle catene del valore europee anche sviluppando tecnologie critiche attraverso la piattaforma Strategic Technologies for Europe (STEP).

La Comunicazione propone inoltre la revisione del regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri e l’esplorazione di una serie di opzioni per garantire un adeguato sostegno mirato alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie a duplice uso (civile e militare). Su questo punto, la Commissione europea propone di attuare pienamente il regolamento dell’UE sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e presentare una proposta per garantirne l’efficacia e l’efficienza.

Tra gli altri punti proposti vi è l’esame, insieme agli Stati membri, dei potenziali rischi per la sicurezza europea anche dagli investimenti in uscita dal territorio dell’Unione e su questa base proporre un’iniziativa entro la fine dell’anno.

La Comunicazione propone anche di esplorare l’uso mirato degli strumenti della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) per migliorare la sicurezza economica dell’UE, compresi gli strumenti della diplomazia ibrida e cibernetica e della cosiddetta FIMI (ovvero l’attività di manipolazione e interferenza delle informazioni).

La Comunicazione dell’esecutivo europeo propone inoltre l’istituzione di un’unica capacità di analisi dell’intelligence dell’UE (European Union Intelligence and Situation Centre, SIAC) per lavorare specificamente sull’individuazione di possibili minacce alla sicurezza economica dell’UE.