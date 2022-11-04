L’Ue finanzia la pesca italiana con 518,2 milioni di euro

A seguito dell’adozione dell’Accordo di partenariato 2021-2027 con l’Italia, la Commissione ha adottato il programma del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP) per l’Italia per attuare la politica comune della pesca dell’UE e le priorità politiche dell’UE delineate nel Green Deal europeo.

La dotazione finanziaria totale per il programma italiano 2021-2027 è di 987,2 milioni di euro per i prossimi sei anni, di cui il contributo dell’UE ammonta a 518,2 milioni di euro. Circa la metà dei fondi andrà alla pesca sostenibile, aiutando l’Italia a ridurre la sovraccapacità in alcune flotte e migliorare il monitoraggio della pesca e la raccolta di dati.

Più di un terzo sarà investito nell’acquacoltura sostenibile e nella trasformazione e commercializzazione, mentre il resto sarà dedicato all’economia blu sostenibile e al rafforzamento della governance internazionale degli oceani. Anche la transizione digitale dei settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione italiani è un’area chiave del programma.

“Sono lieto di annunciare l’adozione del programma EMFAF per l’Italia, che sosterrà gli investimenti sostenibili nell’acquacoltura e nella pesca e accelererà la transizione verde e digitale del settore. Il programma sosterrà la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Inoltre, promuoverà l’acquacoltura e le attività di trasformazione sostenibili, nonché il rafforzamento dei settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione in Italia”, ha commentato il Commissario per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Virginijus Sinkevičius.

I dettagli

Il 49,8% della dotazione del programma sarà dedicato alla pesca sostenibile, il 32,8% sarà investito nell’acquacoltura sostenibile e nella trasformazione e commercializzazione, il 10% sarà dedicato all’economia blu sostenibile nelle regioni costiere, insulari e interne e l’1,4% sarà investito nel rafforzamento della governance internazionale degli oceani, il tutto contribuendo agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE. In dettaglio:

Pesca sostenibile: investimenti per ottemperare all’obbligo di sbarco (in quanto alcune catture di pesce non possono essere rigettate in mare); politiche di conservazione; riduzione della sovraccapacità di alcuni segmenti della flotta; controllo della pesca e raccolta di dati; investimenti nei pescherecci per migliorare la sicurezza, la salute, l’igiene e le condizioni di lavoro; efficienza energetica e decarbonizzazione nella pesca.

Acquacoltura sostenibile: investimenti in progetti di acquacoltura sostenibile e per la diversificazione delle specie di allevamento; efficienza energetica e decarbonizzazione nell’acquacoltura e nella trasformazione dei prodotti ittici.

Economia blu sostenibile (cioè attività economiche legate ai mari e agli oceani): sviluppo delle aree costiere e insulari attraverso i Gruppi di azione locale (GAL).

Governance internazionale degli oceani: conoscenza dell’ambiente marino, sorveglianza marittima e cooperazione tra guardie costiere.

Cosa ci si aspetta dall’Italia entro i prossimi cinque anni

Il programma italiano EMFAF contribuirà alle priorità politiche dell’UE delineate nelle strategie di Green Deal, Farm to Fork e Biodiversità.

Il programma, si legge sul sito della Commissione europea, sosterrà la resilienza dei settori della pesca e dell’acquacoltura anche attraverso contributi finanziari per diversificare la produzione o utilizzando schemi di compensazione per sostenere i settori rilevanti dell’economia blu da crisi future. Supporterà inoltre la transizione verde del settore con investimenti volti a migliorare la selettività degli attrezzi, la decarbonizzazione e l’efficienza energetica e la sostituzione dei motori.

La transizione digitale dei settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione italiani è un’area chiave del programma: comprende un’ampia gamma di soluzioni innovative, dai mezzi di controllo e raccolta dei dati sulla pesca alle nuove tecnologie informatiche applicate alla produzione dell’acquacoltura.

Il sostegno finanziario contribuirà anche allo sviluppo e all’istituzione di aree marine protette e alla lotta contro i rifiuti marini. Il programma rafforzerà le azioni ambientali intraprese nell’ambito del quadro d’azione prioritario italiano per Natura 2000: monitoraggio degli habitat e delle specie marine e marittime e promozione delle conoscenze scientifiche, in linea con le direttive comunitarie Uccelli e Habitat.

Il programma EMFAF beneficia di una buona collaborazione tra la Commissione europea, le autorità di gestione nazionali e i partner locali. Il programma sosterrà le strategie di sviluppo locale guidate dalla comunità (CLLD), un approccio dal basso verso l’alto allo sviluppo delle politiche che incoraggia la popolazione locale a formare un gruppo di azione locale (GAL) e a partecipare.